ETV Bharat / business

नए साल पर महंगाई की मिलेगी पहली किस्त! महंगे होंगे स्मार्ट टीवी, ये है वजह

नयी दिल्ली: मेमोरी चिप की बढ़ती लागत और रुपये के लगातार कमजोर होने के कारण नए साल की शुरुआत से टेलीविजन की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है. उद्योग से जुड़े सूत्रों और कंपनियों के अनुसार जनवरी 2026 से एलईडी टीवी सेटों के दाम तीन से चार प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं, जबकि कुछ ब्रांडों में यह वृद्धि सात से 10 प्रतिशत तक भी पहुंच सकती है.

हाल ही में रुपये का मूल्य पहली बार 90 रुपये प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गया है, जिससे आयात पर निर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर दबाव और बढ़ गया है. टीवी निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख घटक जैसे ओपन सेल पैनल, सेमीकंडक्टर चिप और मदरबोर्ड का बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है. उद्योग का कहना है कि एक एलईडी टीवी में घरेलू मूल्य संवर्धन केवल करीब 30 प्रतिशत ही है, जबकि शेष लागत विदेशी आपूर्ति पर निर्भर रहती है.

इस स्थिति को और गंभीर बना रहा है वैश्विक स्तर पर चल रहा मेमोरी चिप संकट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सर्वरों के लिए हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (एचबीएम) की तेज मांग के चलते डीआरएएम और फ्लैश मेमोरी की भारी कमी हो गई है. इसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ महीनों में मेमोरी चिप की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है.

हायर इंडिया का बयान

हायर अप्लायंसेज इंडिया के अध्यक्ष एन एस सतीश ने बताया कि मेमोरी चिप की कमी और कमजोर रुपये के संयुक्त असर से एलईडी टीवी की कीमतों में लगभग तीन प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है. उन्होंने कहा कि लागत का दबाव अब कंपनियों के लिए सहन करना मुश्किल होता जा रहा है.