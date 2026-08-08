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रूस का तेल या अमेरिका का बाजार? यूएस सीनेट के नए बिल ने बढ़ाई भारत की मुश्किलें

यूएस सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले भारत और चीन सहित पांच देशों पर 100% टैरिफ लगाने का सख्त बिल पास किया है.

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डोनाल्ड ट्रम्प (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 9:47 AM IST

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Updated : August 8, 2026 at 9:56 AM IST

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वॉशिंगटन: अमेरिकी संसद के उच्च सदन (सीनेट) ने रूस और उसके तेल-गैस खरीदने वाले देशों के खिलाफ एक बहुत बड़ा और सख्त कानून पास किया है. इस बिल को 86-11 के भारी बहुमत से मंजूरी मिली है. इस नए कानून का नाम दिवंगत अमेरिकी नेता के सम्मान में 'लिंडसे ओ. ग्राहम सेंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026' रखा गया है.

क्या है इस बिल का मुख्य मकसद?
इस कानून का सीधा उद्देश्य यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को मिलने वाले पैसे को रोकना है. इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार मिल जाएगा कि वे रूस से तेल और गैस खरीदने वाले दुनिया के शीर्ष 5 देशों पर 100 फीसदी तक का आयात शुल्क (टैरिफ) लगा सकें. इसका मतलब यह है कि अगर ये देश रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद नहीं करते, तो अमेरिका उनके सामानों पर भारी टैक्स लगा देगा, जिससे उनका अमेरिकी बाजार में बिजनेस करना नामुमकिन हो जाएगा.

निशाने पर भारत और चीन सहित 5 देश
वर्तमान में रूस से सबसे ज्यादा ईंधन खरीदने वाले शीर्ष पांच देशों में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अज़रबैजान शामिल हैं. इस कानून के बाद इन सभी देशों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. उन्हें अब अमेरिका के साथ व्यापार करने या रूस से सस्ता तेल खरीदने में से किसी एक को चुनना होगा. भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का आधा से ज्यादा कच्चा तेल रूस से खरीदता है, जबकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार है.

बिल में ईरान पर भी पाबंदी
रूस के साथ-साथ इस बिल में ईरान पर लगे प्रतिबंधों (ईरान सेंक्शंस एक्ट 1996) को भी साल 2031 तक बढ़ा दिया गया है. इसके तहत ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

भावुक माहौल में पास हुआ बिल
इस कानून को रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट रिचर्ड ब्लूमेंटल ने मिलकर तैयार किया था. 11 जुलाई को सीनेटर ग्राहम के अचानक निधन के बाद, दोनों पार्टियों के नेताओं ने एकजुट होकर यूक्रेन के समर्थन में और ग्राहम की याद में इस बिल को रिकॉर्ड बहुमत से पास कराया. ग्राहम की जगह सीनेट में आईं उनकी बहन डार्लिन ग्राहम ने कहा कि यह बिल रूस की अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने वाले देशों को एक कड़ा संदेश देता है.

अमेरिका में घरेलू राजनीति भी गरमाई
सीनेट से पास होने के बाद अब यह बिल 31 अगस्त को अमेरिकी निचले सदन (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में जाएगा. वहां राष्ट्रपति को इतनी बड़ी शक्तियां दिए जाने का विरोध भी हो रहा है. कुछ डेमोक्रेटिक नेताओं का कहना है कि इस कानून से राष्ट्रपति ट्रंप को व्यापार युद्ध (ट्रेड वॉर) छेड़ने का खुला लाइसेंस मिल जाएगा, जिससे अंततः अमेरिकी जनता पर ही महंगाई की मार पड़ेगी.

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Last Updated : August 8, 2026 at 9:56 AM IST

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