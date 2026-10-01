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अमेरिका का बड़ा एक्शन: ईरान को हथियार सप्लाई करने के आरोप में पाकिस्तानी कंपनी और बिजनेसमैन पर लगाए प्रतिबंध

सांकेतिक फोटो ( ians )

वाशिंगटन: अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ईरान के सैन्य नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है. अमेरिकी वित्त विभाग ने एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन और उसकी रक्षा कंपनी सहित दुनिया भर के 10 नागरिकों और कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने ईरान के रक्षा मंत्रालय के लिए अवैध रूप से हथियार, ड्रोन और मिसाइल के कलपुर्जे जुटाने में मदद की है.

यह पूरी कार्रवाई अमेरिका के विशेष अभियान 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' के तहत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु और रक्षा कार्यक्रमों को मिलने वाली आर्थिक मदद को पूरी तरह से रोकना है. पाकिस्तानी कंपनी 'कवालियर ग्रुप' आई निशाने पर

ताजा कार्रवाई में मुख्य रूप से पाकिस्तान की जानी-मानी प्राइवेट डिफेंस कंपनी 'कवालियर ग्रुप' और उसके चेयरमैन को निशाना बनाया गया है. अमेरिकी जांच एजेंसियों के अनुसार, इस कंपनी के मुखिया ने पाकिस्तान के साथ-साथ सऊदी अरब और तुर्की में फैली अपनी सहयोगी कंपनियों का इस्तेमाल ईरान के लिए हथियारों की हेराफेरी करने में किया. सऊदी अरब में मौजूद उनकी कंपनी 'कवालियर डायनेमिक्स फॉर टेक्नोलॉजीज' पर की गई यह कार्रवाई अमेरिकी सरकार ने सऊदी अधिकारियों के साथ मिलकर की है. इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने ईरान के रक्षा मंत्रालय को तकनीकी और वित्तीय मदद पहुंचाने की कोशिश की.