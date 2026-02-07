ETV Bharat / business

साप्ताहिक विश्लेषण: भारत-यूएस व्यापार समझौते और अनुकूल मौद्रिक नीति से बाजार में मजबूती

भारत-यूएस ट्रेड डील, स्थिर रेपो रेट और रिकॉर्ड GST कलेक्शन के दम पर इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार ने शानदार बढ़त बनाई.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 7, 2026 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बाद तेजी का रुख देखने को मिला. भारत-अमेरिका के व्यापार समझौते की घोषणा के बाद घरेलू सूचकांक मजबूती के साथ बंद हुए. बजट 2026–27 में डेरिवेटिव पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ने की खबर से शुरू में दबाव रहा, लेकिन अमेरिकी व्यापार राहत और अन्य सकारात्मक संकेतों ने इसे संतुलित किया.

सेंसेक्स इस सप्ताह 83,580.40 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25,693.70 अंक पर मजबूती के साथ समाप्त हुआ. इसके साथ ही व्यापक सूचकांक भी बढ़त में रहे, जिससे निवेशकों में जोखिम लेने की भावना बढ़ी.

आरबीआई ने नीति दरें स्थिर रखीं
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मौद्रिक नीति में कोई बदलाव नहीं किया और रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर बनाए रखा. बैंक ने FY26 के लिए मुद्रास्फीति 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया. आरबीआई ने आर्थिक विकास को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है, जिससे बाजार में निवेशकों की आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई.

वैश्विक और घरेलू संकेत सकारात्मक
बाजार में सुधार में वैश्विक संकेतों ने भी भूमिका निभाई. अमेरिकी सरकार ने भारत से आयातित सामान पर कर्तव्यों को 18 प्रतिशत तक घटाने की घोषणा की, जो भारतीय निर्यातकों के लिए राहत की खबर है. साथ ही भारत–चीन के बीच व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 155 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो क्षेत्रीय व्यापार गतिविधियों में तेजी का संकेत देता है.

सकारात्मक मैक्रो संकेत
जनवरी में जीएसटी संग्रह 1.93 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.2 प्रतिशत अधिक है. यह घरेलू खपत और आयात गतिविधियों में स्थिरता और सुधार का संकेत देता है.

सेक्टोरल प्रदर्शन
इस सप्ताह रियल्टी, एनर्जी और ऑटो सेक्टर सबसे अधिक लाभ में रहे. ये क्षेत्र घरेलू मांग और आर्थिक स्थिरता की उम्मीद से निवेशकों को आकर्षित करते रहे. इसके विपरीत, आईटी सेक्टर इस सप्ताह पिछड़ गया और व्यापक बाजार की तुलना में कमजोर प्रदर्शन किया.

निफ्टी का तकनीकी विश्लेषण
विश्लेषकों का कहना है कि निफ्टी 25,400 अंक से ऊपर बने रहने पर सकारात्मक रुख बनाए रखेगा. यदि यह स्तर टूटता है तो 25,100 तक गिरावट संभव है. वहीं, 26,000 अंक से ऊपर की तेजी अगले रैली चरण की शुरुआत कर सकती है और 26,400 तक पहुंच सकती है.

आगे नजरें मुद्रास्फीति डेटा पर
निवेशक अब जनवरी की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) डेटा का इंतजार करेंगे, जिसे 2024 के नए आधार वर्ष के अनुसार तैयार किया जाएगा. इसके परिणाम बाजार की दिशा और निवेशकों की रणनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं.

यह भी पढ़ें- अमेरिका और भारत के बीच हुई अंतरिम ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी

TAGGED:

INDIA US TRADE DEAL
RBI MPC DECISIONS
WEEKLY RECAP INDIAN MARKETS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.