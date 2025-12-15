नए साल पर महंगाई की मिलेगी पहली किस्त! महंगे होंगे स्मार्ट टीवी, ये है वजह
रुपये के 90 प्रति डॉलर पार जाने से ओपन सेल, सेमीकंडक्टर चिप और मदरबोर्ड का आयात महंगा हुआ, जिससे टीवी कीमतें बढ़ने आशंका है.
Published : December 15, 2025 at 9:48 AM IST
नयी दिल्ली: मेमोरी चिप की बढ़ती लागत और रुपये के लगातार कमजोर होने के कारण नए साल की शुरुआत से टेलीविजन की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है. उद्योग से जुड़े सूत्रों और कंपनियों के अनुसार जनवरी 2026 से एलईडी टीवी सेटों के दाम तीन से चार प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं, जबकि कुछ ब्रांडों में यह वृद्धि सात से 10 प्रतिशत तक भी पहुंच सकती है.
हाल ही में रुपये का मूल्य पहली बार 90 रुपये प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गया है, जिससे आयात पर निर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर दबाव और बढ़ गया है. टीवी निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख घटक जैसे ओपन सेल पैनल, सेमीकंडक्टर चिप और मदरबोर्ड का बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है. उद्योग का कहना है कि एक एलईडी टीवी में घरेलू मूल्य संवर्धन केवल करीब 30 प्रतिशत ही है, जबकि शेष लागत विदेशी आपूर्ति पर निर्भर रहती है.
इस स्थिति को और गंभीर बना रहा है वैश्विक स्तर पर चल रहा मेमोरी चिप संकट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सर्वरों के लिए हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (एचबीएम) की तेज मांग के चलते डीआरएएम और फ्लैश मेमोरी की भारी कमी हो गई है. इसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ महीनों में मेमोरी चिप की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है.
हायर इंडिया का बयान
हायर अप्लायंसेज इंडिया के अध्यक्ष एन एस सतीश ने बताया कि मेमोरी चिप की कमी और कमजोर रुपये के संयुक्त असर से एलईडी टीवी की कीमतों में लगभग तीन प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है. उन्होंने कहा कि लागत का दबाव अब कंपनियों के लिए सहन करना मुश्किल होता जा रहा है.
500% तक बढ़ी मेमोरी चिप्स की कीमतें
इसी तरह, थॉमसन, कोडक और ब्लाउपुंक्ट जैसे वैश्विक ब्रांडों के लाइसेंसधारी सुपर प्लास्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (एसपीपीएल) ने दावा किया है कि पिछले तीन महीनों में मेमोरी चिप की कीमतों में करीब 500 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है. कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीत सिंह मारवाह के अनुसार, यदि मौजूदा हालात बने रहते हैं तो जनवरी से टीवी कीमतों में सात से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि करना अनिवार्य हो जाएगा.
उद्योग सूत्रों का कहना है कि कुछ टीवी निर्माताओं ने संभावित मूल्य वृद्धि को लेकर अपने डीलरों को पहले ही सूचित कर दिया है. विशेषज्ञों के अनुसार, यदि रुपये में स्थिरता नहीं आती और वैश्विक चिप आपूर्ति में सुधार नहीं होता, तो उपभोक्ताओं को आने वाले महीनों में महंगे टीवी खरीदने पड़ सकते हैं.
