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Vijay Kedia Portfolio: दिग्गज निवेशक के पोर्टफोलियो में शामिल ये 15 स्मॉलकैप शेयर, क्या आपके पास है कोई?

विजय केडिया के पोर्टफोलियो में शामिल 15 स्मॉलकैप स्टॉक्स लिस्ट (सांकेतिक फोटो) ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश के सबसे पॉपुलर स्मॉलकैप निवेशकों में से एक विजय किशनलाल केडिया का पोर्टफोलियो हमेशा रिटेल निवेशकों की नजर में रहता है. सितंबर 2026 क्वार्टर के शेयरहोल्डिंग डेटा से पता चलता है कि केडिया ने अपने पोर्टफोलियो में 15 स्मॉलकैप शेयरों में पैसा लगा रखा है. इनमें से कुछ में उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है, कुछ में घटाई है और कुछ में नई एंट्री भी की है.

सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर शेयरों में केडिया ने सितंबर क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी उन्होंने अपने पुराने भरोसे वाले शेयरों को होल्ड करके रखा है. वहीं, 2 नए शेयरों में एंट्री और एक शेयर में हिस्सेदारी 1 फीसदी से नीचे जाने से पोर्टफोलियो में हलचल के संकेत मिल रहे हैं. आइए जानते हैं, किस शेयर में कितनी होल्डिंग है और क्या है उनकी मार्केट वैल्यू.

1. Advait Energy Share: इस स्टॉक में 1,25,000 शेयर होल्ड किए गए हैं, जिनकी होल्डिंग वैल्यू 23.2 करोड़ रुपये है. सितंबर 2026 में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और कंपनी में होल्डिंग 1.1 फीसदी पर बनी हुई है, जो पिछले तीन क्वार्टर से लगातार इसी लेवल पर है. इस कंपनी का मार्केट कैप 2,039.07 करोड़ रुपये है. 2. Affordable Robotic Share: इसमें सबसे ज्यादा 8,31,043 शेयर होल्ड हैं, जिनकी वैल्यू 16.9 करोड़ रुपये है. सितंबर 2026 में होल्डिंग में 0.4 फीसदी की कमी आई है. अब होल्डिंग 6.6 फीसदी रह गई है, जो जून 2026 में 7.0 फीसदी और मार्च 2026 में 7.4 फीसदी थी. यानी लगातार हिस्सेदारी घटाई जा रही है. इस कंपनी का मार्केट कैप 255.23 करोड़ रुपये है. 3. Ashutosh Fibre Share: यह एक नई एंट्री है. इसमें 10,35,000 शेयर खरीदे गए हैं, जिनकी वैल्यू 13.0 करोड़ रुपये है. सितंबर 2026 में कंपनी में होल्डिंग 4.7 फीसदी है. इससे पहले किसी भी क्वार्टर में इसमें होल्डिंग नहीं थी. इस कंपनी का मार्केट कैप 275.62 करोड़ रुपये है. 4. Atul Auto Share: यह इस लिस्ट का सबसे बड़ा होल्डिंग वाला स्टॉक है. इसमें 58,02,017 शेयर हैं, जिनकी वैल्यू 229.6 करोड़ रुपये है. सितंबर 2026 में कोई बदलाव नहीं हुआ और होल्डिंग 20.9 फीसदी पर स्थिर है, जो पिछले कई क्वार्टर से लगातार इसी लेवल पर बनी हुई है. इस कंपनी का मार्केट कैप 1,102.56 करोड़ रुपये है. 5. Eimco Elecon Share: इसमें 83,930 शेयर होल्ड हैं, जिनकी वैल्यू 21.4 करोड़ रुपये है. सितंबर 2026 में होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है और हिस्सेदारी 1.5 फीसदी पर बनी हुई है, जो जून 2026 के बराबर है. इस कंपनी का मार्केट कैप 1,474.80 करोड़ रुपये है. 6. Exato Technologies Share: इसमें 11,45,936 शेयर हैं, जिनकी वैल्यू 67.8 करोड़ रुपये है. सितंबर 2026 में होल्डिंग में 0 फीसदी बदलाव दिखा है, लेकिन हिस्सेदारी बढ़कर 11.4 फीसदी हो गई है, जो मार्च 2026 में 7.1 फीसदी थी. यानी हिस्सेदारी में बड़ी बढ़ोतरी हुई है. इस कंपनी का मार्केट कैप 590.84 करोड़ रुपये है. 7. Global Vectra Share: इसमें 6,79,218 शेयर होल्ड हैं, जिनकी वैल्यू 8.7 करोड़ रुपये है. सितंबर 2026 में कोई बदलाव नहीं हुआ और होल्डिंग 4.9 फीसदी पर बनी हुई है, जो पिछले कई क्वार्टर से लगभग इसी लेवल पर है. इस कंपनी का मार्केट कैप 179.63 करोड़ रुपये है. 8. Innovators Facade System Share: इसमें 16,44,232 शेयर हैं, जिनकी वैल्यू 19.9 करोड़ रुपये है. सितंबर 2026 में होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन हिस्सेदारी 8.7 फीसदी है, जो जून 2026 में भी 8.7 फीसदी थी. इससे पहले मार्च 2026 से लेकर जून 2025 तक यह 10.7 फीसदी पर थी. इस कंपनी का मार्केट कैप 225.47 करोड़ रुपये है.