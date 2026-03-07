ETV Bharat / business

वेनेजुएला में महंगाई का विस्फोट: 2025 में 475% रही मुद्रास्फीति दर, दुनिया में सबसे अधिक

कराकस: वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था एक बार फिर वैश्विक चर्चा का केंद्र बनी हुई है. देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में वेनेजुएला की वार्षिक मुद्रास्फीति दर 475 प्रतिशत तक पहुंच गई. यह स्तर दुनिया में सबसे अधिक है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा लगाए गए 269.9% के अनुमान से कहीं ज्यादा भयावह है.

प्रतिबंधों और राजनीतिक उठापटक का असर

महंगाई में इस भारी उछाल का मुख्य कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के शासन के अंतिम समय में अमेरिका द्वारा लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को माना जा रहा है. ट्रंप प्रशासन के 'अधिकतम दबाव' के अभियान ने देश की तेल निर्यात क्षमता और विदेशी मुद्रा भंडार को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था. हालांकि, 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी विशेष बलों की एक कार्रवाई के बाद मादुरो को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, जिसके बाद से राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है.

2026 की शुरुआत और नई सरकार की चुनौतियां

केंद्रीय बैंक के अनुसार, 2026 के पहले दो महीनों में ही महंगाई दर लगभग 52 प्रतिशत तक पहुंच गई है. कार्यवाहक नेता डेल्सी रोड्रिगेज अब अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की कोशिश कर रही हैं. उन्होंने राजकोषीय अनुशासन, नोटों की छपाई पर रोक और डॉलर के आधिकारिक इस्तेमाल जैसे कड़े कदम उठाए हैं. जानकारों का मानना है कि इन सुधारों से साल के अंत तक महंगाई दर 100% के आसपास आ सकती है.

आम जनता की बदहाली

आंकड़ों के पीछे की असली कहानी वेनेजुएला के बाजारों में देखने को मिलती है. पिछले एक साल में खाने-पीने की चीजों की कीमतों में 532%, स्वास्थ्य सेवाओं में 445% और किराए में 340% की बढ़ोतरी हुई है. कराकस की एक निवासी अलिक्स अपोंटे ने बताया, "हमें बुनियादी सब्जियों के लिए एक सुपरमार्केट से दूसरे के चक्कर लगाने पड़ते हैं. हमारी आय अब जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं है."