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US टैरिफ का खतरा: मार्जिन घटेगा, पर नहीं थमेगी भारतीय एक्सपोर्ट की रफ्तार: FIEO CEO

नई दिल्ली: ट्रंप प्रशासन के नए टैरिफ कदम ने भारतीय निर्यातकों के लिए अनिश्चितता की एक नई परत जोड़ दी है, जिससे बाजार पहुंच प्रतिस्पर्धा और प्रॉफिट मार्जिन को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं. हालांकि, इसका असर अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग हो सकता है, जिसमें भारत के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा संभावित रूप से प्रस्तावित टैरिफ उपायों से बाहर रह सकता है.

ईटीवी भारत के साथ एक खास बातचीत में, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (FIEO) के महानिदेशक (DG) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अजय सहाय ने भारतीय उद्योग पर इसके असर, व्यापार वार्ताकार के सामने आने वाली चुनौतियों, प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) के तहत प्रतिस्पर्धी टैरिफ लाभ की जरूरत और अमेरिका में कानूनी और राजनीतिक विकास के आखिरी नतीजे पर असर डालने की संभावना पर चर्चा की.

सवाल: द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) के तहत बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों पर प्रतिस्पर्धी टैरिफ लाभ हासिल करने के लिए भारत की मुख्य बातचीत की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? अजय सहाय: क्या साउथ-ईस्ट एशियाई देशों और बांग्लादेश के साथ 1 प्रतिशत टैरिफ का अंतर, जहां द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) के तहत उनका टैरिफ 18 प्रतिशत होगा जबकि हमारा 17 प्रतिशत होगा, कोई बड़ा फर्क डालेगा. अगर वियतनाम को 15 प्रतिशत टैरिफ मिलता है तो क्या होगा. मुझे शक है कि क्या ऐसी स्थिति को तुलनात्मक टैरिफ प्रणाली माना जाएगा.

भले ही सोलर जैसे सेक्टर में ज़्यादा क्षमता के बारे में अमेरिका का दावा मान लिया जाए, जो निश्चित रूप से विवादित है, टैरिफ सभी प्रोडक्ट्स पर नहीं लगाए जाने चाहिए थे. प्रस्तावित टैरिफ अब सभी उत्पादों को कवर करते हैं. हमें BTA को भी देखना चाहिए. भारत ने यह बहुत साफ कर दिया है कि हम BTA को तभी आगे बढ़ाएंगे जब यह हमें तुलनात्मक टैरिफ के फायदे देगा.

सवाल: क्या सोलर, फार्मास्यूटिकल्स और IT से जुड़े उत्पादों जैसे सेक्टर के लिए कोई खास चुनौती हैं? अजय सहाय: सबसे पहले अगर चिंता चार या पांच सेक्टर में अधिक क्षमता की थी, तो ज्यादा टैरिफ सिर्फ उन्हीं सेक्टर तक ही सीमित होने चाहिए थे. उदाहरण के लिए, फुटवियर में ज़्यादा क्षमता का अमेरिका पर क्या असर पड़ता है? कैपेसिटी से जुड़ी ऐसी कोई चिंता नहीं है.

ज्यादातर मामलों में, इससे उनके निर्यात के बजाय उनके बॉटम लाइन पर असर पड़ेगा. हालांकि, जिन सेक्टर में प्रॉफिट मार्जिन पहले से ही काफी कम है, शायद लगभग 5 प्रतिश, वहां एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ सकता है. दूसरे सेक्टर में मुझे एक्सपोर्ट पर ज़्यादा असर नहीं दिखता. हालांकि प्रॉफिट मार्जिन पर ज़रूर दबाव पड़ेगा.

पिछले अनुभव से पता चलता है कि टैरिफ निर्यातक, आयातक और कभी-कभी उपभोक्ताओं के बीच शेयर किए गए हैं. ज्यादातर मामलों में, एक तिहाई सिद्धांतों का पालन किया गया है. एक तिहाई भारतीय निर्यातक (एक्सपोर्टर), एक तिहाई अमेरिकी आयातक (इंपोर्टर) और एक तिहाई उपभोक्ता लेता है. इसलिए 10 प्रतिशत टैरिफ अंतर भारतीय निर्यातकों पर लगभग 3 से 3.5 प्रतिशत का अतिरिक्त बोझ डालेगा.

