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भारत-चीन सहित पांच देशों को बड़ा झटका, रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका लगाएगा 100% tariff, नया बिल पेश

अमेरिकी सीनेट विधेयक में रूस से तेल आयात करने वाले भारत और चीन सहित पांच देशों पर 100%टैरिफ लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया है.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 17, 2026 at 3:50 PM IST

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वाशिंगटन: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने मॉस्को की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अमेरिकी सीनेट में एक नया विधेयक पेश किया गया है, जिसके तहत रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले भारत और चीन सहित पांच देशों पर 100 फीसदी टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने का प्रस्ताव है. इस विधेयक को 60 से अधिक अमेरिकी सांसदों का भारी समर्थन प्राप्त है.

यूक्रेन युद्ध की फंडिंग रोकना मुख्य लक्ष्य
'लिंडसे ओ ग्राहम सेंक्शनिंग रशिया एक्ट 2026' नामक इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध फंड को रोकना है. डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटथल और दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा तैयार किए गए इस बिल के तहत उन शीर्ष पांच देशों को निशाना बनाया गया है जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं या प्रतिबंधों से बचने में उसकी मदद कर रहे हैं. इन देशों में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अज़रबैजान शामिल हैं.

यूरोपीय देशों को दी गई बड़ी छूट
हैरानी की बात यह है कि इस विधेयक में रूस से गैस खरीदने वाले कई यूरोपीय देशों को छूट दी गई है. प्रस्ताव के अनुसार, जिन देशों का रूसी गैस आयात रूस के कुल गैस निर्यात के 15 प्रतिशत से कम है और जो अपनी निर्भरता कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं, उन पर यह जुर्माना लागू नहीं होगा. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) हर 180 दिनों में इन खरीदार देशों की सूची की समीक्षा करेगा.

अमेरिका ने अपने हितों का रखा ख्याल
इस कड़े प्रतिबंधात्मक बिल में अमेरिका ने अपने रणनीतिक हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है. अमेरिकी परमाणु रिएक्टरों के लिए रूसी यूरेनियम की खरीद, चिकित्सा आइसोटोप और अंतरिक्ष क्षेत्र में अमेरिका-रूस के संयुक्त सहयोग से जुड़ी गतिविधियों को इस टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है.

भारत पर क्या होगा इसका असर?
यदि यह विधेयक अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित होकर कानून बन जाता है, तो यह इतिहास में पहली बार होगा जब अमेरिका किसी देश के युद्ध प्रयासों को रोकने के लिए टैरिफ को एक भू-राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा. भारत में इस कदम का विरोध शुरू हो गया है. कांग्रेस पार्टी ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है. वहीं, आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखने के लिए इस तरह के बाहरी दबावों के आगे नहीं झुकना चाहिए.

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