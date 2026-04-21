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अमेरिकी टैरिफ रिफंड प्रक्रिया शुरू, भारतीय निर्यातकों के लिए $12 बिलियन वापस पाने का मौका, जानें क्या है GTRI की सलाह

नई दिल्ली: अमेरिका ने 20 अप्रैल 2026 से 'रेसिप्रोकल टैरिफ' (पारस्परिक शुल्क) वापस करने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. आर्थिक शोध संस्थान 'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव' (GTRI) के अनुसार, इस कदम से भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी संभावनाएं खुली हैं, लेकिन इसमें एक कानूनी पेंच है. GTRI ने भारतीय निर्यातकों को सलाह दी है कि वे तुरंत अपने अमेरिकी खरीदारों के साथ बातचीत शुरू करें ताकि रिफंड राशि में अपना हिस्सा सुरक्षित कर सकें.

क्या है पूरा मामला?

अमेरिका ने 2 अप्रैल 2025 को भारत सहित कई देशों के उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए थे. ये शुल्क अगस्त 2025 तक बढ़कर 50 प्रतिशत तक पहुंच गए थे. हालांकि, 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इन 'ट्रम्प टैरिफ' को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया. इसके बाद अब कुल 166 बिलियन डॉलर का रिफंड जारी किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 12 बिलियन डॉलर (करीब 1 लाख करोड़ रुपये) सीधे तौर पर भारतीय सामानों से संबंधित हैं.

निर्यातकों के लिए चुनौती

GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि यह रिफंड सीधे भारतीय निर्यातकों के बैंक खातों में नहीं आएगा. नियम के अनुसार, अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग (CBP) यह पैसा केवल उन अमेरिकी आयातकों (Buyers) को वापस करेगा, जिन्होंने माल मंगाते समय शुल्क जमा किया था. भारतीय निर्यातकों का इस रिफंड पर कोई सीधा कानूनी अधिकार नहीं है.

सेक्टर-वार रिफंड का अनुमान

भारत से होने वाले कुल निर्यात का लगभग 53% हिस्सा इन ऊंचे शुल्कों की चपेट में था. आंकड़ों के अनुसार:

टेक्सटाइल और अपैरल: लगभग 4 बिलियन डॉलर का रिफंड.

इंजीनियरिंग सामान: लगभग 4 बिलियन डॉलर का रिफंड.

रसायन (Chemicals): लगभग 2 बिलियन डॉलर का रिफंड.

GTRI की रणनीति: अब आगे क्या करें?

अजय श्रीवास्तव का कहना है कि भारतीय निर्यातकों को "व्यावसायिक बातचीत" का सहारा लेना होगा. उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं: