अमेरिकी टैरिफ हटने से भारतीय निर्यात को लगेंगे पंख, उद्योग जगत ने कहा- बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

अमेरिकी कोर्ट द्वारा ट्रंप के टैरिफ रद्द करने से भारतीय हीरा, कपड़ा और आभूषण निर्यात को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे.

US टैरिफ हटाने से भारतीय एक्सपोर्ट और नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा: इंडस्ट्री लीडर्स (ians)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 21, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने भारतीय निर्यातकों और व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विदेशी सामानों पर लगाए गए भारी-भरकम आयात शुल्कों को रद्द कर दिया है. भारतीय उद्योग जगत का मानना है कि इस फैसले से अमेरिका को होने वाले निर्यात में भारी उछाल आएगा और देश में हजारों नए रोजगार पैदा होंगे.

हीरा और आभूषण उद्योग को बड़ी राहत
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के गुजरात अध्यक्ष नैनेश पच्चीगर ने IANS से बात करते हुए इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने बताया कि हालांकि हीरों पर टैक्स कम था, लेकिन 'डायमंड ज्वेलरी' और अन्य गहनों पर लगभग 18% का भारी टैक्स लग रहा था. पच्चीगर ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गेम-चेंजर साबित होगा. टैक्स हटने से भारतीय आभूषण अमेरिकी बाजार में सस्ते होंगे और उनकी मांग बढ़ेगी. इसका सीधा फायदा हमारे उन छोटे कारीगरों को मिलेगा जो अपनी रोजी-रोटी के लिए इस काम पर निर्भर हैं."

निर्यात में आएगी तेजी, बढ़ेगा रोजगार
गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स (GCCI) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश गांधी ने इस बदलाव को बहुत सकारात्मक बताया है. उनका कहना है कि अगर टैक्स में कटौती होती है, तो भारतीय सामान अमेरिका में अन्य देशों के मुकाबले अधिक 'कॉम्पिटिटिव' हो जाएंगे. इसका सबसे बड़ा फायदा कपड़ा (Textile), मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग सेक्टर को मिलेगा. जब निर्यात बढ़ेगा, तो कंपनियों को अधिक उत्पादन करना होगा, जिससे युवाओं के लिए नौकरियों के नए अवसर खुलेंगे.

वसूल किए गए पैसे की होगी वापसी (रिफंड)
यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक, इस फैसले के बाद भारत और ब्राजील से आने वाले सामानों पर जो अतिरिक्त टैक्स वसूला गया था, उसे वापस (Refund) करने का रास्ता भी साफ हो गया है. अमेरिका में लगभग 2 लाख छोटे कारोबारी इस रिफंड के हकदार हो सकते हैं. जब वहां के व्यापारियों को पैसा वापस मिलेगा, तो वे भारत से और अधिक माल मंगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे.

क्या था पूरा मामला?
राष्ट्रपति ट्रंप ने 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) का इस्तेमाल कर भारत और ब्राजील जैसे देशों से आने वाले सामानों पर भारी टैक्स लगा दिया था. लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने इसे गलत माना और कहा कि राष्ट्रपति के पास इस तरह एकतरफा टैक्स लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है.

यह फैसला भारतीय निर्यातकों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है, लेकिन अभी यह देखना बाकी है कि ट्रंप प्रशासन इस पर क्या कानूनी कदम उठाता है. फिलहाल, भारतीय हीरा और कपड़ा उद्योग इस जीत का जश्न मना रहे हैं.

