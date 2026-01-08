ETV Bharat / business

वार्नर ब्रदर्स ने पैरामाउंट की बोली ठुकराई, नेटफ्लिक्स सौदे का समर्थन बरकरार

न्यूयॉर्क: मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत में जारी बड़े कॉरपोरेट संघर्ष के बीच वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी (WBD) ने एक बार फिर पैरामाउंट की टेकओवर पेशकश को ठुकरा दिया है. कंपनी ने बुधवार को साफ किया कि पैरामाउंट की ओर से दिया गया प्रस्ताव उसके और उसके शेयरधारकों के हित में नहीं है. इसके साथ ही बोर्ड ने शेयरधारकों से नेटफ्लिक्स के साथ हुए 72 अरब डॉलर के सौदे का समर्थन करने की अपील दोहराई.

वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने बयान में कहा कि बोर्ड ने पैरामाउंट के 77.9 अरब डॉलर के प्रस्ताव की समीक्षा के बाद इसे अस्वीकार करने का फैसला किया. कंपनी के चेयरमैन सैमुअल डी पियाज़ा जूनियर ने कहा कि पैरामाउंट का प्रस्ताव पर्याप्त मूल्य नहीं देता और इसमें अत्यधिक कर्ज आधारित फंडिंग शामिल है, जिससे सौदे के पूरा होने को लेकर गंभीर जोखिम पैदा होते हैं. उन्होंने कहा कि अगर यह सौदा किसी कारणवश पूरा नहीं होता है, तो शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए इसमें जरूरी प्रावधान भी नहीं हैं.

इसके मुकाबले, नेटफ्लिक्स के साथ किया गया बाध्यकारी समझौता अधिक मूल्य, अधिक निश्चितता और कम जोखिम प्रदान करता है. वार्नर का मानना है कि नेटफ्लिक्स के प्रस्ताव से शेयरधारकों को बेहतर और स्थिर रिटर्न मिलेगा, जबकि पैरामाउंट का ऑफर अतिरिक्त लागत और अनिश्चितता से भरा हुआ है.

गौरतलब है कि पैरामाउंट ने हाल ही में अपनी बोली को और आकर्षक बनाने की कोशिश की है. कंपनी ने ओरेकल के संस्थापक लैरी एलिसन की ओर से 40.4 अरब डॉलर की इक्विटी फंडिंग के लिए “अपरिवर्तनीय व्यक्तिगत गारंटी” की घोषणा की थी. लैरी एलिसन, पैरामाउंट के सीईओ डेविड एलिसन के पिता हैं. इसके अलावा, पैरामाउंट ने नियामकीय बाधाओं के चलते सौदा रुकने की स्थिति में शेयरधारकों को दिए जाने वाले भुगतान को बढ़ाकर 5.8 अरब डॉलर कर दिया है, जो नेटफ्लिक्स के प्रस्ताव के बराबर है.