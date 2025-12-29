ETV Bharat / business

VB-G RAM G मॉडल से राज्यों को 17 हजार करोड़ रुपये का फायदा, एसबीआई रिपोर्ट का दावा

नई दिल्ली में लेबर डे पर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मज़दूर काम करते हुए. ( Photo: IANS )

नई दिल्ली: केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग के लिए प्रस्तावित नए VB-G RAM G मॉडल से राज्यों को बड़ा वित्तीय लाभ मिलने की संभावना है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) रिसर्च की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, यह मॉडल लागू होने पर राज्यों को पिछले सात वर्षों के औसत आवंटन की तुलना में करीब 17,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ हो सकता है.

नॉर्मेटिव असेसमेंट पर आधारित आवंटन

SBI रिपोर्ट में बताया गया है कि VB-G RAM G के तहत फंड वितरण “नॉर्मेटिव असेसमेंट” यानी वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर किया जाएगा. यह आकलन केवल केंद्र सरकार के हिस्से पर आधारित है और इसमें इक्विटी (समानता) और एफिशिएंसी (दक्षता) – इन दो प्रमुख स्तंभों को ध्यान में रखा गया है.

एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉ. सौम्य कांति घोष के अनुसार, इस मॉडल के तहत ज्यादातर राज्य शुद्ध लाभार्थी बनकर उभरेंगे.

इक्विटी और एफिशिएंसी का संतुलन

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित ढांचा दो मूल सिद्धांतों पर आधारित है. पहला, इक्विटी, ताकि अधिक संरचनात्मक जरूरतों वाले, ग्रामीण कार्यबल पर निर्भर और बड़े प्रशासनिक फैलाव वाले राज्यों को रोजगार मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल सके.

दूसरा सिद्धांत एफिशिएंसी का है, जिसके तहत उन राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो फंड का उपयोग स्थायी रोजगार सृजन, टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण और समय पर मजदूरी भुगतान में बेहतर तरीके से करते हैं. इसके लिए कुल सात मापदंड तय किए गए हैं, जिन्हें इक्विटी और एफिशिएंसी में विभाजित किया गया है.