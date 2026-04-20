UN की मंजूरी के बिना ईरान की घेराबंदी, अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन पर उठे सवाल
अमेरिका ने बिना UN मंजूरी ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी की, जिससे अंतरराष्ट्रीय कानूनों और वैश्विक तेल आपूर्ति पर गंभीर संकट पैदा हो गया है.
Published : April 20, 2026 at 9:45 AM IST
कृष्णानंद
तेहरान: 13 अप्रैल 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ईरान के खिलाफ घोषित 'पूर्ण नौसैनिक नाकेबंदी' (Complete Naval Blockade) ने 21वीं सदी के सबसे बड़े भू-राजनीतिक और कानूनी संकट को जन्म दे दिया है. पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता विफल होने के तुरंत बाद लिया गया यह फैसला अब केवल दो देशों का विवाद नहीं, बल्कि वैश्विक समुद्री नियमों की अग्निपरीक्षा बन गया है.
नाकेबंदी का आधार: रणनीतिक दबाव और 'टिट-फॉर-टैट'
अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कदम ईरान की सैन्य क्षमताओं को पंगु बनाने और उसे नई परमाणु व क्षेत्रीय सुरक्षा शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है. अमेरिका इसे ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में की जा रही कथित बाधाओं का 'करारा जवाब' बता रहा है. गौरतलब है कि दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल इसी संकीर्ण समुद्री मार्ग से गुजरता है, जिससे इसकी रणनीतिक अहमियत अत्यधिक बढ़ जाती है.
कानूनी विवाद: क्या यह नाकेबंदी वैध है?
अंतरराष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों के बीच इस कार्रवाई की वैधता को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है.
1. संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सुरक्षा परिषद
अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, किसी भी देश की नाकेबंदी को आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अध्याय VII (Chapter VII) के तहत मंजूरी की आवश्यकता होती है. 1990 में इराक के खिलाफ की गई नाकेबंदी कानूनी रूप से इसलिए वैध थी क्योंकि उसे UNSC प्रस्ताव 661 का समर्थन प्राप्त था. इसके विपरीत, 2026 की इस नाकेबंदी के पास ऐसा कोई वैश्विक जनादेश नहीं है.
2. सैन रेमो मैनुअल (San Remo Manual)
प्रस्तावक इसे 1994 के 'सैन रेमो मैनुअल' के आधार पर सही ठहरा रहे हैं, जो सशस्त्र संघर्ष के दौरान समुद्र में लागू होने वाले नियमों को परिभाषित करता है. इसके तहत एक 'युद्धरत' (Belligerent) राष्ट्र नाकेबंदी कर सकता है, बशर्ते वह इसकी औपचारिक घोषणा करे और इसे निष्पक्ष रूप से लागू करे.
3. विशेषज्ञों की आपत्ति
कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट शाश्वत सिंह गौर के अनुसार, "मुक्त समुद्र को किसी भी शक्ति द्वारा बंद नहीं किया जा सकता." उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका द्वारा समर्थित 'नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था' (Rules-based International Order) का यह कदम खुद उन्हीं सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जिनका अमेरिका दक्षिण चीन सागर में समर्थन करता रहा है.
कैसे लागू की जा रही है नाकेबंदी? (प्रवर्तन प्रक्रिया)
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान की 2,400 किलोमीटर लंबी तटरेखा को सील करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.
विशाल बेड़े की तैनाती: यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और विध्वंसक पोत 'यूएसएस स्प्रुआंस' (USS Spruance) इस ऑपरेशन के केंद्र में हैं. 100 से अधिक लड़ाकू विमान और निगरानी ड्रोन चौबीसों घंटे ईरानी बंदरगाहों की निगरानी कर रहे हैं.
इंटरसेप्शन और जब्ती: 19 अप्रैल 2026 को हुई एक घटना ने तनाव को चरम पर पहुँचा दिया, जब अमेरिकी नौसेना ने ईरानी मालवाहक जहाज 'तौस्का' को चेतावनी देने के बाद बलपूर्वक जब्त कर लिया.
निरीक्षण और मार्ग: अमेरिकी सेना तटस्थ देशों (जैसे कुवैत या यूएई) की ओर जाने वाले जहाजों को रास्ता तो दे रही है, लेकिन उन्हें कड़े निरीक्षण से गुजरना पड़ रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी सैन्य या प्रतिबंधित सामग्री ईरान तक न पहुँचे.
मानवीय और आर्थिक सरोकार
अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) के तहत किसी भी नाकेबंदी में नागरिक आबादी के लिए भोजन और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं रोकी जा सकती. आलोचकों का कहना है कि यदि यह नाकेबंदी लंबी खिंचती है, तो यह ईरान में बड़े मानवीय संकट को जन्म दे सकती है.
आर्थिक मोर्चे पर, इस कदम ने वैश्विक तेल बाजारों में दहशत पैदा कर दी है. बीमा कंपनियों ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के प्रीमियम में भारी बढ़ोतरी कर दी है, जिससे भारत और चीन जैसे तेल आयातक देशों के लिए ऊर्जा लागत बढ़ना तय है.
ईरान की यह नाकेबंदी केवल एक सैन्य चाल नहीं है, बल्कि यह भविष्य की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का स्वरूप तय करेगी. क्या एक महाशक्ति बिना वैश्विक सहमति के किसी महत्वपूर्ण जलमार्ग को बंद कर सकती है? यह प्रश्न आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) और संयुक्त राष्ट्र में गूंजता रहेगा. वर्तमान में, तेहरान ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, जिससे पूरा मध्य-पूर्व एक व्यापक युद्ध की कगार पर खड़ा है.
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