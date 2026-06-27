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अमेरिका ने सूडान गृहयुद्ध भड़काने के आरोप में भारतीय कंपनी और उसके सीईओ समेत 8 पर लगाए प्रतिबंध

वॉशिंगटन: अमेरिका ने सूडान देश में चल रहे खतरनाक गृहयुद्ध को बढ़ावा देने के आरोप में एक भारतीय नागरिक और उनकी कंपनी समेत आठ लोगों और संस्थाओं पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. अमेरिकी वित्त विभाग के 'विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय' (OFAC) ने यह बड़ी कार्रवाई की है. अमेरिकी सरकार का कहना है कि इन लोगों ने सूडान की सेना और लड़ाकों को हथियार, बारूद और विदेशी लड़ाके सप्लाई किए हैं, जिससे वहां का संकट बहुत ज्यादा बढ़ गया है.

भारतीय कंपनी और अधिकारियों पर आरोप

इस कार्रवाई में भारत स्थित एक विस्फोटक निर्माता कंपनी और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को ब्लैकलिस्ट किया गया है. अमेरिकी सरकार के अनुसार, इस कंपनी ने सूडान की एक अन्य फर्म को भारी मात्रा में विस्फोटक और बारूद की आपूर्ति की थी. आरोपों के मुताबिक, इस सामग्री का इस्तेमाल सूडान की सेना द्वारा युद्ध में किया गया था.

अन्य देशों की कंपनियों पर भी कार्रवाई

अमेरिका ने सूडान और मिस्र की उन कंपनियों पर भी रोक लगाई है जो इस युद्ध में विभिन्न गुटों की मदद कर रही थीं.

सैन्य साजो-सामान की सप्लाई: सूडान की एक इंजीनियरिंग कंपनी को भी प्रतिबंधित किया गया है. इस कंपनी पर युद्ध के दौरान विभिन्न देशों से सैन्य वर्दी और अन्य जरूरी उपकरण मंगाने का आरोप है.