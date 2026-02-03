ETV Bharat / business

'टैरिफ किंग' से लेकर 18 फीसदी टैरिफ की 'ट्रंप टिप्पणी' पर एक नजर

नई दिल्ली : भारत और अमेरिका के बीच आखिरकार महीनों से चल रहे व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी जानकारी दी. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ को 18 फीसदी कर दिया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है. रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25 फीसदी का जो अतिरिक्त टैरिफ लगा था, ट्रंप ने उसे भी हटाने की जानकारी दी है.

ट्रंप ने लिखा कि भारत, अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को शून्य तक कम करने की दिशा में आगे बढ़ेगा. यह समझौता इसलिए अहम है, क्योंकि अभी पिछले सप्ताह ही भारत ने यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा की थी. अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाया था. इसमें से 25 फीसदी टैरिफ रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया गया था. अब यह 18 फीसदी हो गया है.

ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदेगा और वह संभवतः वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमति जताई है. उन्होंने कहा कि इस व्यापारिक समझौते के तहत भारत ने 500 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी ऊर्जा, कृषि, कोयला और अन्य उत्पादों की खरीद पर भी सहमति व्यक्त की है. क्या भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है, जैसा कि ट्रंप ने दावा किया है.

दरअसल, दोनों देशों के बीच पिछले कई महीनों से टैरिफ को लेकर संबंध तनावपूर्ण हो गए थे. तथ्य यह है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा था, लेकिन वह परंपरागत रूप से रूसी कच्चे तेल का आयातक नहीं रहा है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी बनी, कि भारत रूस से अधिक मात्रा में कच्चा तेल खरीदने लगा. यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस के पास तेल की मात्रा अधिक हो गई और उसका निर्यात घट गया. भारत ने इसका फायदा उठाया और कम कीमत पर उसने तेल खरीदना शुरू कर दिया. ट्रंप बार-बार इसकी आड़ में भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ को जस्टिफाई करते रहे.

पिछले साल अक्टूबर महीने में ही ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने रूसी तेल नहीं खरीदने का आश्वासन दिया है. उसी समय अमेरिका ने रूस के सबसे बड़े तेल उत्पादकों, रोसनेफ्ट पीजेएससी और लुकोइल पीजेएससी पर प्रतिबंध लगा दिए, जिससे तेल की मांग में और भी अधिक कमी आई.

काफी खींचतान के बाद भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ दिनों में बेहतर हुए हैं और व्यापार को लेकर बैकग्राउंड में कई स्तर पर बातचीत भी हुई. जैसे भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल का आयात बढ़ाना शुरू कर दिया. एलपीजी को लेकर समझौते हुए. सरकारी रिफाइनरी कंपनियों ने अमेरिकी एलपीजी आयात के लिए एक साल का समझौता किया. भारत ने शांति विधेयक (परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास संबंधित) पारित किया, जिसके बाद अमेरिकी निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में निवेश करने में आसानी होगी.

50 फीसदी टैरिफ लगाने से पहले ट्रंप ने कहा था कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बहुत जल्द घोषणा करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों देशों के बीच जो स्टैंड रहा, उसने व्यापारिक समझौते को प्रभावित किया.