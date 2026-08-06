नेटवर्क निवेश और 5G रोलआउट के लिए मोबाइल प्लान महंगे करना जरूरी: कुमार मंगलम बिड़ला
कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि नेटवर्क सुधार और 5G निवेश के लिए वोडाफोन आइडिया को मोबाइल प्लान की कीमतें बढ़ाना बेहद जरूरी है.
Published : August 6, 2026 at 3:35 PM IST
नई दिल्ली: कर्ज में डूबी दिग्गज टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने शेयरधारकों को लिखी अपनी चिट्ठी में एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि भारत में मोबाइल सेवाओं के दाम बढ़ाने की सख्त जरूरत है. उनके अनुसार, अगर टेलिकॉम कंपनियों को अपने नेटवर्क में सुधार करना है और नई पीढ़ी की तकनीक (जैसे 5G) को देश के कोने-कोने तक पहुंचाना है, तो समय-समय पर मोबाइल प्लान की कीमतें बढ़ानी ही होंगी.
भारत में मोबाइल कमाई दुनिया में सबसे कम
बिड़ला ने बताया कि मार्च 2026 तक भारत में ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 100 करोड़ (1 बिलियन) को पार कर गई है. आज मोबाइल इंटरनेट ही देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था का मुख्य जरिया बन चुका है. इसके बावजूद, भारत में प्रति यूजर होने वाली औसत कमाई (ARPU - Average Revenue Per User) दुनिया में सबसे कम स्तर पर है. वोडाफोन आइडिया की बात करें, तो मार्च 2026 की तिमाही में कंपनी का ARPU 190 रुपये दर्ज किया गया था. इस कमाई को बढ़ाए बिना नेटवर्क पर भारी-भरकम खर्च करना मुमकिन नहीं है.
45,000 करोड़ रुपये का मेगा प्लान
कंपनी अपने नेटवर्क को मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए वित्त वर्ष 2027 से 2029 (अगले तीन सालों) के बीच 45,000 करोड़ रुपये निवेश (Capex Plan) करने की तैयारी में है. इस बड़े निवेश के लिए वोडाफोन आइडिया बैंकों और वित्तीय संस्थानों (Lenders) के साथ लगातार बातचीत कर रही है ताकि लंबे समय के लिए लोन जुटाया जा सके.
मुश्किल दौर बीता, अब काम करने का समय
लगातार घाटे का सामना करने के बाद, मार्च 2026 की तिमाही में कंपनी के ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है. वित्त वर्ष 2026 के अंत तक Vi के कुल ग्राहकों की संख्या 19.28 करोड़ तक पहुंच गई है, जिनमें से 12.89 करोड़ ग्राहक 4G और 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं.
चेयरमैन बिड़ला ने कहा कि बीता साल (FY26) कंपनी की समस्याओं को सुलझाने का समय था, जबकि नया साल (FY27) उन योजनाओं को जमीन पर उतारने का समय है. अब कंपनी के पास बेहतर वित्तीय स्पष्टता है और वह निवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी की प्राथमिकता अपने ग्राहकों को बनाए रखना, कमाई बढ़ाना और एक मजबूत बैलेंस शीट तैयार करना है.
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