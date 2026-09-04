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Volkswagen करने जा रहा है 1 लाख कर्मचारियों की छंटनी, बंद होंगे 4 बड़े प्लांट

वोक्सवैगन लागत घटाने के लिए 2030 तक एक लाख नौकरियां काटेगी, मॉडल आधे करेगी और जर्मनी में चार प्लांट बंद करने पर विचार करेगी.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 4:22 PM IST

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मुंबई: वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में अब तक के सबसे बड़े पुनर्गठन की घोषणा करते हुए जर्मनी की दिग्गज कार निर्माता कंपनी वोक्सवैगन ने इस दशक के अंत तक 1 लाख नौकरियों में कटौती करने का फैसला किया है. कंपनी यह कदम अपनी उत्पादन लागत को कम करने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए उठा रही है.

कंपनी ने स्पष्ट किया कि पहले से तय 50,000 कर्मचारियों की छंटनी के अलावा, अब 50,000 और पदों को समाप्त किया जाएगा. यह कुल कटौती वोक्सवैगन समूह के वैश्विक कार्यबल का लगभग 15 प्रतिशत है. वर्तमान में समूह के पास स्कोडा, पोर्श, ऑडी, बेंटले, लैम्बोर्गिनी, सीट और क्युप्रा जैसे बड़े ब्रांड्स को मिलाकर 6.5 लाख से अधिक कर्मचारी हैं.

जर्मनी में चार प्लांट हो सकते हैं बंद
कंपनी ने बाजार की बदलती जरूरतों को देखते हुए अपने मॉडल पोर्टफोलियो को आधा करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही, वोक्सवैगन अगले आठ वर्षों के भीतर जमर्नी में अपने चार प्रमुख उत्पादन संयंत्रों को बंद करने पर भी विचार कर रही है. कंपनी का लक्ष्य साल 2035 तक कारों के वेरिएंट और उनकी जटिलताओं को 75% तक कम करना है.

वोक्सवैगन समूह ने एक बयान में कहा, "ऑटोमोटिव उद्योग में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा, बदलती मांग और तकनीकी बदलावों को देखते हुए, आर्थिक वास्तविकता के साथ कार्यबल की क्षमता का तालमेल बिठाना बेहद जरूरी हो गया है."

भारत सहित 'ग्लोबल साउथ' पर रहेगा फोकस
बदलती रणनीति के तहत कंपनी पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध की जरूरतों के हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म तैयार करेगी:

उत्तरी अमेरिका: कंपनी का पूरा ध्यान केवल सबसे अधिक मुनाफा देने वाले वाहनों (जैसे बड़ी एसयूवी) के सेगमेंट पर होगा.

चीन और ग्लोबल साउथ: चीन के घरेलू बाजार में सुस्त पड़ती ग्रोथ को देखते हुए वोक्सवैगन वहां के प्लांट्स का इस्तेमाल 'ग्लोबल साउथ' (जिसमें भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका शामिल हैं) के देशों में कारों का निर्यात बढ़ाने के लिए करेगी.

गैर-रणनीतिक संपत्तियों को बेचा जाएगा
वोक्सवैगन अपने कुल बिजनेस पोर्टफोलियो और रियल एस्टेट संपत्तियों की समीक्षा करके उन्हें एक-तिहाई (33%) तक कम करेगी. कंपनी का लक्ष्य केवल उन्हीं व्यवसायों को अपने पास रखना है जो रणनीतिक और वित्तीय रूप से मुख्य ऑटोमोबाइल बिजनेस को मजबूती देते हैं. बाकी गैर-रणनीतिक गतिविधियों को बेच दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा, ताकि पूंजी का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके.
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