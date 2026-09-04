ETV Bharat / business

Volkswagen करने जा रहा है 1 लाख कर्मचारियों की छंटनी, बंद होंगे 4 बड़े प्लांट

मुंबई: वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में अब तक के सबसे बड़े पुनर्गठन की घोषणा करते हुए जर्मनी की दिग्गज कार निर्माता कंपनी वोक्सवैगन ने इस दशक के अंत तक 1 लाख नौकरियों में कटौती करने का फैसला किया है. कंपनी यह कदम अपनी उत्पादन लागत को कम करने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए उठा रही है.

कंपनी ने स्पष्ट किया कि पहले से तय 50,000 कर्मचारियों की छंटनी के अलावा, अब 50,000 और पदों को समाप्त किया जाएगा. यह कुल कटौती वोक्सवैगन समूह के वैश्विक कार्यबल का लगभग 15 प्रतिशत है. वर्तमान में समूह के पास स्कोडा, पोर्श, ऑडी, बेंटले, लैम्बोर्गिनी, सीट और क्युप्रा जैसे बड़े ब्रांड्स को मिलाकर 6.5 लाख से अधिक कर्मचारी हैं.

जर्मनी में चार प्लांट हो सकते हैं बंद

कंपनी ने बाजार की बदलती जरूरतों को देखते हुए अपने मॉडल पोर्टफोलियो को आधा करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही, वोक्सवैगन अगले आठ वर्षों के भीतर जमर्नी में अपने चार प्रमुख उत्पादन संयंत्रों को बंद करने पर भी विचार कर रही है. कंपनी का लक्ष्य साल 2035 तक कारों के वेरिएंट और उनकी जटिलताओं को 75% तक कम करना है.

वोक्सवैगन समूह ने एक बयान में कहा, "ऑटोमोटिव उद्योग में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा, बदलती मांग और तकनीकी बदलावों को देखते हुए, आर्थिक वास्तविकता के साथ कार्यबल की क्षमता का तालमेल बिठाना बेहद जरूरी हो गया है."