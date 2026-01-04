ETV Bharat / business

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से India को बड़ा झटका! क्‍या बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?

GTRI के अनुसार, वेनेजुएला को भारत का एक्सपोर्ट मामूली, USD 95.3 मिलियन था, जिसमें सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स का एक्सपोर्ट था,जिसकी कीमत USD 41.4 मिलियन थी.

Etv Bharat
GTRI लोगो (X@GTRI_official)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 4, 2026 at 12:33 PM IST

|

Updated : January 4, 2026 at 12:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने स्पष्ट किया है कि वेनेजुएला में चल रहे संकट का भारत की अर्थव्यवस्था या ऊर्जा सुरक्षा पर कोई ठोस प्रभाव होने की संभावना नहीं है .

GTRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2000 और 2010 के दशक में भारत वेनेजुएला के कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार था. भारतीय कंपनियों जैसे ओएनजीसी विदेश (ONGC Videsh) ने ओरिनोको बेल्ट में अपस्ट्रीम हिस्सेदारी रखी थी. हालांकि, 2019 के बाद अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत को तेल आयात कम करना पड़ा और द्वितीयक प्रतिबंधों से बचने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों में कटौती करनी पड़ी.

भारत और वेनेजुएला के बीच व्यापारिक संबंध
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस समय भारत और वेनेजुएला के बीच व्यापारिक संबंध काफी कम और घटते हुए हैं. उदाहरण के लिए, 2024-25 में भारत का वेनेजुएला से कुल आयात केवल 364.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें कच्चे तेल का हिस्सा 255.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2023-24 के 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81.3 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है . भारत के वेनेजुएला को निर्यात का स्तर भी मामूली रहा, कुल 95.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसमें प्रमुख उत्पाद फार्मास्यूटिकल्स थे (41.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर) .

GTRI ने दोहराया कि वर्तमान परिस्थितियों में, कम व्यापारिक मात्रा, मौजूदा प्रतिबंध और भौगोलिक दूरी को देखते हुए, वेनेजुएला में हालात का भारत की अर्थव्यवस्था या ऊर्जा सुरक्षा पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा . रिपोर्ट में आगे कहा गया कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, कच्चे माल और ऊर्जा संसाधनों के लिए युद्ध आगामी वर्षों में और तीव्र हो सकते हैं .

थिंक टैंक ने सुझाव दिया कि भारत को सतर्क रहकर अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए, ऐसे सौदे से बचना चाहिए जो संप्रभुता या दीर्घकालिक हितों को कमजोर करें, और महत्वपूर्ण कच्चे माल व ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए, बिना किसी भू-राजनीतिक दबाव के .

GTRI ने यह भी कहा कि अमेरिकी सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य वेनेजुएला के कच्चे तेल पर नियंत्रण सुनिश्चित करना था. वेनेजुएला के पास दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग 18 प्रतिशत है, जो सऊदी अरब (16 प्रतिशत), रूस (5-6 प्रतिशत) और अमेरिका (4 प्रतिशत) से अधिक है . अकेले वेनेजुएला के पास अमेरिका और रूस के संयुक्त कच्चे तेल भंडार से ज्यादा तेल है .

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौते किए हैं, जिससे ये देश अमेरिकी पेट्रोलियम उत्पाद और LNG खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जबकि अमेरिका के पास पर्याप्त कच्चे तेल या रिफाइनिंग क्षमता नहीं है . ऐसे में, वेनेजुएला, जो दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित पेट्रोलियम भंडार वाला देश है, अमेरिका के लिए अपस्ट्रीम कच्चे तेल का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है .

GTRI का निष्कर्ष: वेनेजुएला संकट के बावजूद भारत के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक या ऊर्जा जोखिम सीमित हैं, लेकिन वैश्विक ऊर्जा और कच्चे माल के भू-राजनीतिक संकटों के मद्देनजर सतर्क नीति आवश्यक है .

यह भी पढ़ें- लाइव वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को लाया गया अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र ने कहा- खतरनाक मिसाल

Last Updated : January 4, 2026 at 12:49 PM IST

TAGGED:

INDIAS CRUDE IMPORTS
PRESIDENT NICOLAS MADURO CAPTURED
US ATTACK ON VENEZUELA
VENEZUELA IMPACT IN INDIA
US VENEZUELA CONFLICT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.