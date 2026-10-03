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क्या AI और साइबर हमले लाएंगे अगली आर्थिक मंदी? केंद्रीय बैंकों की बढ़ी चिंता

संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ( ians )

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वित्तीय प्रणाली को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है. नई दिल्ली में आयोजित 'कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2026' के एक खास सत्र 'सेंट्रल बैंकिंग इन एन एज ऑफ फ्लक्स' में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज भले ही हमारा वित्तीय तंत्र मजबूत दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम खतरों से पूरी तरह मुक्त हैं. जब अर्थव्यवस्था लंबे समय तक शांत और स्थिर रहती है, तब बैंक, कंपनियां और निवेशक अक्सर जरूरत से ज्यादा जोखिम उठाने लगते हैं, जो आगे चलकर बड़े संकट का कारण बन सकता है.

इस महत्वपूर्ण सत्र की अध्यक्षता यूरोपीय केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष ज्यां-क्लाउड ट्रिशेट ने की, जबकि श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर नंदलाल वीरासिंघे भी इसमें मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए. स्थिरता का जाल: जब यादें धुंधली होती हैं तो बढ़ता है जोखिम

गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ शब्दों में कहा कि लंबे समय तक मिलने वाली आर्थिक स्थिरता कभी-कभी एक झूठा भरोसा या 'फर्जी राहत' दे देती है. जब लोग पुराने संकटों और मंदी के दिनों को भूलने लगते हैं, तो उनके अंदर सावधानी बरतने की आदत कम हो जाती है. उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले दो दशकों का इतिहास गवाह है कि जब बैंकों का कर्ज (NPA) खराब होता है, तो उसे ठीक करने में सालों लग जाते हैं. इसलिए, आज भले ही देश के बैंकिंग सिस्टम में कोई तनाव नहीं दिख रहा है, फिर भी हमें हर तरह के झटके के लिए तैयार रहना होगा. हम किसी भी कीमत पर लापरवाह नहीं हो सकते, क्योंकि आज की तैयारी ही कल के संकट से बचाएगी. बैंक से नहीं, इन 5 नए रास्तों से आ सकता है अगला आर्थिक संकट

आरबीआई गवर्नर के मुताबिक, अब दुनिया बदल चुकी है. अगला आर्थिक संकट शायद किसी पारंपरिक बैंक की वजह से न आए. यह संकट किसी युद्ध (भू-राजनीतिक तनाव), बड़े साइबर हमले या टेक्नोलॉजी के फेल होने से शुरू हो सकता है, जो पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लेगा.