"हमने अनुमति दे दी है!"– कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग बुझाने के लिए अमेरिका का बड़ा फैसला, अब दुनिया खरीदेगी समुद्र में फंसा रूसी तेल

"हमने अनुमति दे दी है!"– कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग बुझाने के लिए अमेरिका का बड़ा फैसला, अब दुनिया खरीदेगी समुद्र में फंसा रूसी तेल
ईरान युद्ध के बीच अमेरिका ने दुनिया को समुद्र में फंसा रूसी तेल खरीदने की छूट दी ताकि $100प्रति बैरल तक पहुँची कीमतें घट सकें.
Published : March 13, 2026 at 9:43 AM IST
वॉशिंगटन: दुनिया भर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में मची अफरातफरी को शांत करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा 'मास्टरस्ट्रोक' खेला है. ईरान के साथ जारी युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है— "हमने अनुमति दे दी है!"
अब भारत की तरह दुनिया का कोई भी देश समुद्र में फंसे हुए रूसी तेल को खरीद सकता है. यह फैसला तब आया है जब पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के स्तर को छूने के बाद फिलहाल $100 के आसपास बनी हुई हैं, जो युद्ध-पूर्व स्तर से 35% अधिक हैं.
अमेरिका का बड़ा एलान: "सप्लाई बढ़ाना है मकसद"
अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस ऐतिहासिक फैसले की पुष्टि की. उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता लाने और कीमतों को कम रखने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं. @USTreasury अब उन सभी देशों को रूसी तेल खरीदने की अस्थायी अनुमति (Authorisation) दे रहा है, जिसका माल वर्तमान में जहाजों पर समुद्र में फंसा हुआ है."
बेसेन्ट ने साफ किया कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ईरानी शासन द्वारा पैदा की गई अस्थिरता के बीच आम जनता पर महंगाई का बोझ न पड़े.
.@POTUS is taking decisive steps to promote stability in global energy markets and working to keep prices low as we address the threat and instability posed by the terrorist Iranian regime.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 12, 2026
To increase the global reach of existing supply, @USTreasury is providing a temporary…
क्या है '30-Day Global Waiver' की शर्तें?
अमेरिका ने इस छूट को "बेहद सटीक और सीमित" बताया है.
केवल पारगमन तेल: यह अनुमति केवल उसी रूसी तेल के लिए है जो 12 मार्च 2026 तक पहले से ही समुद्र में लोड होकर निकल चुका था. यह नए तेल उत्पादन या नए सौदों पर लागू नहीं होती.
रूस को लाभ नहीं: बेसेन्ट के अनुसार, चूंकि रूस अपने तेल राजस्व का बड़ा हिस्सा 'एक्सट्रैक्शन' (निकालने) के समय टैक्स से वसूलता है, जो वह पहले ही वसूल चुका है, इसलिए इस फंसे हुए तेल की बिक्री से पुतिन सरकार को कोई नया बड़ा वित्तीय लाभ नहीं होगा.
बाजार और आपकी जेब पर असर
अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि इस "ग्रीन सिग्नल" के बाद बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे कीमतों में गिरावट आएगी. बेसेन्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की 'प्रो-एनर्जी' नीतियों के कारण अमेरिकी तेल और गैस उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है. उन्होंने तेल की कीमतों में इस उछाल को "अल्पकालिक बाधा" बताया और कहा कि यह अंततः अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़े लाभ का कारण बनेगा.
यह भी पढ़ें- 33 करोड़ परिवारों पर महंगाई की मार, ग्लोबल एनर्जी शॉक से बिगड़ सकता है रसोई का बजट