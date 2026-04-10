ETV Bharat / business

पश्चिम एशिया संकट के बीच एनआरआई ने जमकर खरीदे टर्म इंश्योरेंस, एक महीने में 35% का जोरदार उछाल

पश्चिम एशिया संकट के कारण, भारत से एनआरआई टर्म इंश्योरेंस की खरीद में एक महीने में जोरदार 35 प्रतिशत का उछाल आया है.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ani)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 10, 2026 at 2:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी तनाव और युद्ध के हालातों के बीच विदेशों में रहने वाले भारतीयों (NRIs) ने अपने परिवारों की वित्तीय सुरक्षा को लेकर बड़ी सतर्कता दिखाई है. पॉलिसीबाजार की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत से एनआरआई द्वारा टर्म इंश्योरेंस खरीदने के मामलों में पिछले दो वर्षों में दोगुना इजाफा हुआ है. खास बात यह है कि पिछले एक महीने में ही इसमें 35% (MoM) की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

युवाओं में बढ़ा इंश्योरेंस का क्रेज
रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, टर्म प्लान खरीदने वाले एनआरआई में सबसे बड़ी संख्या युवाओं की है. 25 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 54% हो गई है, जो साल 2024 में 44% थी. वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में युवा पेशेवर अब 'प्रोटेक्शन-फर्स्ट' यानी सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली वित्तीय योजनाओं पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं.

पश्चिम एशिया से आ रही आधी से ज्यादा मांग
इस मांग का सबसे बड़ा केंद्र पश्चिम एशिया बनकर उभरा है. कुल मांग का 50% से अधिक हिस्सा अकेले इसी क्षेत्र से आ रहा है. इसमें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सबसे आगे है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी काम करते हैं. इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, सऊदी अरब और कतर भी टर्म इंश्योरेंस खरीदने वाले प्रमुख देशों में शामिल हैं.

मोटी रकम का कवर ले रहे हैं लोग
रिपोर्ट के अनुसार, एनआरआई अब बड़े लाइफ कवर को तरजीह दे रहे हैं:

  • सालाना 40 लाख रुपये से अधिक कमाने वाले हाई-इनकम एनआरआई ₹3 करोड़ से ₹5 करोड़ तक का बड़ा कवर ले रहे हैं.
  • लगभग 80% एनआरआई 'रिटर्न-ऑफ-प्रीमियम' (मैच्योरिटी पर पैसा वापस मिलने वाली योजना) के बजाय 'प्योर टर्म प्लान' को चुन रहे हैं.
  • करीब 85 से 90% ग्राहक 'लिमिटेड पे' ऑप्शन का विकल्प चुन रहे हैं, ताकि वे प्रीमियम का भुगतान जल्दी पूरा कर सकें और लंबे समय तक सुरक्षित रहें.
  • करीब 67% लोग 70 साल से अधिक की उम्र तक के लिए कवरेज चुन रहे हैं.

भारत से पॉलिसी खरीदने के फायदे
प्रवासी भारतीयों के लिए भारत से टर्म इंश्योरेंस खरीदना बेहद फायदे का सौदा साबित हो रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों की तुलना में भारत में टर्म प्लान की प्रीमियम दरें 20% से 30% तक सस्ती हैं. इसके अलावा, वीडियो मेडिकल टेस्ट और पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया होने के कारण इसे दुनिया के किसी भी कोने से खरीदना बेहद आसान है. साथ ही, इसके तहत मिलने वाले क्लेम का पैसा टैक्स-फ्री होता है.

ये भी पढ़ें- असम की इस महिला ने तोड़ा मुखौटा कला पर मर्दों का एकाधिकार, विदेशों में भी बज रहा डंका

TAGGED:

TERM INSURANCE PURCHASES
WEST ASIA CONFLICT
NRI TERM INSURANCE PURCHASES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.