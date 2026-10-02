भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बोले जेमिसन ग्रीर— अंतिम दौर में पहुंची बातचीत, मगर तुरंत फैसला संभव नहीं
ग्रीर ने कहा कि व्यापार समझौते की प्रगति की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही दोबारा बात करेंगे.
Published : October 2, 2026 at 9:41 AM IST
वॉशिंगटन: भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को लेकर बड़ी खबर आई है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) जेमिसन ग्रीर ने कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता अभी बिल्कुल तुरंत होने की उम्मीद नहीं है, हालांकि बातचीत अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है.
मिलवौकी में जी-20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जेमिसन ग्रीर ने कहा कि भारत और अमेरिका ने उन सभी संवेदनशील मुद्दों और सामानों की पहचान कर ली है, जिन्हें लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद या अड़चनें थीं. उन्होंने कहा, "हम बातचीत के आखिरी चरण में हैं और उम्मीद है कि हम इसके बिल्कुल अंत के करीब पहुंच रहे हैं."
जल्द बातचीत कर सकते हैं पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने संकेत दिया कि व्यापार समझौते की प्रगति की समीक्षा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द एक बार फिर फोन पर बातचीत कर सकते हैं. इससे पहले दोनों नेताओं के बीच एक बेहद सकारात्मक फोन कॉल हुई थी, जिसमें व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई थी.
पीयूष गोयल के साथ हुई सकारात्मक बैठक
जी-20 बैठक से इतर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की. ग्रीर ने इस बैठक को बेहद रचनात्मक और उपयोगी बताया. उन्होंने कहा कि दोनों देशों की टीमें इस समय बैठकर तकनीकी पहलुओं पर लगातार काम कर रही हैं ताकि एक ऐसा अंतरिम व्यापार समझौता तैयार किया जा सके जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो.
#WATCH | Milwaukee, US | Responding to ANI's question on US-India trade deal, United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer says, "We had a very constructive conversation with Minister Piyush Goyal... We are continually trying to finish the trade deal with India, we… pic.twitter.com/t5QMpdtLRL— ANI (@ANI) October 2, 2026
टैरिफ और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पर फंसा है पेंच
गौरतलब है कि फरवरी 2025 में भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण के ढांचे को अंतिम रूप दे दिया था. लेकिन इसके बाद अमेरिका में टैरिफ के नियमों में आए बदलावों के कारण कुछ नए मुद्दों पर बातचीत दोबारा शुरू करनी पड़ी.
भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पहले कहा था कि यह व्यापार समझौता लगभग तैयार है, लेकिन इसे अंतिम रूप तभी दिया जाएगा जब अमेरिका भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में उनके प्रतिस्पर्धी देशों (जैसे आसियान देश, चीन और बांग्लादेश) के मुकाबले सही और बेहतर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रदान करेगा. दोनों देश अब इन्हीं बचे हुए तकनीकी मुद्दों को सुलझाने में जुटे हैं.
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