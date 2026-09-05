सोना खरीदने वालों की चमकी किस्मत! इस हफ्ते ₹4,700 की भारी गिरावट
यूएस फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की उम्मीद और कच्चे तेल में उछाल से इस सप्ताह सोना तीन प्रतिशत तक सस्ता हो गया.
Published : September 5, 2026 at 4:11 PM IST
नई दिल्ली: अमेरिका की आर्थिक नीतियों में बदलाव और कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में आई भारी तेजी की वजह से इस हफ्ते सोने के बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. पूरे हफ्ते के कारोबार के दौरान सोने की कीमतें करीब 3 प्रतिशत तक टूट गईं.
एक हफ्ते में कितना बदला सोने का भाव?
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, शुद्ध 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव, जो पिछले शुक्रवार को ₹1,59,578 था, वह इस शुक्रवार को घटकर ₹1,54,884 प्रति 10 ग्राम रह गया. यानी सीधे तौर पर आम खरीदारों के लिए सोना करीब ₹4,700 सस्ता हुआ है. वहीं, शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर में मिलने वाला वायदा सोना हल्की बढ़त के साथ ₹1,52,815 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी की कीमत ₹2,37,500 प्रति किलोग्राम पर आ गई.
कच्चे तेल में उछाल और महंगाई का डर
इस हफ्ते बाजारों में काफी उतार-चढ़ाव रहा. हफ्ते के शुरुआती दिनों में दुनिया में चल रहे तनाव की वजह से सोने को सहारा मिला था, जिससे इसकी कीमतें तीन महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थीं. लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी. समुद्र में जहाजों के मुख्य रास्ते (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) के पास अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव बढ़ने से कच्चे तेल के दाम अचानक आसमान पर पहुंच गए. जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल के महंगे होने से दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का डर बढ़ गया है.
अमेरिकी रोजगार के आंकड़ों ने पलटा बाजार
महंगाई बढ़ने की आशंका के बीच शुक्रवार को अमेरिका से रोजगार के बेहद मजबूत आंकड़े सामने आए, जिसने बाजार का पूरा रुख ही पलट दिया. रोजगार के अच्छे आंकड़ों से अमेरिकी डॉलर और मजबूत हो गया. इसके बाद यह उम्मीद और पक्की हो गई कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक (यूएस फेडरल रिजर्व) सितंबर महीने में ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है. जब भी डॉलर मजबूत होता है और ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद होती है, तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर डॉलर में लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे सोने की कीमतें गिरती हैं.
आगे के लिए क्या हैं जरूरी स्तर?
बाजार के जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में भारतीय बाजार (MCX) में सोने को ऊपर जाने के लिए ₹1,56,500 से ₹1,57,000 के स्तर को पार करना होगा, जो इसके लिए एक बड़ी रुकावट है. वहीं अगर कीमतों में और गिरावट आती है, तो ₹1,51,500 से ₹1,52,000 का स्तर इसे सहारा देगा और इससे नीचे जाने से रोकेगा.
यह भी पढ़ें- फर्जी नेटवर्थ दिखाकर लोन लेने के मामले में घिरे सुभाष चंद्रा, CBI ने दर्ज की FIR