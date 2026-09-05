ETV Bharat / business

सोना खरीदने वालों की चमकी किस्मत! इस हफ्ते ₹4,700 की भारी गिरावट

नई दिल्ली: अमेरिका की आर्थिक नीतियों में बदलाव और कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में आई भारी तेजी की वजह से इस हफ्ते सोने के बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. पूरे हफ्ते के कारोबार के दौरान सोने की कीमतें करीब 3 प्रतिशत तक टूट गईं.

एक हफ्ते में कितना बदला सोने का भाव?

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, शुद्ध 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव, जो पिछले शुक्रवार को ₹1,59,578 था, वह इस शुक्रवार को घटकर ₹1,54,884 प्रति 10 ग्राम रह गया. यानी सीधे तौर पर आम खरीदारों के लिए सोना करीब ₹4,700 सस्ता हुआ है. वहीं, शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर में मिलने वाला वायदा सोना हल्की बढ़त के साथ ₹1,52,815 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी की कीमत ₹2,37,500 प्रति किलोग्राम पर आ गई.

कच्चे तेल में उछाल और महंगाई का डर

इस हफ्ते बाजारों में काफी उतार-चढ़ाव रहा. हफ्ते के शुरुआती दिनों में दुनिया में चल रहे तनाव की वजह से सोने को सहारा मिला था, जिससे इसकी कीमतें तीन महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थीं. लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी. समुद्र में जहाजों के मुख्य रास्ते (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) के पास अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव बढ़ने से कच्चे तेल के दाम अचानक आसमान पर पहुंच गए. जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल के महंगे होने से दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का डर बढ़ गया है.