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भारत-चीन सहित पांच देशों को बड़ा झटका, रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका लगाएगा 100% tariff, नया बिल पेश

वाशिंगटन: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने मॉस्को की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अमेरिकी सीनेट में एक नया विधेयक पेश किया गया है, जिसके तहत रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले भारत और चीन सहित पांच देशों पर 100 फीसदी टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने का प्रस्ताव है. इस विधेयक को 60 से अधिक अमेरिकी सांसदों का भारी समर्थन प्राप्त है.

यूक्रेन युद्ध की फंडिंग रोकना मुख्य लक्ष्य

'लिंडसे ओ ग्राहम सेंक्शनिंग रशिया एक्ट 2026' नामक इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध फंड को रोकना है. डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटथल और दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा तैयार किए गए इस बिल के तहत उन शीर्ष पांच देशों को निशाना बनाया गया है जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं या प्रतिबंधों से बचने में उसकी मदद कर रहे हैं. इन देशों में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अज़रबैजान शामिल हैं.

यूरोपीय देशों को दी गई बड़ी छूट

हैरानी की बात यह है कि इस विधेयक में रूस से गैस खरीदने वाले कई यूरोपीय देशों को छूट दी गई है. प्रस्ताव के अनुसार, जिन देशों का रूसी गैस आयात रूस के कुल गैस निर्यात के 15 प्रतिशत से कम है और जो अपनी निर्भरता कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं, उन पर यह जुर्माना लागू नहीं होगा. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) हर 180 दिनों में इन खरीदार देशों की सूची की समीक्षा करेगा.