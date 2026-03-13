ETV Bharat / business

"हमने अनुमति दे दी है!"– कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग बुझाने के लिए अमेरिका का बड़ा फैसला, अब दुनिया खरीदेगी समुद्र में फंसा रूसी तेल

तेल टैंकर "ग्रिंच", जिस पर रूस के शैडो फ्लीट का होने का शक है, 25 जनवरी, 2026 को मार्सिले-फॉस पोर्ट के पास मार्टिग्स के तट के बाहर देखा गया, जब फ्रेंच नेवी उस पर नज़र रख रही थी ( AFP )

वॉशिंगटन: दुनिया भर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में मची अफरातफरी को शांत करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा 'मास्टरस्ट्रोक' खेला है. ईरान के साथ जारी युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है— "हमने अनुमति दे दी है!" अब भारत की तरह दुनिया का कोई भी देश समुद्र में फंसे हुए रूसी तेल को खरीद सकता है. यह फैसला तब आया है जब पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के स्तर को छूने के बाद फिलहाल $100 के आसपास बनी हुई हैं, जो युद्ध-पूर्व स्तर से 35% अधिक हैं. अमेरिका का बड़ा एलान: "सप्लाई बढ़ाना है मकसद" अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस ऐतिहासिक फैसले की पुष्टि की. उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता लाने और कीमतों को कम रखने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं. @USTreasury अब उन सभी देशों को रूसी तेल खरीदने की अस्थायी अनुमति (Authorisation) दे रहा है, जिसका माल वर्तमान में जहाजों पर समुद्र में फंसा हुआ है." बेसेन्ट ने साफ किया कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ईरानी शासन द्वारा पैदा की गई अस्थिरता के बीच आम जनता पर महंगाई का बोझ न पड़े.