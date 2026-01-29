ETV Bharat / business

भारत-EU डील से अमेरिका को लगी मिर्ची, अमेरिकी ट्रेड चीफ बोले- यूरोप ने हमें बेहद निराश किया

वॉशिंगटन: भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है. नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से ही अमेरिका खुलकर अपनी नाराज़गी जता रहा है. अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि यह डील उसके रणनीतिक और आर्थिक हितों के खिलाफ जाती है. इसी क्रम में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के हालिया बयान ने विवाद को और गहरा कर दिया है.

यूरोप पर अमेरिका की खुली आलोचना

सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय संघ पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि भारत के साथ यह व्यापार समझौता दिखाता है कि यूरोप ने अपने कारोबारी फायदे को यूक्रेन के मुद्दे से ऊपर रखा है. बेसेंट के अनुसार, यूरोप को अपने हितों की रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन मौजूदा हालात में उसका यह कदम निराशाजनक है. उन्होंने साफ कहा कि यूरोपीय संघ का यह रुख अमेरिका की अपेक्षाओं के विपरीत है.

टैरिफ मुद्दे पर भी नाराज़गी

बेसेंट ने यह भी संकेत दिया कि भारत पर टैरिफ बढ़ाने को लेकर अमेरिका को यूरोपीय संघ का समर्थन क्यों नहीं मिला. उनके मुताबिक, अब यह साफ हो गया है कि यूरोप अमेरिका के साथ इसलिए खड़ा नहीं हुआ क्योंकि वह पहले से भारत के साथ बड़े व्यापार समझौते की योजना बना रहा था. अमेरिकी मंत्री ने कहा कि यूरोप ने रणनीतिक साझेदारी के बजाय आर्थिक लाभ को प्राथमिकता दी.

‘अपने ही खिलाफ युद्ध को फंड कर रहा यूरोप’

अमेरिकी वित्त मंत्री ने यूरोप पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत के साथ डील करके वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही खिलाफ चल रहे युद्ध को फाइनेंस कर रहा है. उनका कहना था कि रूस का कच्चा तेल भारत में रिफाइन होता है और बाद में वही उत्पाद यूरोपीय देशों को बेचे जाते हैं. इस प्रक्रिया से यूरोप अनजाने में रूस से जुड़े संसाधनों पर निर्भर बना हुआ है.