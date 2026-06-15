वेदान्त पैरेंट कंपनी की विदेशी बाजारों में होगी दोबारा लिस्टिंग, अनिल अग्रवाल ने दिए संकेत
अनिल अग्रवाल ने वेदान्त पैरेंट कंपनी की विदेशी रिलिस्टिंग और बड़े विस्तार के संकेत दिए, जबकि ग्रुप की चार नई डिमर्ज कंपनियां बाजार में लिस्टहुईं.
Published : June 15, 2026 at 3:38 PM IST
मुंबई: वेदान्त ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सोमवार को एक इंटरव्यू में ग्रुप के भविष्य को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं. उन्होंने संकेत दिया है कि ग्रुप की पैरेंट (मूल) कंपनी 'वेदान्त रिसोर्सेज' को अगले तीन सालों में अमेरिकी बाजार या किसी अन्य विदेशी शेयर बाजार में दोबारा लिस्ट किया जा सकता है. इससे पहले इस कंपनी को लंदन स्टॉक एक्सचेंज (LSE) से डीलिस्ट कर दिया गया था. अग्रवाल ने कहा कि हालांकि यह कोई तुरंत की योजना नहीं है, लेकिन इससे भविष्य में कंपनी के लिए बेहतरीन वैल्यू बनाई जा सकती है.
अनिल अग्रवाल ने ग्रुप के सभी बिजनेस वर्टिकल्स की ताकत पर भरोसा जताते हुए कहा कि मेटल, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, पावर और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे हर सेक्टर में समय के साथ 100 अरब डॉलर की बड़ी कंपनी बनने की पूरी क्षमता है. मौजूदा समय में वेदान्त ग्रुप का कुल रेवेन्यू लगभग 23 से 24 अरब डॉलर है, जिसे कंपनी अब बढ़ाकर 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रही है.
चार नई कंपनियों की शेयर बाजार में शानदार एंट्री
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) से पिछले साल दिसंबर में हरी झंडी मिलने के बाद, सोमवार को वेदान्त ग्रुप की चार नई डिमर्ज कंपनियों ने शेयर बाजार में कदम रख दिया है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर इन कंपनियों की लिस्टिंग इस प्रकार रही:
- वेदान्त एल्युमिनियम मेटल: इसका शेयर ₹527 पर लिस्ट हुआ और कारोबार के दौरान ₹538 के ऊंचे स्तर तक गया.
- वेदान्त पावर: इस कंपनी का शेयर ₹41.30 पर लिस्ट होने के बाद ₹43.35 के स्तर तक पहुंच गया.
- वेदान्त ऑयल एंड गैस: इसकी शुरुआत ₹39 पर हुई और इसने ₹40.95 का हाई बनाया.
- वेदान्त आयरन एंड स्टील: इस कंपनी के शेयर ₹22.25 पर लिस्ट होकर बाजार में ट्रेडिंग के लिए आए.
निवेशकों को 1:1 के अनुपात में मिले शेयर
मंजूर की गई डिमर्जर योजना के तहत शेयरहोल्डर्स को बहुत फायदा हुआ है. कंपनी ने इसके लिए 1:1 का अनुपात तय किया था. इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास मूल लिस्टेड कंपनी 'वेदान्त लिमिटेड' का हर 1 शेयर था, उन्हें इन चारों नई डिमर्ज कंपनियों का भी 1-1 शेयर बिल्कुल मुफ्त दिया गया है.
कंपनी का मानना है कि इस कदम से वेदान्त का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बहुत आसान हो जाएगा. अब अलग-अलग सेक्टर की स्वतंत्र कंपनियां बनने से सॉवरेन वेल्थ फंड, रिटेल इन्वेस्टर्स और रणनीतिक निवेशकों को भारत के विकास में सीधे पैसा लगाने का एक शानदार मौका मिलेगा.
भविष्य के लिए विस्तार योजना
एंदेश में प्राकृतिक संसाधनों, इंडस्ट्रियल मेटल्स और एनर्जी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वेदान्त बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी में है.
- एल्युमिनियम: अनिल अग्रवाल ने बताया कि दुनिया भर में एल्युमिनियम की औसत खपत 30 से 40 किलो प्रति व्यक्ति है, जबकि भारत में यह सिर्फ 3 किलो है. विकास के लिए इसे सबसे जरूरी मेटल बताते हुए कंपनी इसका प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाएगी.
- ऑयल एंड गैस: कंपनी ने नए तेल और गैस भंडारों की मैपिंग पूरी कर ली है. अगले तीन वर्षों में गहरे अन्वेषण के जरिए उत्पादन क्षमता को 5,00,000 बैरल प्रति दिन या उससे अधिक करने का लक्ष्य है.
- स्टील और इन्फ्रास्ट्रक्चर: कंपनी अपने खुद के कोयला और लौह अयस्क के दम पर 1.5 करोड़ टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसके लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार है.
- न्यूक्लियर पावर: भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए कंपनी ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाने की बात कही है. आगे चलकर कंपनी की कुल बिजली क्षमता का 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा न्यूक्लियर पावर से आ सकता है.
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