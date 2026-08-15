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लाल किले से पीएम मोदी का महा-संकल्प: 2047 तक भारत में होंगे 50 फॉर्च्यून 500 कंपनियां और टॉप-5 वैश्विक बैंक

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश के सामने 'विकसित भारत 2047' का एक नया और ऐतिहासिक आर्थिक खाका पेश किया है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए हमारी कंपनियों और बैंकों का दुनिया में दबदबा होना जरूरी है. उन्होंने लक्ष्य रखा कि वर्ष 2047 तक दुनिया की सबसे बड़ी 'फॉर्च्यून 500' कंपनियों की सूची में कम से कम 50 भारतीय कंपनियां शामिल होनी चाहिए. साथ ही, दुनिया के शीर्ष पांच सबसे बड़े बैंकों में भारत का कम से कम एक बैंक होना जरूरी है.

सेमीकंडक्टर और घरेलू विनिर्माण पर बड़ा दांव

प्रधानमंत्री ने देश को तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि अगले 1 से 2 साल के भीतर देश में 7 से 8 नए सेमीकंडक्टर (चिप) प्लांट स्थापित किए जाएंगे. पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत को अब केवल बाहरी सामान असेंबलिंग तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उत्पाद के डिजाइन से लेकर उसके कल-पुर्जे बनाने तक, पूरी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी चाहिए. इससे भारत दुनिया की सप्लाई चेन का एक सबसे भरोसेमंद केंद्र बनकर उभरेगा.

ऊर्जा के क्षेत्र में महा-अभियान

देश की बढ़ती बिजली और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु और सौर ऊर्जा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 100 गीगावाट (GW) करना है. इसके लिए अगले 6-7 साल में 5 नए परमाणु रिएक्टर चालू किए जाएंगे. भारत ने इस साल 'फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी' में महारत हासिल कर ली है, जिससे परमाणु ईंधन के मामले में विदेशों पर निर्भरता खत्म होगी.