उस स्थिति में भी भारत और दूसरे देशों के बीच टैरिफ का अंतर ज्यादा से ज्यादा 10 प्रतिशत के आसपास होगा. यह मानते हुए कि भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ और दूसरे देशों पर 15 प्रतिशत टैरिफ है और बीटीए के तहत इसे घटाकर 17 प्रतिशत किया जा सकता है. सबसे खराब स्थिति में ज्यादा से ज्यादा अंतर 10 प्रतिशत होगा.

सवाल: प्रस्तावित टैरिफ कब लागू हो सकते हैं और इनका भारत के निर्यात पर क्या असर पड़ सकता है, खासकर निर्यातकों के प्रॉफिट मार्जिन और अमेरिकी बाजार मार्केट में प्रतिस्पर्धा के मामले में? अजय सहाय: अगर हम स्थिति का आकलन करें, तो ये टैरिफ ज्यादा से ज्यादा फरवरी में लागू हो सकते हैं. तब यूएस शिपमेंट और उनके क्लियरेंस के लिए समय देगा. इसलिए मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत का निर्यात दांव पर नहीं है. जो दांव पर है वह भविष्य का निर्यात है. साथ ही बातचीत को लेकर अनिश्चितता भी है.

भारत के लगभग 45 प्रतिशत निर्यात पर 25 फीसदी तक के प्रस्तावित टैरिफ का असर नहीं पड़ेगा, जो बीटीए के तहत घटकर 17 प्रतिशत हो सकता है. बाकी 55 प्रतिशत पर असर पड़ेगा. हालांकि, भारतीय निर्यातकों को पहले भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और उन्होंने निर्यात करना जारी रखा है. इसलिए मुझे उस मोर्चे पर कोई बड़ी चुनौती नहीं दिखती.

अजय सहाय: असल में, सेक्शन 301 के तहत ये टैरिफ सेक्शन 232 के तहत आने वाले उत्पादों पर लागू नहीं होंगे. भारत जो बहुत सारे उत्पाद निर्यात (एक्सपोर्ट) करता है, खासकर स्मार्टफोन और फार्मास्यूटिकल्स पर इसका असर नहीं पड़ेगा. यही बात स्टील और एल्युमीनियम जैसे सेक्टर्स पर भी लागू होती है, जहां टैरिफ पहले से ही लगभग 50 फीसदी है.

सवाल: संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत तक के अतिरिक्त टैरिफ का प्रस्ताव दिया है, जिसमें ट्रेड एग्रीमेंट होने पर 17 प्रतिशत रेट की संभावना है. भारत के निर्यात पर असल में क्या असर हो सकता है?

इसलिए मेरा मानना ​​है कि यह बातचीत करने वालों के लिए एक मुश्किल समय है. लेकिन हमारी प्राथमिकता और रणनीति अमेरिका के साथ बातचीत करना और सबसे अच्छा नतीजा पाने की कोशिश करनी चाहिए. हम जानते हैं कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता के बिना, टैरिफ 24 प्रतिशत तक हो सकते हैं, जबकि द्विपक्षीय व्यापार समझौता के तहत वे घटकर 17 प्रतिशत हो सकते हैं. अगर हम इन रेट्स पर और रियायतें हासिल कर पाते हैं तो इससे भारतीय निर्यातकों को फायदा होगा.

हमारे पास दो महीने का समय भी है. प्रस्तावित कदम के खिलाफ जनवरी तक पुनः प्रतिनिधित्व दिए जा सकते हैं और आखिरी सुनवाई 25 जनवरी तक होगी. हमें इस समय का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने के लिए करना चाहिए. यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए.

सवाल: अमेरिका भारत की उत्पादन क्षमता को एक खास तरह से श्रेणी में बांट रहा है. इस आकलन को चैलेंज करने के लिए भारत को क्या सबूत पेश करने चाहिए.

अजय सहाय: बात यह है कि कोई भी देश या व्यवसायी भविष्य की डिमांड को ध्यान में रखकर ही कैपेसिटी बनाता है. भारत आबादी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है. हमारी ग्रोथ रेट बहुत मजबूत है. हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और हमारा मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है. भविष्य में डिमांड बढ़ने की संभावना है.

अगर कोई व्यवसायी आज मान लीजिए, 10 मिलियन मीट्रिक टन की कैपेसिटी बनाता है और उसे तीन या चार साल बाद और पांच मिलियन मीट्रिक टन जोड़ने की जरूरत पड़ती है, तो इसमें लगने वाला खर्च काफी ज्यादा होगा. हालांकि अगर आज अतिरिक्त क्षमता बनाई जाती है तो खर्च का अंतर ज्यादा नहीं हो सकता है. इसलिए भविष्य के लिए योजना बनाने वाला कोई भी व्यक्ति अनुमानित डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त क्षमता बनाने की कोशिश करेगा.

