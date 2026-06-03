अमेरिका ने भारत समेत 54 देशों पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया: जानिए पूरा मामला
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने कहा कि जबरन श्रम से निर्मित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध न लगाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है.
Published : June 3, 2026 at 9:57 AM IST
नई दिल्ली: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने भारत सहित दुनिया के 54 देशों से आने वाले सामानों पर 12.5 प्रतिशत का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने का एक बड़ा और कड़ा प्रस्ताव पेश किया है. वाशिंगटन से आई इस खबर के मुताबिक, अमेरिका ने यह कदम उन देशों के खिलाफ उठाया है जो अपने यहां 'जबरन श्रम' (फोर्स्ड लेबर) यानी बंधुआ मजदूरी से बनने वाले सामानों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने में नाकाम रहे हैं.
अमेरिका का पक्ष और जांच का नतीजा
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि एंबेसडर जेमीसन ग्रीर ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों द्वारा जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर रोक न लगाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस लापरवाही के कारण अमेरिकी श्रमिकों को वैश्विक स्तर पर एक असमान और अन्यायपूर्ण माहौल में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है. एंबेसडर ग्रीर के मुताबिक, अमेरिका अब इस विसंगति को और अधिक बर्दाश्त नहीं करेगा.
यह सख्त कार्रवाई कुल 60 देशों के खिलाफ शुरू की गई एक व्यापक जांच के बाद प्रस्तावित की गई है. इस जांच में देशों को दो श्रेणियों में बांटा गया है:
12.5% अतिरिक्त शुल्क
इस श्रेणी में भारत, चीन, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और सऊदी अरब जैसे बड़े देश शामिल हैं. अमेरिका के अनुसार, ये देश जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने में पूरी तरह विफल रहे हैं.
10% अतिरिक्त शुल्क
इस श्रेणी में कनाडा, इक्वाडोर, यूरोपीय संघ (EU), इंडोनेशिया, मेक्सिको और पाकिस्तान शामिल हैं. इन देशों के पास कानून या आंशिक व्यवस्था तो है, लेकिन वे इसे ठीक से लागू नहीं कर पा रहे हैं.
भारत का रुख और विरोध
भारत सरकार ने अमेरिकी प्रशासन के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. भारत ने इस जबरन श्रम क्लॉज के तहत की जा रही जांच को तुरंत बंद करने की मांग की है. भारतीय अधिकारियों का कहना है कि व्यापार से जुड़े ऐसे संवेदनशील और जटिल मुद्दों को एकतरफा प्रतिबंधों के बजाय दोनों देशों के बीच चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के मंच पर सुलझाया जाना चाहिए.
टेक्सटाइल सेक्टर के लिए राहत की खिड़की
इस कड़े प्रस्ताव के बीच यूएसटीआर ने वस्त्र उद्योग के लिए एक विशेष राहत तंत्र का भी सुझाव दिया है. इसके तहत कुछ चुनिंदा देशों से आने वाले कपड़ों और कपड़ों के कच्चे माल की एक निश्चित मात्रा (कोटा) को कम टैरिफ दर पर अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है, जिससे भारतीय निर्यातकों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है.
अमेरिकी सरकार ने इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लेने से पहले जनता और प्रभावित पक्षों से राय मांगी है.
- 22 जून 2026: जनसुनवाई में गवाही देने और शामिल होने के लिए अनुरोध जमा करने की आखिरी तारीख है.
- 6 जुलाई 2026: लिखित टिप्पणियां और आपत्तियां भेजने की अंतिम तिथि है.
- 7 जुलाई 2026: यूएसटीआर इस मामले पर अपनी औपचारिक जनसुनवाई आयोजित करेगा, जिसके बाद ही टैरिफ लागू करने पर अंतिम मुहर लगेगी.
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