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भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अटका! वित्त मंत्री बोलीं- अब और झुकना दोनों देशों के लिए नामुमकिन

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( ians )

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वैश्विक व्यापार मंच पर भारत की रणनीतिक स्थिति को लेकर बेहद महत्वपूर्ण बयान दिए हैं. म्यूनिख लीडर्स बैठक 2026 को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं फिलहाल एक 'स्थिरता के स्तर' पर पहुंच चुकी हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर काफी गहन और कड़ी बातचीत हुई है, लेकिन अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां से आगे किसी भी पक्ष के लिए और अधिक रियायतें देना या लेना बेहद कठिन होगा.

भारत के पक्ष में व्यापार संतुलन और अमेरिका की चिंताएं

वित्त मंत्री सीतारमण ने व्यापारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि दोनों देशों के बीच वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है. यही कारण है कि वाशिंगटन लगातार अपने व्यापार घाटे को कम करने का प्रयास कर रहा है. अमेरिकी रुख पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका की यह सख्त स्थिति उन चिंताओं को दर्शाती है, जो उसे लगता है कि पिछले वर्षों में भारत के साथ व्यापारिक संबंधों के कारण संचित नुकसान के रूप में सामने आई हैं. गौरतलब है कि दोनों देश फरवरी 2026 में घोषित एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे के तहत बातचीत कर रहे हैं. दोनों पक्षों का उद्देश्य एक बड़े और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा जारी रखते हुए इस अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देना है. गतिरोध के बावजूद, वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष अभी भी यह तलाश कर रहे हैं कि क्या आगे की बातचीत के लिए कोई गुंजाइश बची है. भारत-यूरोपीय संघ (EU) समझौता: 'मदर ऑफ ऑल डील्स'

अमेरिका के साथ थमी बातचीत के विपरीत, वित्त मंत्री ने यूरोपीय संघ के साथ भारत के दृष्टिकोण को एक बड़ी सफलता के रूप में पेश किया. उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के बयान का हवाला देते हुए इस समझौते को "सभी सौदों की मां" करार दिया. यह ऐतिहासिक व्यापार समझौता वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा