ETV Bharat / business

वॉरेन बफेट रिटायर, ग्रेग एबेल बने Berkshire Hathaway के नए CEO

नई दिल्ली: प्रसिद्ध निवेशक वॉरेन बफेट, जिन्हें "ओमाहा का ओरेकल" कहा जाता है, उन्होंने Berkshire Hathaway के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद से इस्तीफा दे दिया है. बफेट ने लगभग छह दशकों तक इस कंपनी का नेतृत्व किया और इसे एक संघर्षरत टेक्सटाइल निर्माता से 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य वाली वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनी में बदल दिया.

बफेट का निवेश दर्शन और करियर

बफेट ने 1965 में Berkshire Hathaway का नियंत्रण संभाला. शुरू में उनका उद्देश्य कंपनी के टेक्सटाइल व्यवसाय को बचाना था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पूंजी निवेश को बीमा, रेलवे, ऊर्जा, उपभोक्ता ब्रांड और शेयरों में स्थानांतरित किया. उनके अनुशासित मूल्य-निवेश (Value Investing) दृष्टिकोण और दीर्घकालिक रणनीति ने शेयरधारकों को अभूतपूर्व लाभ दिया.

Berkshire Hathaway के प्रमुख निवेश

बफेट के नेतृत्व में, कंपनी ने एप्पल, कोका-कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी हासिल की. इसके अलावा, कंपनी के पास BNSF रेलवे, Geico, Berkshire Hathaway Energy और कई निर्माण और खुदरा व्यवसायों के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां भी हैं. उनके वार्षिक शेयरधारक पत्र और ओमाहा में आयोजित बैठकें निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं में बदल गई थीं.

नया CEO: ग्रेग एबेल

Berkshire Hathaway ने घोषणा की है कि ग्रेग एबेल, जो गैर-बीमा संचालन के उपाध्यक्ष हैं, 1 जनवरी 2026 से CEO बनेंगे. एबेल बफेट के चुने हुए उत्तराधिकारी माने जाते हैं और उन्होंने पिछले दो दशकों में कंपनी के ऊर्जा और इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवसायों का विस्तार किया है. बफेट कंपनी के अध्यक्ष बने रहेंगे, ताकि संगठन की अनूठी संस्कृति और दीर्घकालिक मूल्य निर्माण की रणनीति बनी रहे.