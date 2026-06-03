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अमेरिका ने भारत समेत 54 देशों पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया: जानिए पूरा मामला

भारतीय टेक्सटाइल और निर्यातकों पर मंडराया संकट, अमेरिका ने दिया भारी टैरिफ का प्रस्ताव ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने भारत सहित दुनिया के 54 देशों से आने वाले सामानों पर 12.5 प्रतिशत का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने का एक बड़ा और कड़ा प्रस्ताव पेश किया है. वाशिंगटन से आई इस खबर के मुताबिक, अमेरिका ने यह कदम उन देशों के खिलाफ उठाया है जो अपने यहां 'जबरन श्रम' (फोर्स्ड लेबर) यानी बंधुआ मजदूरी से बनने वाले सामानों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने में नाकाम रहे हैं.

अमेरिका का पक्ष और जांच का नतीजा

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि एंबेसडर जेमीसन ग्रीर ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों द्वारा जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर रोक न लगाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस लापरवाही के कारण अमेरिकी श्रमिकों को वैश्विक स्तर पर एक असमान और अन्यायपूर्ण माहौल में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है. एंबेसडर ग्रीर के मुताबिक, अमेरिका अब इस विसंगति को और अधिक बर्दाश्त नहीं करेगा.

यह सख्त कार्रवाई कुल 60 देशों के खिलाफ शुरू की गई एक व्यापक जांच के बाद प्रस्तावित की गई है. इस जांच में देशों को दो श्रेणियों में बांटा गया है:

12.5% अतिरिक्त शुल्क

इस श्रेणी में भारत, चीन, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और सऊदी अरब जैसे बड़े देश शामिल हैं. अमेरिका के अनुसार, ये देश जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने में पूरी तरह विफल रहे हैं.

10% अतिरिक्त शुल्क

इस श्रेणी में कनाडा, इक्वाडोर, यूरोपीय संघ (EU), इंडोनेशिया, मेक्सिको और पाकिस्तान शामिल हैं. इन देशों के पास कानून या आंशिक व्यवस्था तो है, लेकिन वे इसे ठीक से लागू नहीं कर पा रहे हैं.