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इस हफ्ते सोने-चांदी के दाम धड़ाम, सोना ₹4,796 और चांदी ₹16,503 सस्ती; चेक करें नए रेट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: त्योहारी सीजन के ठीक पहले सोने और चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. इस हफ्ते भारतीय सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, चांदी की कीमत में ₹16,503 प्रति किलो की बंपर कटौती हुई है, जबकि 24 कैरेट शुद्ध सोना भी ₹4,796 प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है.

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक दबाव के चलते घरेलू बाजार में यह मंदी देखी जा रही है, जिससे दिवाली और धनतेरस पर आभूषण खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी.

इस हफ्ते कितने गिरे सोने-चांदी के दाम?

ताजा आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव जो बीते हफ्ते (17 अक्टूबर) ₹1.46 लाख प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, वह इस हफ्ते ₹4,796 लुढ़ककर ₹1.42 लाख पर आ गया है. वहीं चांदी की बात करें तो इसमें इस हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है. चांदी का भाव ₹2.11 लाख प्रति किलो से ₹16,503 की भारी गिरावट के साथ ₹1.94 लाख प्रति किलो पर आ गया है. लगातार दूसरे महीने बाजार में मंदी का रुख

आपको बता दें कि सोने-चांदी की कीमतों में यह गिरावट केवल इसी हफ्ते नहीं आई है, बल्कि इससे पहले सितंबर के महीने में भी बाजार काफी मंदा रहा था. सितंबर के पूरे महीने में सोना लगभग ₹8,000 और चांदी ₹15,000 तक सस्ती हुई थी. 31 अगस्त को जो सोना ₹1.56 लाख पर था, वो 30 सितंबर को ₹1.48 लाख पर आ गया था. इसी तरह चांदी भी ₹2.37 लाख से गिरकर ₹2.22 लाख प्रति किलो पर आ गई थी. क्या आगे और सस्ते होंगे सोना-चांदी?

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, वैश्विक कारणों की वजह से बाजार में अभी कुछ समय तक ऐसा ही उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, अमेरिकी केंद्रीय बैंक 'फेडरल रिजर्व' ने 3 साल में पहली बार अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है. जब भी ब्याज दरें बढ़ती हैं, सोने की कीमतों पर दबाव बनता है और दाम गिरते हैं. दूसरी तरफ, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण सोने को निचले स्तर पर सपोर्ट भी मिल सकता है. दुनिया में जब भी संकट बढ़ता है, लोग सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानकर इसमें पैसा लगाते हैं.