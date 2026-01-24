ETV Bharat / business

भारत से 25% टैरिफ हटाने को तैयार अमेरिका? ट्रंप के वित्त सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने दिए नरमी के संकेत

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ( ani )

दावोस: अमेरिका भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को कम करने या हटाने पर विचार कर सकता है. यह संकेत अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने विश्व आर्थिक मंच (WEF) की बैठक के दौरान दावोस में दिए. उन्होंने कहा कि अमेरिकी दबाव के बाद भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद में उल्लेखनीय कमी की है, जिसे अमेरिका अपनी नीति की बड़ी सफलता मानता है. अमेरिकी मीडिया संस्थान पोलिटिको से बातचीत में बेसेंट ने कहा कि टैरिफ फिलहाल लागू हैं, लेकिन यदि भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में बदलाव जारी रखता है, तो इन्हें हटाने का कूटनीतिक रास्ता संभव है. टैरिफ से बदला भारत का तेल आयात पैटर्न

स्कॉट बेसेंट के अनुसार, अमेरिका द्वारा रूस से तेल खरीद पर भारत के खिलाफ लगाए गए 25 प्रतिशत शुल्क का सीधा असर भारतीय रिफाइनरियों पर पड़ा है. उन्होंने कहा कि इन उपायों के बाद भारतीय रिफाइनरियों द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद में तेज गिरावट दर्ज की गई है.