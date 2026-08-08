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रूस का तेल या अमेरिका का बाजार? यूएस सीनेट के नए बिल ने बढ़ाई भारत की मुश्किलें

वॉशिंगटन: अमेरिकी संसद के उच्च सदन (सीनेट) ने रूस और उसके तेल-गैस खरीदने वाले देशों के खिलाफ एक बहुत बड़ा और सख्त कानून पास किया है. इस बिल को 86-11 के भारी बहुमत से मंजूरी मिली है. इस नए कानून का नाम दिवंगत अमेरिकी नेता के सम्मान में 'लिंडसे ओ. ग्राहम सेंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026' रखा गया है.

क्या है इस बिल का मुख्य मकसद?

इस कानून का सीधा उद्देश्य यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को मिलने वाले पैसे को रोकना है. इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार मिल जाएगा कि वे रूस से तेल और गैस खरीदने वाले दुनिया के शीर्ष 5 देशों पर 100 फीसदी तक का आयात शुल्क (टैरिफ) लगा सकें. इसका मतलब यह है कि अगर ये देश रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद नहीं करते, तो अमेरिका उनके सामानों पर भारी टैक्स लगा देगा, जिससे उनका अमेरिकी बाजार में बिजनेस करना नामुमकिन हो जाएगा.

निशाने पर भारत और चीन सहित 5 देश

वर्तमान में रूस से सबसे ज्यादा ईंधन खरीदने वाले शीर्ष पांच देशों में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अज़रबैजान शामिल हैं. इस कानून के बाद इन सभी देशों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. उन्हें अब अमेरिका के साथ व्यापार करने या रूस से सस्ता तेल खरीदने में से किसी एक को चुनना होगा. भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का आधा से ज्यादा कच्चा तेल रूस से खरीदता है, जबकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार है.

बिल में ईरान पर भी पाबंदी

रूस के साथ-साथ इस बिल में ईरान पर लगे प्रतिबंधों (ईरान सेंक्शंस एक्ट 1996) को भी साल 2031 तक बढ़ा दिया गया है. इसके तहत ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.