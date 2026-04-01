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अमेरिका की रिपोर्ट: भारत में विदेशी सामानों पर भारी टैक्स से व्यापार में मुश्किलें

अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऊंचे आयात शुल्क और जटिल नियम अमेरिकी व्यापार के लिए बड़ी बाधा हैं, जिससे निर्यातकों में भारी अनिश्चितता है.

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फाइल- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में अपनी मीटिंग के बाद जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट देते हुए हाथ मिलाते हुए (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 1, 2026 at 1:09 PM IST

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Updated : April 1, 2026 at 1:20 PM IST

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वॉशिंगटन: संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बार फिर भारत की व्यापार नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत में लागू ऊंचे आयात शुल्क और जटिल गैर-शुल्क बाधाएं (Non-Tariff Barriers) अमेरिकी निर्यातकों के लिए "बड़ी अनिश्चितता" पैदा कर रही हैं. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) द्वारा जारी '2026 नेशनल ट्रेड एस्टीमेट (NTE) रिपोर्ट' में भारत की टैरिफ संरचना, डिजिटल व्यापार नीतियों और नियामक बाधाओं का विस्तार से विश्लेषण किया गया है.

ऊंचे आयात शुल्क और टैरिफ अनिश्चितता
रिपोर्ट के अनुसार, भारत की औसत 'मोस्ट-फेवर्ड नेशन' (MFN) टैरिफ दर 17.0% है, जो प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है. अमेरिका का कहना है कि भारत के पास विश्व व्यापार संगठन (WTO) की सीमा और वास्तविक लागू दरों के बीच बड़ा अंतर है. इससे भारत को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के शुल्क बदलने की छूट मिल जाती है, जो अमेरिकी किसानों और व्यापारियों के लिए जोखिम भरा है.

रिपोर्ट में कुछ प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क

  • अल्कोहलिक बेवरेज: 150%
  • कॉफी, किशमिश और अखरोट: 100%
  • ऑटोमोबाइल और फूल: 60%
  • सेब और मोटरसाइकिल: 50%
  • वनस्पति तेल: 45% तक

इसके अलावा, रिपोर्ट में जीवन रक्षक दवाओं और विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक सूची में शामिल दवाओं पर भी भारी सीमा शुल्क लगाए जाने का मुद्दा उठाया गया है.

गैर-शुल्क बाधाएं और नियामक चुनौतियां
टैरिफ के अलावा, रिपोर्ट में कई ऐसी बाधाओं का उल्लेख है जो सीधे तौर पर टैक्स से जुड़ी नहीं हैं लेकिन व्यापार को कठिन बनाती हैं:

आयात लाइसेंसिंग: अमेरिका का आरोप है कि पुरानी या नवीनीकृत मशीनों और उपकरणों के लिए आयात लाइसेंस लेना बहुत कठिन है. इसकी प्रक्रिया काफी जटिल है और इसमें लंबी देरी होती है.

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs): रिपोर्ट के अनुसार, भारत द्वारा लागू किए गए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर अक्सर अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल नहीं खाते. यह विशेष रूप से चिकित्सा उपकरणों, रसायनों और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अमेरिकी निर्यात को प्रभावित कर रहा है.

सरकारी खरीद: रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सरकारी खरीद नीतियों में पारदर्शिता की कमी है और 'मेक इन इंडिया' जैसी प्राथमिकताएं विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को नुकसान पहुंचाती हैं.

डिजिटल व्यापार और इंटरनेट शटडाउन
अमेरिका ने भारत में डिजिटल व्यापार को लेकर भी चिंता जताई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर इंटरनेट शटडाउन से वाणिज्यिक संचालन बाधित होता है. इसके साथ ही, डेटा लोकलाइजेशन (Data Localisation) की आवश्यकताओं और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDPA) के तहत कुछ नियमों को "बोझिल" बताया गया है. अमेरिकी कंपनियों ने यह भी शिकायत की है कि उन्हें सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स से सामग्री हटाने के राजनीतिक रूप से प्रेरित अनुरोधों का सामना करना पड़ता है.

भारत का पक्ष और सकारात्मक विकास
हालांकि रिपोर्ट में कई आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन इसमें भारत के 2026 के बजट में किए गए सकारात्मक सुधारों को भी स्वीकार किया गया है. भारत ने हाल ही में मोबाइल फोन के पुर्जों, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी के कच्चे माल, और लिथियम-आयन जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात शुल्क में कटौती की है.

भारत सरकार का हमेशा से यह रुख रहा है कि उसकी टैरिफ नीतियां WTO के नियमों के दायरे में हैं. भारत का तर्क है कि ये शुल्क घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से कई मुद्दे पुराने हैं और फरवरी 2026 में हुए द्विपक्षीय समझौतों के बाद कई क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है.

यह रिपोर्ट भारत और अमेरिका के बीच भविष्य की व्यापार वार्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण आधार साबित हो सकती है, क्योंकि दोनों देश एक संतुलित व्यापारिक रिश्ते की दिशा में काम कर रहे हैं.

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Last Updated : April 1, 2026 at 1:20 PM IST

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