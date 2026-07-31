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इनकम टैक्स फाइल करने के बाद रिफंड में क्यों आती है देरी, जल्दी रिटर्न के लिए क्या करें ?

नई दिल्ली : असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले 5.5 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए जा चुके हैं, लेकिन कई टैक्सपेयर्स जिन्होंने हफ्तों पहले अपने रिटर्न जमा किए थे, वे अभी भी अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं.भले ही रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रिफंड प्रोसेस करने की गति धीमी रही है. अब तक सिर्फ़ 2.33 करोड़ रिटर्न ही प्रोसेस हो पाए हैं.

एक्सपर्ट्स इस देरी की वजह रिकॉर्ड संख्या में आईटीआर फाइलिंग और अधिक कड़े वेरिफिकेशन चेक को मानते हैं. टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि देरी की मुख्य वजह इस असेसमेंट ईयर में रिकॉर्ड संख्या में आईटीआर फाइलिंग और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिक कड़े वेरिफिकेशन प्रोसेस हैं.

प्रोसेसिंग सिस्टम में अब अतिरिक्त वैलिडेशन और जांच-पड़ताल (स्क्रूटनी) शामिल होने की वजह से, पिछले सालों के मुकाबले रिफंड क्लियर होने में ज़्यादा समय लग रहा है. हालांकि सिस्टम पहले से अधिक बेहतर हो गया है, लेकिन मुख्य सवाल यही है कि प्रोसेसिंग का पेंडिंग काम कब कम होगा और टैक्सपेयर्स को तेजी से रिफंड मिलना कब शुरू होगा?

30 जुलाई, 2026 तक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 14.13 करोड़ रजिस्टर्ड इंडिविजुअल यूजर्स हैं. असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए, टैक्सपेयर्स ने 5.5 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं, जिनमें से 4.69 करोड़ को ई-वेरिफाई किया जा चुका है.

अकेले 30 जुलाई को ही 42 लाख से अधिक आईटीआर फाइल किए गए.पोर्टल पर मौजूद लेटेस्ट डेटा के अनुसार, डिपार्टमेंट ने अब तक 2.33 करोड़ आईटीआर प्रोसेस किए हैं. पहले, पोर्टल पर जारी किए गए रिफंड का डेटा भी दिखता था, लेकिन अब वह जानकारी उपलब्ध नहीं है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, टैक्स एक्सपर्ट योगेंद्र कपूर ने कहा, "पोर्टल के अच्छे कामकाज के बावजूद, FY 25-26 के लिए मौजूदा फाइलिंग पर इनकम टैक्स रिफंड में देरी हो रही है. इसकी मुख्य वजहें हैं - रिकॉर्ड-तोड़ रिटर्न फाइलिंग के कारण प्रोसेसिंग का भारी बैकलॉग. ऑनलाइन फाइलिंग डेटा और असेसी के Form 26AS/AIS/TIS में अपलोड की गई जानकारी के बीच मिसमैच की जांच के लिए कड़े सिस्टम. और बिना वेरिफाई हुए बैंक अकाउंट्स."

टैक्स रिफंड क्या है - टैक्स पोर्टल के अनुसार, इनकम टैक्स रिफंड की प्रक्रिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तब शुरू करता है, जब टैक्स के तौर पर चुकाई गई रकम असल टैक्स देनदारी से अधिक होती है. यह TDS, TCS, एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स के जरिए हो सकता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा असेसमेंट के दौरान सभी कटौतियों और छूटों को ध्यान में रखने के बाद ही फाइनल टैक्स देनदारी का हिसाब लगाया जाता है.

पोर्टल यह भी बताता है कि रिफंड की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब टैक्सपेयर रिटर्न को ई-वेरिफाई कर लेता है. आमतौर पर, टैक्सपेयर के अकाउंट में रिफंड आने में 4-5 हफ़्ते लगते हैं.हालांकि, अगर इस समय के अंदर रिफंड नहीं मिलता है, तो टैक्सपेयर्स को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि क्या उन्हें अपने ITR में किसी गड़बड़ी के बारे में कोई सूचना मिली है.उन्हें रिफंड के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए किसी भी मैसेज या ईमेल को भी चेक करना चाहिए.