अमेरिकी टैरिफ की मार, कोयंबटूर-तिरुपुर के लाखों श्रमिक बेरोजगारी की कगार पर
तिरुपुर भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब है और इसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को निर्यात किया जाता है.
Published : January 17, 2026 at 1:08 PM IST
चेन्नई: कभी भारत के सबसे सक्रिय औद्योगिक और निर्यात केंद्रों में गिने जाने वाले तमिलनाडु के कोयंबटूर और तिरुपुर इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए भारी टैरिफ ने इन दोनों शहरों के उद्योगों को गहरी चोट पहुंचाई है. कपड़ा और इंजीनियरिंग सेक्टर पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जहां बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो रही हैं और निर्यात में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है.
50 फीसदी टैरिफ से बिगड़े हालात
उद्योग जगत के अनुसार, अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था. इसके बाद से ही कोयंबटूर और तिरुपुर की औद्योगिक इकाइयों में मुश्किलें बढ़ने लगीं. ये दोनों शहर मिलकर तमिलनाडु सहित कई राज्यों के लाखों कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराते थे, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं.
दो लाख से ज्यादा नौकरियां गई
उद्योग सूत्रों का अनुमान है कि अब तक कपड़ा और इंजीनियरिंग सेक्टर में दो लाख से अधिक लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं. यदि कास्टिंग, पंप, इंडस्ट्रियल वाल्व जैसे सहायक उद्योगों को भी इसमें शामिल किया जाए तो प्रभावित लोगों की संख्या तीन लाख से ऊपर पहुंच सकती है. कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जबकि कई जगहों पर शिफ्ट घटा दी गई हैं और ऑर्डर बुक लगातार सिकुड़ रही है.
निर्यात में भारी गिरावट
निर्यात पर भी अमेरिकी टैरिफ का सीधा असर देखने को मिल रहा है. एक निजी मिल में अपैरल एक्सपोर्ट ऑपरेशंस और बिजनेस डेवलपमेंट से जुड़े उपाध्यक्ष धनाबालन के मुताबिक, पहले कोयंबटूर और तिरुपुर से अमेरिका को सालाना करीब 1.7 अरब डॉलर का टेक्सटाइल निर्यात होता था. अब यह आंकड़ा लगभग एक अरब डॉलर तक गिर चुका है.
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 50 फीसदी टैरिफ जारी रहा तो अगले एक साल में अमेरिका को होने वाला टेक्सटाइल निर्यात लगभग शून्य हो सकता है.
लागत बढ़ने से प्रतिस्पर्धा कमजोर
उद्योग जगत का कहना है कि समस्या केवल 50 फीसदी टैरिफ तक सीमित नहीं है. इसके अलावा अन्य मानक शुल्क भी लगाए जाते हैं, जो डिलीवर्ड ड्यूटी पेड (DDP) कीमत में जुड़ जाते हैं. इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की कीमत काफी बढ़ जाती है. इसके मुकाबले चीन और बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को करीब 30 फीसदी तक की लागत बढ़त हासिल है, जिससे भारतीय निर्यातक पिछड़ रहे हैं.
500 फीसदी टैरिफ की आशंका
स्थिति तब और गंभीर हो गई है जब यह खबर सामने आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं. उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो भारत के लिए अमेरिकी बाजार में टिके रहना लगभग असंभव हो जाएगा और बेरोजगारी और बढ़ेगी.
नए बाजारों की तलाश पर जोर
अमेरिकी बाजार में अनिश्चितता को देखते हुए निर्यातक अब वैकल्पिक बाजारों की ओर रुख करने की मांग कर रहे हैं. उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन को प्राथमिक बाजार के रूप में विकसित करना समय की जरूरत है. बढ़ते वैश्विक व्यापार तनाव के बीच कोयंबटूर और तिरुपुर के लाखों श्रमिकों का भविष्य फिलहाल अधर में लटका हुआ है.
यह भी पढ़ें- Reliance Q3 Results: जियो और O2C के दम पर रिलायंस का शानदार प्रदर्शन, रेवेन्यू 10% बढ़ा