भारत सामान बनाने और उन्हें दूसरे देशों में डंप करने के लिए कैपेसिटी नहीं बना रहा है. हमारे यहां बहुत ज्यादा घरेलू डिमांड है. हमारा नजरिया शायद US की सोच से अलग है. मुझे यकीन है कि भारतीय नीति निर्माता ने यह बात साफ कर दी होगी और सुनवाई के दौरान इस पर और विस्तार में बात करेंगे. यह संदेश अमेरिका को समझने की जरूरत है.

सवाल: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) पर इन टैरिफ का क्या खास असर हो सकता है?

अजय सहाय: मुझे लगता है कि असर हर सेक्टर में अलग-अलग होगा. कुछ सेक्टर को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर वे जहां प्रॉफिट मार्जिन कम हैं. ऐसे मामलों में टैरिफ का दबाव ज्यादा होगा. जहां प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छे हैं, वहां चुनौती उतनी बड़ी नहीं होगी. अच्छी बात यह है कि अमेरिका पारंपरिक रूप से भारतीय निर्यातकों के लिए एक अच्छा पेमेंट करने वाला मार्केट रहा है, जो काफी अच्छा रिटर्न देता है. अब वे रिटर्न कम हो जाएंगे.

लेकिन बात यह है कि कोई भी निर्यातक अमेरिकी मार्केट तक अपनी पहुंच खोना नहीं चाहेगा. भले ही प्रॉफिट काफी कम हो जाए, एक्सपोर्टर्स अमेरिका में अपनी मौजूदगी बनाए रखना पसंद करेंगे क्योंकि टैरिफ हमेशा के लिए लागू नहीं रहेंगे.

सवाल: क्या अमेरिका में कानूनी चुनौतियां, राजनीतिक घटनाक्रम और बढ़ती महंगाई ट्रंप प्रशासन पर इन टैरिफ पर फिर से सोचने का दबाव डाल सकती है?

अजय सहाय: हम जानते हैं कि जबरन मजदूरी पर सेक्शन 301 के एक्शन को अमेरिकी कोर्ट में पहले ही चुनौती दी जा चुकी है. मुझे पूरा यकीन है कि आयातक, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता भी इन टैरिफ को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. दूसरी बात, अमेरिकी कांग्रेस और सीनेट में चर्चा से भी अमेरिका की स्थिति में कुछ नरमी आ सकती है. खासकर अब जब डेमोक्रेट्स के पास बहुमत है. हालांकि, अगर फैसला पूरी तरह से ट्रंप और उनकी एग्जीक्यूटिव शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है तो हो सकता है कि वह नरम न पड़ें.

साथ ही बढ़ती महंगाई दबाव को और बढ़ा सकती है. रिपब्लिकन को आगे और चुनावों का भी सामना करना है और अमेरिकी राजनीति में ट्रंप की स्थिति कमजोर होने से प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. हमें कोर्ट केस के नतीजे का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि इन टैरिफ के इर्द-गिर्द अमेरिकी राजनीति कैसे आगे बढ़ती है. कई लोगों ने पहले ही आपत्ति जताई है. आखिरकार अतिरिक्त टैरिफ के बोझ का एक निश्चित हिस्सा आखिरकार अमेरिकी कंज्यूमर पर डालना ही होगा.

सवाल: क्या इंडस्ट्री इस मुद्दे पर भारत सरकार से कोई खास बात करने का प्लान बना रही है?

अजय सहाय: अभी हम हालात का अंदाज़ा लगा रहे हैं. हमें अमेरिकी संचार से पता चला है कि वाणिज्य मंत्रालय शायद इस मामले पर अमेरिका से बात कर रही है. हमें यह भी बताया गया है कि शायद अगले महीने एक भारतीय टीम अमेरिका जा सकती है. इन सभी कदमों की प्लानिंग की जा रही है और मुझे यकीन है कि सरकार सही फैसला लेगी.

अच्छी बात यह है कि हमें पता है कि हम कहां खड़े हैं. बीटीए के बिना, टैरिफ 24 प्रतिशत तक हो सकते हैं. जबकि बीटीए के तहत वे 17 प्रतिशत तक कम हो सकते हैं. अगर हम इस स्थिति में और सुधार कर पाते हैं, तो यह सभी के लिए फायदेमंद होगा.

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