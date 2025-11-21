ETV Bharat / business

भारतीय कंपनियों और लोगों पर US ने लगाया बैन! ईरानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कर रहे थे कारोबार

वॉशिंगटन: ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बिक्री में शामिल भारत की कंपनियों और लोगों पर बैन लगाया है. उनका कहना है कि इस ट्रेड से मिलने वाले पैसे से तेहरान के रीजनल टेररिस्ट प्रॉक्सी को सपोर्ट मिलता है और ऐसे वेपन सिस्टम खरीदे जाते हैं, जो US के लिए "सीधा खतरा" है.

डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और ट्रेजरी ने उन शिपिंग नेटवर्क पर रोक लगाई है, जो गैर-कानूनी तेल की बिक्री के जरिए ईरानी सरकार की “बुरी गतिविधियों” को फंड करने के लिए जिम्मेदार हैं. साथ ही एक एयरलाइन और उससे जुड़ी कंपनियों पर भी जो ईरान के सपोर्ट वाले आतंकवादी ग्रुप्स को हथियार और सप्लाई करती हैं.

ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स लिस्ट में शामिल लोगों में भारतीय नागरिक ज़ैर हुसैन इकबाल हुसैन सईद, ज़ुल्फिकार हुसैन रिजवी सईद, महाराष्ट्र की RN शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और पुणे की TR6 पेट्रो इंडिया LLP शामिल हैं.

एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बिक्री में शामिल कई देशों की 17 एंटिटीज, लोगों और जहाजों को डेजिग्नेट कर रहा है. इनमें भारत, पनामा और सेशेल्स शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है.

साथ ही, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी 41 एंटिटीज, लोगों, जहाजों और एयरक्राफ्ट को डेजिग्नेट कर रहा है. इससे ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट के खिलाफ अपनी कोशिशें तेज हो रही हैं और ईरान की बुरी गतिविधियों को सपोर्ट करने वाले फाइनेंशियल स्ट्रीम और कमर्शियल ऑपरेटिव्स को रोका जा रहा है.

स्टेट डिपार्टमेंट ने गुरुवार को कहा कि इस तेल के व्यापार से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल ईरान के क्षेत्रीय आतंकवादी प्रॉक्सी को सपोर्ट करने और ऐसे हथियार सिस्टम खरीदने में किया जाता है, जो US सेना और अमेरिकी सहयोगियों के लिए सीधा खतरा हैं.

एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि TR6 पेट्रो भारत में स्थित पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का व्यापारी है. इसने अक्टूबर 2024 और जून 2025 के बीच कई कंपनियों से USD 8 मिलियन से ज़्यादा कीमत का ईरानी मूल का बिटुमेन इंपोर्ट किया.