VPF क्या है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड, किसके लिए बेस्ट? जानें ट्रांसफर, निकासी और ब्याज के नियम
VPF Explained: नौकरीपेशा लोगों के लिए ये रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है, जो EPF मेंबर्स को 12% डिडक्शन के अलावा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट का मौका देती है.
Published : November 28, 2026 at 11:34 AM IST
नई दिल्ली: अगर आप नौकरीपेशा हैं और सिर्फ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) पर निर्भर हैं, तो आपके लिए वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड (वीपीएफ) एक ऐसा ऑप्शन है, जो आपकी रिटायरमेंट सेविंग को कई गुना बढ़ा सकता है. वीपीएफ पूरी तरह से फ्लैक्सिबिलिटी देता है. इसमें आप अपनी जरूरत और फाइनेंशियल टारगेट के अनुसार अनिवार्य 12 फीसदी से अधिक राशि जमा कर सकते हैं. यानी ईपीएफ में जो पैसा हर महीने कटता है, उसके ऊपर से आप अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा पैसा भी डाल सकते हैं.
सबसे बड़ी बात यह है कि वीपीएफ में ब्याज भी बिल्कुल ईपीएफ जितना ही मिलता है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा होता है और पूरी तरह सरकारी गारंटी के साथ आता है. लेकिन सवाल यह है कि वीपीएफ किसके लिए बेस्ट है, नौकरी बदलने पर इसका क्या होगा, पैसा कब निकाल सकते हैं और टैक्स के नियम क्या हैं? तो यहां वीपीएफ के ट्रांसफर, निकासी और ब्याज के नियमों को समझ लें-
वीपीएफ क्या है और कितना पैसा डाल सकते हैं?
वीपीएफ, ईपीएफ का ही एक्स्ट्रा वर्जन है. ईपीएफ में कर्मचारी की बेसिक सैलरी + डीए का 12 फीसदी कटता है और इतना ही कंपनी भी देती है. लेकिन वीपीएफ में कर्मचारी चाहे तो अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 100 फीसदी तक पैसा डाल सकता है.
इसकी सबसे बड़ी राहत यह है कि आप इस अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान को अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी कम कर सकते हैं या पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं. लेकिन एक बात ध्यान रखें, आपके वीपीएफ बढ़ाने से कंपनी की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं होता.
कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा?
ईपीएफ और वीपीएफ के बीच सबसे बड़ा फर्क कंपनी के योगदान में है. ईपीएफ में जितना योगदान कर्मचारी का कटता है, उतना ही 12 फीसदी हिस्सा कंपनी की तरफ से भी दिया जाता है.
लेकिन वीपीएफ में कंपनी पर आपके अतिरिक्त निवेश को मैच करने की कोई अनिवार्य बाध्यता नहीं होती. नए नियमों के अनुसार, नियोक्ता चाहे तो स्वेच्छा से अतिरिक्त मैचिंग शेयर दे सकता है, लेकिन आम तौर पर कंपनी सिर्फ मानक ईपीएफ तक ही अपना योगदान सीमित रखती है.
ब्याज दर और सुरक्षित रिटर्न की गारंटी
रिटर्न के मामले में वीपीएफ किसी भी पारंपरिक सावधि जमा से कहीं आगे नजर आता है, क्योंकि इस पर बिल्कुल वही ब्याज दर मिलती है जो ईपीएफ पर तय होती है. भारत सरकार हर वित्तीय वर्ष के लिए ईपीएफ ब्याज दर की घोषणा करती है और वीपीएफ में जमा अतिरिक्त राशि पर भी इसी दर से ब्याज मिलता है.
चूंकि, यह स्कीम पूरी तरह सरकारी गारंटी के साथ आती है, इसलिए इसमें शेयर बाजार जैसा जोखिम नहीं रहता और निवेशकों को एक तय व सुरक्षित रिटर्न मिलता है.
टैक्स छूट और 2.5 लाख की लिमिट
टैक्स के नजरिये से वीपीएफ में जमा रकम पर आयकर की सेक्शन 80सी के तहत ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है.
लेकिन ब्याज पर टैक्स को लेकर सरकार के स्पष्ट नियम हैं. एक वित्तीय वर्ष में ईपीएफ और वीपीएफ को मिलाकर आपके कुल व्यक्तिगत योगदान पर 2.5 लाख रुपये तक के निवेश से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री रहता है. अगर आपका कुल सालाना कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर जाता है, तो उस अतिरिक्त हिस्से पर मिलने वाले ब्याज को अन्य स्रोतों से आय मानकर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है.
ट्रांसफर, लॉक-इन और निकासी के नियम
वीपीएफ में जमा पैसा ईपीएफ की तरह ही रिटायरमेंट तक लॉक-इन रहता है. नौकरी बदलने पर आपका वीपीएफ बैलेंस यूएएन के जरिए नई कंपनी के ईपीएफ खाते में ट्रांसफर हो जाता है, इससे आपका पैसा और ब्याज दोनों सुरक्षित रहते हैं.
हालांकि, जीवन की अहम जरूरतों जैसे घर खरीदने या निर्माण करने, बच्चों की उच्च शिक्षा या शादी, अथवा गंभीर मेडिकल इमरजेंसी के समय नियमों के तहत आंशिक निकासी की अनुमति मिलती है.
किसके लिए बेस्ट है वीपीएफ?
अगर आप 2.5 लाख रुपये की वार्षिक सीमा के भीतर रहते हुए सुरक्षित और तय रिटर्न चाहते हैं, तो सिर्फ ईपीएफ पर टिके रहने के बजाय वीपीएफ चुनना बेहतरीन कदम हो सकता है. लेकिन अगर आपको अगले कुछ साल में लिक्विड फंड की जरूरत है या आप हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, जहां ब्याज पर टैक्स कटने का डर है, तो अतिरिक्त बचत को अन्य विकल्पों के साथ संतुलित करना ही समझदारी होगी.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)