ETV Bharat / business

'ट्रेड डील के लिए उत्सुक नहीं, जबतक कि यह भारत के हित में न हो', पीयूष गोयल का सीधा जवाब

भारत ने साफ कर दिया है कि डील उसके हित में होगी, तभी बातचीत आगे बढ़ेगी.

piyush goyal
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 17, 2025 at 2:29 PM IST

|

Updated : October 17, 2025 at 2:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : भारत-अमेरिका तनाव के बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वो दिन लद गए, जब भारत कमजोर आधार पर दूसरे देशों के साथ व्यापार पर बातचीत के लिए तैयार हो जाता था.

एसोचैम के वार्षिक समारोह में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा, "बिना अपनी मजबूती की पहचान किए ही भारत किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत लिए तैयार नहीं हो सकता है. बदले में भारत को क्या मिलेगा, इस पर विचार करने के बाद ही कोई भी समझौता होगा. ऐसा नहीं होता है तो हम किसी भी बातचीत के प्रति उत्सुक हैं."

पीयूष गोयल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगातार दबाव डाल रहे हैं कि वह टैरिफ कटौती के लिए तैयार हो जाए. इस समय अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगा रखा है. इसमें 25 फीसदी टैरिफ जुर्माने के रूप में लगा रखा है. जुर्माना भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने की वजह से लगा है.

एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह धीरे-धीरे कर रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे. हालांकि, भारत ने इस तरह की किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया है.

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कल कोई भी बातचीत नहीं हुई है. ट्रंप ने यह दावा किया था कि पीएम मोदी ने युद्ध को लेकर आश्वासन दिया है. वाणिज्य मंत्री गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित होने का लक्ष्य मात्र मध्यम काल के लिए है, हम तो चाहते हैं कि देश में प्रति व्यक्ति की आमदनी 20 हजार डॉलर के पार पहुंचे.

गोयल ने कहा कि भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है. उन्होंने कहा, "यदि आप उन एफटीए को देखें जिन पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि हम उन देशों से दूर जा रहे हैं जो भारत के साथ प्रतिस्पर्धी हैं, जो देश विभिन्न बाजारों पर कब्जा करने के लिए काम कर रहे हैं, जो देश हमारे व्यवसायों को सीधे प्रभावित करने वाली वस्तुओं और सेवाओं के साथ भारत आते हैं, हमने इस प्रकार के संपर्कों को रोक दिया है."

एक दिन पहले पीयूष गोयल ने कहा कि हमने कुछ देशों के साथ एफटीए किया है, लेकिन वह समता पर आधारित हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, यूएई, और ईफटीए का उदाहरण दिया. गोयल ने कहा कि हमने इन देशों के साथ जो भी समझौते किए हैं, वह दिखाता है कि भारत निवेश और द्विपक्षीय व्यापार दोनों के लिए पसंदीदा जगह है. उन्होंने यह भी बताया कि ब्राजील के साथ प्राथमिकता वाले व्यापार समझौते को मौजूदा स्तर से आगे बढ़ाने पर भी बातचीत हुई है, ताकि दक्षिण अमेरिकी बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके.

ये भी पढ़ें : 'मैं उनका राजनीतिक करियर खत्म....', पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ये क्या बोल गए ट्रंप

Last Updated : October 17, 2025 at 2:37 PM IST

TAGGED:

PIYUSH GOYAL
पीयूष गोयल
TRADE DEAL ASSOCHAM USA INDIA
TRADE DEAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.