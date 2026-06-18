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ट्रंप टैरिफ का खेल खत्म, भारत को अमेरिका से मिलेंगे 94,649 करोड़ रुपए

India Economy News: अमेरिका अब ट्रंप टैरिफ के रूप में लिए गए करीब 166 बिलियन डॉलर को लौटाना शुरू कर रहा है.

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भारत को अमेरिका से जानिए कैसे मिलेंगे 94,649 करोड़ रुपए. (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 5:04 PM IST

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Trump Tariff India: बीते एक साल से ज्यादा समय से अमेरिकी टैरिफ वार से भारत समेत दुनिया के सभी देशों के एक्सपोर्टर हैरान और परेशान थे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हर दिन लागू होते नए टैरिफ चर्चा का विषय बन गए थे.

लेकिन, अमेरिका की ही सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रंप को झटका दिया तो दुनिया भर के एक्सपोर्टर को राहत मिली. इसमें अब और बड़ी राहत की बात ये है कि अमेरिका, ट्रंप टैरिफ के रूप में लिए गए अतिरिक्त टैक्स को लौटाना शुरू कर रहा है. अमेरिका करीब 166 बिलियन डॉलर वापस करेगा. इसमें भारतीय एक्सपोर्टर और कंपनियों को 94,649 करोड़ रुपए यानी 10-12 बिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद है.

ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को कितना रेवेन्यू मिला: राष्ट्रपति ट्रंप ने 2025 में जो टैरिफ लागू किए, उनसे प्रशासनिक अधिकारियों को अनुमान था कि 600–700 बिलियन डॉलर का टैक्स कलेक्शन होगा. लेकिन, ये अनुमान से काफी कम रहा है. हालांकि, यह 2024 में कम टैरिफ दरों से मिले लगभग 130 बिलियन डॉलर के मुकाबले करीब 400 प्रतिशत ज्यादा जरूर था. ट्रंप टैरिफ से मिले कुल 318 बिलियन डॉलर रेवेन्यू में से 166 बिलियन डॉलर रिफंड के दायरे में आते हैं.

ट्रंप टैरिफ वसूली को अमेरिका वापस क्यों कर रहा: दरअसल, फरवरी 2026 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) के तहत लगाए गए कुछ टैरिफ गैर-कानूनी थे. कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह अमेरिका और प्यूर्टो रिको में प्रभावित इंपोर्टर्स और व्यवसायों को लगभग 166 अरब डॉलर (ब्याज को छोड़कर) वापस करे. इस आदेश के बाद रिफंड का प्रोसेस शुरू हुआ.

भारत को अमेरिका कितना पैसा वापस करेगा: ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत से जुड़े रिफंड पूल का अनुमानित मूल्य 10-12 बिलियन डॉलर है, लेकिन भारतीय निर्यातकों को होने वाला वास्तविक लाभ अभी भी अनिश्चित है. विभिन्न अनुमानों के अनुसार, अगस्त 2025 और फरवरी 2026 के बीच किए गए भारतीय निर्यात के लिए 10 बिलियन डॉलर से अधिक का रिफंड बनता है.

अमेरिका कितना पैसा वापस करेगा: टैरिफ वसूलने वाली एजेंसी, US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) के अनुसार, अमेरिका में निर्यात करने वालों को टैरिफ रिफंड के रूप में 85 बिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद है. मई 2026 में दायर अदालती दस्तावेजों के अनुसार, अमेरिका में निर्यात करने वालों और शिपर्स को अब तक 20 बिलियन डॉलर का रिफंड दिया जा चुका है. लगभग 65 बिलियन डॉलर अभी और मिलने बाकी हैं.

ट्रंप टैरिफ रिफंड से अमेरिका को कितना नुकसान: 'टैक्स फाउंडेशन' नामक थिंक-टैंक के अनुसार टैरिफ के कारण 2025 में अमेरिकी परिवारों पर औसतन 1,000 डॉलर का अतिरिक्त टैक्स का बोझ पड़ा था. जबकि, 2026 में उन पर 700 डॉलर का बोझ पड़ेगा. मार्च में हुए हैरिस/गार्जियन पोल के अनुसार, अधिकांश मतदाताओं का कहना है कि टैरिफ का नकारात्मक असर पड़ा है. यह अर्थव्यवस्था के लिए सही समाधान नहीं है. इससे महंगाई बढ़ेगी. US ट्रेजरी के अनुसार मई 2026 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार उपायों के तहत वसूले गए लगभग 22 बिलियन डॉलर के टैरिफ वापस किए गए हैं.

रिफंड की प्रक्रिया क्या है: CBP ने 'कंसोलिडेटेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एंट्रीज' (CAPE) नाम की एक सुविधा बनाई है, जिससे इंपोर्टर या कस्टम्स ब्रोकर एक साथ कई रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं. CAPE प्रक्रिया कई चरणों में होगी. पहला चरण 20 अप्रैल से शुरू हुआ. यह उन एंट्रीज तक सीमित रहेगा जिनका अभी तक निपटारा (liquidation) नहीं हुआ है, यानी CBP ने अभी तक ड्यूटी, टैक्स और फीस का आकलन पूरा नहीं किया है. या फिर निपटारा होने में 80 दिन से कम का समय बचा है. CBP ने अभी अगले चरणों के लिए समय-सीमा जारी नहीं की है.

रिफंड के लिए कौन पात्र है: सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट (SCOTUS) का फैसला सिर्फ 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ पर लागू होता है, न कि 'ट्रेड एक्ट' के सेक्शन 122 और 301 और 'ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट' के सेक्शन 232 के तहत लगाई गई ड्यूटी पर. वे व्यवसाय या व्यक्ति जो उन सामानों के 'इंपोर्टर ऑफ रिकॉर्ड' थे जिन पर IEEPA टैरिफ लगा था, वे रिफंड के लिए आवेदन करने के पात्र हैं. इसके अलावा, अगर आपने इंपोर्ट और टैरिफ भुगतान की प्रक्रिया को संभालने के लिए कस्टम्स ब्रोकर का इस्तेमाल किया था, तो ब्रोकर आपकी ओर से रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है.

रिफंड के लिए कैसे होगा आवेदन: आवेदन करने के लिए, व्यक्तियों को सबसे पहले CBP के 'ऑटोमेटेड कमर्शियल एनवायरनमेंट' पोर्टल पर एक अकाउंट बनाना होगा. वहां से, वे 'CAPE डिक्लेरेशन' के जरिए रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह एक 'कॉमा-सेपरेटेड वैल्यूज' (CSV) फाइल होती है, जिसमें IEEPA ड्यूटी रिफंड के लिए अनुरोध की जा रही 9,999 तक एंट्रीज की सूची होती है. CBP ने CAPE डिक्लेरेशन भरने की प्रक्रिया बताने के लिए एक रेफरेंस गाइड बनाई है. एजेंसी ने कहा कि एक बार जब CBP, CAPE डिक्लेरेशन को स्वीकार कर लेती है, तो आमतौर पर लोगों को 60-90 दिनों के भीतर रिफंड मिल सकता है. बशर्ते, नियमों के पालन से जुड़ी किसी समस्या के कारण CBP को और जांच न करनी पड़े.

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