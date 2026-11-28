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VPF क्या है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड, किसके लिए बेस्ट? जानें ट्रांसफर, निकासी और ब्याज के नियम

वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर, निकासी और ब्याज के नियम (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat/Canva )

नई दिल्ली: अगर आप नौकरीपेशा हैं और सिर्फ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) पर निर्भर हैं, तो आपके लिए वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड (वीपीएफ) एक ऐसा ऑप्शन है, जो आपकी रिटायरमेंट सेविंग को कई गुना बढ़ा सकता है. वीपीएफ पूरी तरह से फ्लैक्सिबिलिटी देता है. इसमें आप अपनी जरूरत और फाइनेंशियल टारगेट के अनुसार अनिवार्य 12 फीसदी से अधिक राशि जमा कर सकते हैं. यानी ईपीएफ में जो पैसा हर महीने कटता है, उसके ऊपर से आप अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा पैसा भी डाल सकते हैं.

सबसे बड़ी बात यह है कि वीपीएफ में ब्याज भी बिल्कुल ईपीएफ जितना ही मिलता है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा होता है और पूरी तरह सरकारी गारंटी के साथ आता है. लेकिन सवाल यह है कि वीपीएफ किसके लिए बेस्ट है, नौकरी बदलने पर इसका क्या होगा, पैसा कब निकाल सकते हैं और टैक्स के नियम क्या हैं? तो यहां वीपीएफ के ट्रांसफर, निकासी और ब्याज के नियमों को समझ लें-

वीपीएफ क्या है और कितना पैसा डाल सकते हैं? वीपीएफ, ईपीएफ का ही एक्स्ट्रा वर्जन है. ईपीएफ में कर्मचारी की बेसिक सैलरी + डीए का 12 फीसदी कटता है और इतना ही कंपनी भी देती है. लेकिन वीपीएफ में कर्मचारी चाहे तो अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 100 फीसदी तक पैसा डाल सकता है. इसकी सबसे बड़ी राहत यह है कि आप इस अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान को अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी कम कर सकते हैं या पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं. लेकिन एक बात ध्यान रखें, आपके वीपीएफ बढ़ाने से कंपनी की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं होता. कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा? ईपीएफ और वीपीएफ के बीच सबसे बड़ा फर्क कंपनी के योगदान में है. ईपीएफ में जितना योगदान कर्मचारी का कटता है, उतना ही 12 फीसदी हिस्सा कंपनी की तरफ से भी दिया जाता है. लेकिन वीपीएफ में कंपनी पर आपके अतिरिक्त निवेश को मैच करने की कोई अनिवार्य बाध्यता नहीं होती. नए नियमों के अनुसार, नियोक्ता चाहे तो स्वेच्छा से अतिरिक्त मैचिंग शेयर दे सकता है, लेकिन आम तौर पर कंपनी सिर्फ मानक ईपीएफ तक ही अपना योगदान सीमित रखती है. ब्याज दर और सुरक्षित रिटर्न की गारंटी रिटर्न के मामले में वीपीएफ किसी भी पारंपरिक सावधि जमा से कहीं आगे नजर आता है, क्योंकि इस पर बिल्कुल वही ब्याज दर मिलती है जो ईपीएफ पर तय होती है. भारत सरकार हर वित्तीय वर्ष के लिए ईपीएफ ब्याज दर की घोषणा करती है और वीपीएफ में जमा अतिरिक्त राशि पर भी इसी दर से ब्याज मिलता है.