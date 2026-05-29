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भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता, अगले सप्ताह नई दिल्ली आएगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

नई दिल्ली: दिल्ली में अगले सप्ताह भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक वार्ता होने जा रही है. भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार, 29 मई 2026 को आधिकारिक पुष्टि की है कि अमेरिका का एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल 1 जून से 4 जून 2026 तक भारत के दौरे पर रहेगा. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच चल रही आर्थिक और व्यापारिक वार्ताओं को आगे बढ़ाना और एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है.

विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं. इससे पहले अप्रैल 2026 में भारत के एक व्यापारिक दल ने अमेरिका का दौरा किया था, जहां दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई थी. अब अमेरिकी टीम भारत आ रही है ताकि उन चर्चाओं को एक ठोस समझौते में बदला जा सके. जायसवाल ने इस पूरी प्रक्रिया को "सकारात्मक और रचनात्मक" बताया.

वार्ता के मुख्य बिंदु और एजेंडा

हालांकि विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर विस्तृत एजेंडा साझा नहीं किया है, लेकिन सरकारी सूत्रों के अनुसार इस चार दिवसीय बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी: