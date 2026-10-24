10.88 करोड़ एक्टिव वर्कर्स 'VB-G RAM G' योजना से जुड़े, महिलाओं की हिस्सेदारी 61 फीसदी के पार
VB-G RAM G योजना के तहत देश में 10.88 करोड़ सक्रिय मजदूर पंजीकृत हुए और महिलाओं की भागीदारी 61.65 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई.
Published : October 24, 2026 at 4:14 PM IST
नई दिल्ली: ग्रामीण भारत में रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर केंद्र सरकार की नई योजना 'VB-G RAM G' (विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन - ग्रामीण) ने जमीन पर मजबूत रफ्तार पकड़ ली है. सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में इस योजना के तहत सक्रिय रूप से काम करने वाले मजदूरों की संख्या 10.88 करोड़ तक पहुंच गई है.
मनरेगा की जगह शुरू की गई इस नई व्यवस्था का डिजिटल और प्रशासनिक बदलाव पूरी तरह से सुचारू रहा है. इस वित्तीय वर्ष में अब तक देश भर के ग्रामीण इलाकों में 31.69 करोड़ से अधिक कार्यदिवस पैदा किए जा चुके हैं.
महिला भागीदारी और ग्रामीण कवरेज
इस योजना के क्रियान्वयन में महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका सामने आई है. कुल कार्यबल में महिला श्रमिकों की भागीदारी 61.65 प्रतिशत दर्ज की गई है. आंकड़ों के अनुसार, देश के 2.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लगभग 2.81 करोड़ कामगारों को उनकी मांग पर रोजगार उपलब्ध कराया गया है. वर्तमान में 97.17 लाख श्रमिक देश भर के विभिन्न विकास कार्यों में सीधे लगे हुए हैं.
योजना की मुख्य विशेषताएं और वित्तीय स्थिति
- 125 दिन के रोजगार की गारंटी: 'VB-G RAM G एक्ट, 2025' के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की कानूनी गारंटी दी गई है.
- दैनिक मजदूरी दर: योजना के तहत श्रमिकों को ₹300 से ₹450 प्रति दिन तक की मजदूरी दी जा रही है.
- डिजिटल भुगतान: पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब तक 3.76 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं.
- रोजगार कार्ड वितरण: देश भर में अब तक कुल 15.17 करोड़ ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं.
जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन
बयान के मुताबिक, देश की 2.31 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें इस योजना के तहत विकास कार्यों का संचालन कर रही हैं. वर्तमान में 20.16 लाख सक्रिय कार्यस्थल चालू हैं, और योजना के तहत अब तक 2.83 लाख टिकाऊ ग्रामीण संपत्तियों का निर्माण पूरा किया जा चुका है.
इसके साथ ही, भविष्य में रोजगार की मांग को तुरंत पूरा करने के लिए 73.24 लाख स्वीकृत कार्य पहले से तैयार मोड में रखे गए हैं. इस योजना में 'विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP)' के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही जरूरतों की पहचान की जाती है, जिसे ई-केवाईसी (e-KYC) और जियो-टैगिंग जैसी आधुनिक डिजिटल प्रणालियों से सुरक्षित किया गया है.
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