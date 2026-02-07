ETV Bharat / business

साप्ताहिक विश्लेषण: भारत-यूएस व्यापार समझौते और अनुकूल मौद्रिक नीति से बाजार में मजबूती

नई दिल्ली: इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बाद तेजी का रुख देखने को मिला. भारत-अमेरिका के व्यापार समझौते की घोषणा के बाद घरेलू सूचकांक मजबूती के साथ बंद हुए. बजट 2026–27 में डेरिवेटिव पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ने की खबर से शुरू में दबाव रहा, लेकिन अमेरिकी व्यापार राहत और अन्य सकारात्मक संकेतों ने इसे संतुलित किया.

सेंसेक्स इस सप्ताह 83,580.40 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25,693.70 अंक पर मजबूती के साथ समाप्त हुआ. इसके साथ ही व्यापक सूचकांक भी बढ़त में रहे, जिससे निवेशकों में जोखिम लेने की भावना बढ़ी.

आरबीआई ने नीति दरें स्थिर रखीं

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मौद्रिक नीति में कोई बदलाव नहीं किया और रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर बनाए रखा. बैंक ने FY26 के लिए मुद्रास्फीति 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया. आरबीआई ने आर्थिक विकास को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है, जिससे बाजार में निवेशकों की आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई.

वैश्विक और घरेलू संकेत सकारात्मक

बाजार में सुधार में वैश्विक संकेतों ने भी भूमिका निभाई. अमेरिकी सरकार ने भारत से आयातित सामान पर कर्तव्यों को 18 प्रतिशत तक घटाने की घोषणा की, जो भारतीय निर्यातकों के लिए राहत की खबर है. साथ ही भारत–चीन के बीच व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 155 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो क्षेत्रीय व्यापार गतिविधियों में तेजी का संकेत देता है.

सकारात्मक मैक्रो संकेत

जनवरी में जीएसटी संग्रह 1.93 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.2 प्रतिशत अधिक है. यह घरेलू खपत और आयात गतिविधियों में स्थिरता और सुधार का संकेत देता है.