इनकम टैक्स फाइल करने के बाद रिफंड में क्यों आती है देरी, जल्दी रिटर्न के लिए क्या करें ?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके द्वारा दी गई जानकारी को वेरिफाई करता है. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.
Published : July 31, 2026 at 7:25 PM IST
नई दिल्ली : असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले 5.5 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए जा चुके हैं, लेकिन कई टैक्सपेयर्स जिन्होंने हफ्तों पहले अपने रिटर्न जमा किए थे, वे अभी भी अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं.भले ही रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रिफंड प्रोसेस करने की गति धीमी रही है. अब तक सिर्फ़ 2.33 करोड़ रिटर्न ही प्रोसेस हो पाए हैं.
एक्सपर्ट्स इस देरी की वजह रिकॉर्ड संख्या में आईटीआर फाइलिंग और अधिक कड़े वेरिफिकेशन चेक को मानते हैं. टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि देरी की मुख्य वजह इस असेसमेंट ईयर में रिकॉर्ड संख्या में आईटीआर फाइलिंग और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिक कड़े वेरिफिकेशन प्रोसेस हैं.
प्रोसेसिंग सिस्टम में अब अतिरिक्त वैलिडेशन और जांच-पड़ताल (स्क्रूटनी) शामिल होने की वजह से, पिछले सालों के मुकाबले रिफंड क्लियर होने में ज़्यादा समय लग रहा है. हालांकि सिस्टम पहले से अधिक बेहतर हो गया है, लेकिन मुख्य सवाल यही है कि प्रोसेसिंग का पेंडिंग काम कब कम होगा और टैक्सपेयर्स को तेजी से रिफंड मिलना कब शुरू होगा?
30 जुलाई, 2026 तक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 14.13 करोड़ रजिस्टर्ड इंडिविजुअल यूजर्स हैं. असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए, टैक्सपेयर्स ने 5.5 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं, जिनमें से 4.69 करोड़ को ई-वेरिफाई किया जा चुका है.
अकेले 30 जुलाई को ही 42 लाख से अधिक आईटीआर फाइल किए गए.पोर्टल पर मौजूद लेटेस्ट डेटा के अनुसार, डिपार्टमेंट ने अब तक 2.33 करोड़ आईटीआर प्रोसेस किए हैं. पहले, पोर्टल पर जारी किए गए रिफंड का डेटा भी दिखता था, लेकिन अब वह जानकारी उपलब्ध नहीं है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, टैक्स एक्सपर्ट योगेंद्र कपूर ने कहा, "पोर्टल के अच्छे कामकाज के बावजूद, FY 25-26 के लिए मौजूदा फाइलिंग पर इनकम टैक्स रिफंड में देरी हो रही है. इसकी मुख्य वजहें हैं - रिकॉर्ड-तोड़ रिटर्न फाइलिंग के कारण प्रोसेसिंग का भारी बैकलॉग. ऑनलाइन फाइलिंग डेटा और असेसी के Form 26AS/AIS/TIS में अपलोड की गई जानकारी के बीच मिसमैच की जांच के लिए कड़े सिस्टम. और बिना वेरिफाई हुए बैंक अकाउंट्स."
टैक्स रिफंड क्या है - टैक्स पोर्टल के अनुसार, इनकम टैक्स रिफंड की प्रक्रिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तब शुरू करता है, जब टैक्स के तौर पर चुकाई गई रकम असल टैक्स देनदारी से अधिक होती है. यह TDS, TCS, एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स के जरिए हो सकता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा असेसमेंट के दौरान सभी कटौतियों और छूटों को ध्यान में रखने के बाद ही फाइनल टैक्स देनदारी का हिसाब लगाया जाता है.
पोर्टल यह भी बताता है कि रिफंड की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब टैक्सपेयर रिटर्न को ई-वेरिफाई कर लेता है. आमतौर पर, टैक्सपेयर के अकाउंट में रिफंड आने में 4-5 हफ़्ते लगते हैं.हालांकि, अगर इस समय के अंदर रिफंड नहीं मिलता है, तो टैक्सपेयर्स को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि क्या उन्हें अपने ITR में किसी गड़बड़ी के बारे में कोई सूचना मिली है.उन्हें रिफंड के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए किसी भी मैसेज या ईमेल को भी चेक करना चाहिए.
तय प्रक्रिया का पालन करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड का स्टेटस भी देखा जा सकता है.इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि दो जुलाई, 2026 तक AY 2026–27 के लिए 5 करोड़ से ज़्यादा ITR फाइल किए जा चुके थे. X पर एक पोस्ट में, डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स से आखिरी समय का इंतजार न करने की अपील करते हुए कहा, "आखिरी समय की हड़बड़ी का इंतजार न करें. असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपना ITR 1 या ITR 2 मिलाएं और फाइल करें."
उसी पोस्ट पर, जब लोगों ने शिकायत की कि वेबसाइट धीमी है या काम नहीं कर रही है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जवाब दिया, "ई-फाइलिंग पोर्टल ठीक से काम कर रहा है. आपको जो एक्सेस की समस्या आ रही है, वह नेटवर्क कनेक्टिविटी या आपकी तरफ से किसी रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क एनवायरनमेंट की वजह से हो सकती है. कृपया अपनी कनेक्शन सेटिंग्स चेक करें या अगर मुमकिन हो तो किसी दूसरे नेटवर्क का इस्तेमाल करके पोर्टल एक्सेस करने की कोशिश करें. अगर समस्या बनी रहती है, तो कृपया अपनी डिटेल्स और मोबाइल नंबर orm@cpc.incometax.gov.in पर ईमेल करें. हमारी टीम आगे की मदद के लिए आपसे संपर्क करेगी."
टैक्सपेयर्स को क्या चेक करना चाहिए -देरी से मिल रहे रिफंड का पता लगाने या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दोष देने से पहले, टैक्सपेयर्स को सबसे पहले डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने रिटर्न का स्टेटस चेक करना चाहिए. उन्हें यह भी पक्का करना चाहिए किउनका बैंक अकाउंट पहले से वैलिडेट (pre-validated) हो. उनकी PAN डिटेल्स अप-टू-डेट हों, औरउनका इनकम टैक्स रिटर्न सफलतापूर्वक ई-वेरिफाई हो गया हो. कोई भी पेंडिंग वेरिफिकेशन या गलत पर्सनल या बैंकिंग जानकारी रिफंड प्रोसेस को रोक सकती है.
अगर ITR में बताई गई इनकम या टैक्स डिटेल्स और डिपार्टमेंट के पास मौजूद रिकॉर्ड्स (जैसे फॉर्म 26AS, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) या एम्प्लॉयर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा दी गई जानकारी) के बीच कोई अंतर होता है, तो भी रिफंड में देरी हो सकती है. ऐसे मामलों में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड प्रोसेस करने और जारी करने से पहले अतिरिक्त जांच कर सकता है.
वेरिफिकेशन पैरामीटर्स की लंबी चेकलिस्ट होने की वजह से, देरी का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि रिफंड इन्हीं कारणों से अटका हुआ है. एक बार जरूरी जांच और वेरिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद, रिफंड अपने आप टैक्सपेयर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा.
हालांकि, प्रोसेसिंग में लगने वाला समय रिटर्न की संख्या, जरूरी वेरिफिकेशन के लेवल और हर मामले की जटिलता के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.टैक्सपेयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके और अपनी फाइलिंग हिस्ट्री देखकर अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं. वहां, वे असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपने ITR का मौजूदा स्टेटस भी देख सकते हैं.
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