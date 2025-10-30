ETV Bharat / business

वोडाफोन आइडिया को राहत, दो साल में कंपनी ने पहली बार जोड़े नए ग्राहक

नई दिल्ली: भारत की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) लंबे समय से संकट का सामना कर रही है, खासकर रिलायंस जियो की 4जी नेटवर्क के साथ बाजार में दस्तक के बाद से. जियो ने अपने शुरुआती लॉन्च ऑफर से दूरसंचार उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित किया. इससे दूरसंचार कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई. इसका सबसे ज्यादा असर देश के ग्रामीण क्षेत्रों के यूजर्स तक अपनी पैठ रखने वाली कंपनी वोडाफोन-आइडिया पर पड़ा. कंपनी का ग्राहक आधार लगभग स्थिर हो गया. अब कंपनी को थोड़ी राहत मिली है.

रिपोर्ट के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया (VI) ने 21 महीने के लंबे अंतराल के बाद सितंबर में एक्टिव यूजर्स जोड़े हैं. हालांकि, यह बहुत मामूली है. कंपनी का सक्रिय ग्राहक आधार अगस्त 2025 में 171.52 मिलियन से बढ़कर सितंबर 2025 में 171.54 मिलियन हो गया. कंपनी के केवल 0.02 मिलियन यानी 20,000 सक्रिय उपयोगकर्ता बढ़े हैं.

यह मामूल बढ़ोतरी वोडाफोन आइडिया के व्यवसाय में बड़ा अंतर लाने के लिए पर्याप्त नहीं है. लेकिन यह कंपनी के बदलते व्यवसाय का संकेत हो सकता है. वोडाफोन-आइडिया ने पिछले एक साल में सभी दूरसंचार कंपनियों के बीच 4जी नेटवर्क में बहुत अधिक निवेश किया है. उच्च कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) खर्च के चलते VI को 21 महीने बाद सक्रिय उपयोगकर्ता जोड़ने में कामयाबी मिली. यह दूरसंचार कंपनी के भविष्य के लिए अच्छी शुरुआत साबित हो सकती है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में संकटग्रस्त दूरसंचार कंपनी VI को राहत देते हुए कहा है कि सरकार समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया की मांग पर पुनर्विचार कर सकती है. अदालत के इस फैसले से कंपनी को दीर्घकालिक राहत मिल सकती है.