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शेयर बाजार के 'महागुरु' वॉरेन बफेट का संन्यास; शेयरधारकों को भावुक पत्र में लिखी बड़ी बात

दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट ने 96 वर्ष की उम्र में बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन पद से संन्यास ले लिया है.

Warren Buffett Resigns
बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और CEO वॉरेन बफेट, ओमाहा, नेब्रास्का में बर्कशायर हैथवे के शेयरधारकों की सालाना बैठक के बाद ब्रिज गेम के दौरान बात करते हुए. यह फोटो 5 मई 2019 की है. (AP)
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By R Srinivasan

Published : September 18, 2026 at 8:54 PM IST

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नई दिल्लीः दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट आखिरकार संन्यास ले रहे हैं. उन्होंने 1965 में जिस बर्कशायर हैथवे कंपनी की स्थापना की थी, जिसकी कीमत आज 95 लाख करोड़ रुपये (1 ट्रिलियन डॉलर) से भी अधिक है, उसने गुरुवार को शेयरधारकों को सूचित किया कि वे चेयरमैन पद से हट रहे हैं. बर्कशायर हैथवे के बोर्ड ने घोषणा की कि वॉरेन बफेट कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस (मानद चेयरमैन) बनेंगे और बोर्ड ने उनके स्थान पर उनके बेटे हावर्ड जी. बफेट को नया चेयरमैन चुना है.

दुनिया भर के निवेशकों के बीच एक महान दर्जा रखने वाले वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे को एक विशाल साम्राज्य के रूप में खड़ा किया, जिसका परिचालन राजस्व कैलेंडर वर्ष 2025 में 44 अरब डॉलर से अधिक था. इसमें करीब चार लाख कर्मचारी काम करते हैं.

इस फैसले की घोषणा करते हुए शेयरधारकों को लिखे अपने पत्र में बफेट ने लिखा, "शुरुआत से ही, चार्ली और मैंने ऐसे निवेशकों की तलाश की जो तिमाहियों के बजाय दशकों के बारे में सोचते हों, और हम भाग्यशाली थे कि हमें आप जैसे बहुत से लोग मिले." उन्होंने जिस 'चार्ली' का जिक्र किया, वे उनके करीबी दोस्त और सहयोगी चार्ली मंगर थे, जिनसे बफेट पहली बार 1959 में मिले थे. मंगर ने 1978 से लेकर 2023 में अपनी मृत्यु तक बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन के रूप में कार्य किया था.

बफेट दीर्घकालिक मूल्य निवेश के प्रतीक थे. उनके कुछ प्रसिद्ध निवेश एप्पल में थे, जहां दो वर्षों में उनके द्वारा निवेश किए गए 36 अरब डॉलर बदलकर 185 अरब डॉलर हो गए. इसी तरह, 1987 में शेयर बाजार की भारी गिरावट के बाद, बफेट ने कोका-कोला कंपनी में लगभग 1.3 अरब डॉलर में करीब 7 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी. आज उसकी कीमत 30 अरब डॉलर से भी अधिक है. इतना ही नहीं – बफेट ने इस स्टॉक को रखने के 40 वर्षों में मिले डिविडेंड (लाभांश) के रूप में ही अपनी मूल निवेश राशि कई दर्जन गुना अधिक वसूल कर ली है.

बफेट उन कंपनियों में दीर्घकालिक निवेश पर भरोसा करते थे, जिन्हें वे अमेरिका के लिए मुख्य मानते थे. जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस, जिसमें उनका 300 मिलियन डॉलर का मूल निवेश बढ़कर 50 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है, हालांकि उन्होंने इसका एक भी शेयर नहीं बेचा है. बर्कशायर हैथवे के निवेशकों ने भी इसी रणनीति का पालन किया, और उन्हें इसका शानदार रिटर्न मिला.

बफेट ने आधी सदी से भी अधिक समय में एसएंडपी 500 इंडेक्स (S&P 500 Index) की तुलना में लगभग दोगुना रिटर्न दिया- जो निवेश के इतिहास में एक बेजोड़ रिकॉर्ड है. यही कारण है कि लोग- जिनमें करोड़पति और यहां तक कि अरबपति भी शामिल थे- उनके साथ भोजन करने का मौका पाने के लिए लाखों डॉलर चुकाते थे. बफेट चैरिटी के लिए फंड जुटाने हेतु हर साल इसकी नीलामी करते थे.

बफेट के बगल वाली सीट के लिए रिकॉर्ड 19 मिलियन डॉलर की बोली एक अज्ञात बोलीदाता द्वारा लगाई गई थी. 96 वर्ष की आयु में, बफेट एक ऐसा निवेश रिकॉर्ड छोड़ रहे हैं जिसकी जल्द ही किसी और से बराबरी करने की संभावना नहीं है- और निश्चित रूप से उनके जीवनकाल में तो बिल्कुल नहीं.

उन्होंने शेयरधारकों को लिखे अपने पत्र में कहा, "समय हमेशा जीतता है," उन्होंने आगे जोड़ा, "हालांकि, वह मेरे प्रति उदार रहा है." उनके निवेशक भी इस बात से सहमत होंगे कि बफेट उनके प्रति भी उतने ही उदार रहे हैं.

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