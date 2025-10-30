वोडाफोन आइडिया को राहत, दो साल में कंपनी ने पहली बार जोड़े नए ग्राहक
Published : October 30, 2025 at 8:34 PM IST
नई दिल्ली: भारत की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) लंबे समय से संकट का सामना कर रही है, खासकर रिलायंस जियो की 4जी नेटवर्क के साथ बाजार में दस्तक के बाद से. जियो ने अपने शुरुआती लॉन्च ऑफर से दूरसंचार उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित किया. इससे दूरसंचार कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई. इसका सबसे ज्यादा असर देश के ग्रामीण क्षेत्रों के यूजर्स तक अपनी पैठ रखने वाली कंपनी वोडाफोन-आइडिया पर पड़ा. कंपनी का ग्राहक आधार लगभग स्थिर हो गया. अब कंपनी को थोड़ी राहत मिली है.
रिपोर्ट के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया (VI) ने 21 महीने के लंबे अंतराल के बाद सितंबर में एक्टिव यूजर्स जोड़े हैं. हालांकि, यह बहुत मामूली है. कंपनी का सक्रिय ग्राहक आधार अगस्त 2025 में 171.52 मिलियन से बढ़कर सितंबर 2025 में 171.54 मिलियन हो गया. कंपनी के केवल 0.02 मिलियन यानी 20,000 सक्रिय उपयोगकर्ता बढ़े हैं.
यह मामूल बढ़ोतरी वोडाफोन आइडिया के व्यवसाय में बड़ा अंतर लाने के लिए पर्याप्त नहीं है. लेकिन यह कंपनी के बदलते व्यवसाय का संकेत हो सकता है. वोडाफोन-आइडिया ने पिछले एक साल में सभी दूरसंचार कंपनियों के बीच 4जी नेटवर्क में बहुत अधिक निवेश किया है. उच्च कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) खर्च के चलते VI को 21 महीने बाद सक्रिय उपयोगकर्ता जोड़ने में कामयाबी मिली. यह दूरसंचार कंपनी के भविष्य के लिए अच्छी शुरुआत साबित हो सकती है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में संकटग्रस्त दूरसंचार कंपनी VI को राहत देते हुए कहा है कि सरकार समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया की मांग पर पुनर्विचार कर सकती है. अदालत के इस फैसले से कंपनी को दीर्घकालिक राहत मिल सकती है.
वहीं, भारती एयरटेल की बात करें तो उद्योगपति सुनील मित्तल की कंपनी ने एक्टिव यूजर्स को खो दिया. सितंबर महीने में एयरटेल का सक्रिय उपयोगकर्ता आधार मासिक आधार पर 390.08 मिलियन से घटकर 389.16 मिलियन रह गया. रिलायंस जियो का सक्रिय उपयोगकर्ता आधार 468.82 मिलियन से बढ़कर 471.92 मिलियन हो गया. बीएसएनएल का एक्टिव यूजर्स बेस भी 55.39 मिलियन से बढ़कर 55.59 मिलियन हो गया.
अक्टूबर महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयर में भी मामूली उछाल दिखा है. कंपनी का शेयर पिछले एक महीने में 7.63% बढ़ा है. 30 अक्टूबर को कंपनी का शेयर 6.52% गिरकर 8.75 रुपये बंद हुआ. वहीं पिछले छह महीने में कंपनी के शेयर में 22.89% की मजबूती आई है.
