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अमेरिकी कानून से भारतीय सामानों पर लग सकता है 100% टैरिफ, एक्सपोर्टर्स बोले- 'फैसले लेना हुआ मुश्किल'

नई दिल्ली: अमेरिका में पारित एक नए कानून ने भारत के निर्यातकों और व्यापार जगत की चिंताएं बढ़ा दी हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित 'सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट' के कारण दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्तों पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं. इस नए कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत से आने वाले सामानों पर 100 फीसदी तक टैरिफलगाने का अधिकार मिल गया है. भारतीय निर्यातकों का कहना है कि यदि यह टैरिफ लागू किया गया, तो अमेरिका को होने वाला भारत का निर्यात पूरी तरह ठप हो सकता है.

क्या है नया अमेरिकी कानून?

18 सितंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सख्त कानून पर हस्ताक्षर किए हैं. यह कानून मुख्य रूप से रूस और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ उन देशों को निशाना बनाता है जो मॉस्को से कच्चे तेल और गैस की बड़ी खरीदारी कर रहे हैं.

कानून के प्रावधानों के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप को उन शीर्ष पांच देशों पर 100 प्रतिशत तक का दंडात्मक शुल्क लगाने का अधिकार है, जिन्होंने कानून लागू होने से पिछले 12 महीनों में सबसे अधिक मात्रा में रूसी क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस खरीदी है. भारत इस सूची में शामिल है, जिसके चलते भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स में हड़कंप मच गया है. यह कानून हस्ताक्षर होने के 30 दिनों के भीतर प्रभावी हो जाएगा.

निर्यातकों में भारी डर, व्यापार ठप होने की आशंका

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) के अध्यक्ष एस. सी. रल्हन ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए कहा, "हम इस कदम से बेहद चिंतित हैं. अगर अमेरिका ने इतना भारी आयात शुल्क लगा दिया, तो हमारा वहां होने वाला निर्यात पूरी तरह रुक जाएगा. कोई भी अमेरिकी आयातक या खरीदार इतनी ऊंची दरों पर शुल्क का भुगतान नहीं कर सकता." उन्होंने आगे कहा कि भारत के इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर का अमेरिका में बहुत बड़ा बाजार है. वाशिंगटन को कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले इन जमीनी हकीकतों और दोनों देशों के पुराने व्यापारिक रिश्तों पर विचार करना चाहिए.

इसी तरह, मुंबई के प्रमुख निर्यातक और टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के सीएमडी शरद सराफ का मानना है कि टैरिफ से भी ज्यादा खतरनाक मौजूदा अनिश्चितता का माहौल है. उन्होंने कहा, "सटीक असर तभी पता चलेगा जब अमेरिका टैरिफ की दरें, प्रभावित होने वाले प्रॉडक्ट्स की लिस्ट और इसे लागू करने का शेड्यूल जारी करेगा. इस अनिश्चितता के कारण हम आगे के व्यापारिक फैसले नहीं ले पा रहे हैं. हमें यह भी देखना होगा कि चीन जैसे हमारे प्रतिस्पर्धी देशों पर कितना शुल्क लगाया जाता है." सराफ ने यह भी संकेत दिया कि नवंबर में होने वाले अमेरिकी मिडटर्म चुनावों से ठीक पहले ट्रंप प्रशासन का यह कदम भारत जैसे देशों पर दबाव बनाने की रणनीति हो सकता है.

इन प्रमुख सेक्टरों पर पड़ेगा सबसे बुरा असर

भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात में कई ऐसे संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं जो सीधे तौर पर लाखों रोजगारों से जुड़े हैं: