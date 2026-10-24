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10.88 करोड़ एक्टिव वर्कर्स 'VB-G RAM G' योजना से जुड़े, महिलाओं की हिस्सेदारी 61 फीसदी के पार

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: ग्रामीण भारत में रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर केंद्र सरकार की नई योजना 'VB-G RAM G' (विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन - ग्रामीण) ने जमीन पर मजबूत रफ्तार पकड़ ली है. सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में इस योजना के तहत सक्रिय रूप से काम करने वाले मजदूरों की संख्या 10.88 करोड़ तक पहुंच गई है.

मनरेगा की जगह शुरू की गई इस नई व्यवस्था का डिजिटल और प्रशासनिक बदलाव पूरी तरह से सुचारू रहा है. इस वित्तीय वर्ष में अब तक देश भर के ग्रामीण इलाकों में 31.69 करोड़ से अधिक कार्यदिवस पैदा किए जा चुके हैं.