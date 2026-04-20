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UN की मंजूरी के बिना ईरान की घेराबंदी, अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन पर उठे सवाल

कृष्णानंद

तेहरान: 13 अप्रैल 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ईरान के खिलाफ घोषित 'पूर्ण नौसैनिक नाकेबंदी' (Complete Naval Blockade) ने 21वीं सदी के सबसे बड़े भू-राजनीतिक और कानूनी संकट को जन्म दे दिया है. पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता विफल होने के तुरंत बाद लिया गया यह फैसला अब केवल दो देशों का विवाद नहीं, बल्कि वैश्विक समुद्री नियमों की अग्निपरीक्षा बन गया है.

नाकेबंदी का आधार: रणनीतिक दबाव और 'टिट-फॉर-टैट'

अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कदम ईरान की सैन्य क्षमताओं को पंगु बनाने और उसे नई परमाणु व क्षेत्रीय सुरक्षा शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है. अमेरिका इसे ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में की जा रही कथित बाधाओं का 'करारा जवाब' बता रहा है. गौरतलब है कि दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल इसी संकीर्ण समुद्री मार्ग से गुजरता है, जिससे इसकी रणनीतिक अहमियत अत्यधिक बढ़ जाती है.

कानूनी विवाद: क्या यह नाकेबंदी वैध है?

अंतरराष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों के बीच इस कार्रवाई की वैधता को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है.

1. संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सुरक्षा परिषद

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, किसी भी देश की नाकेबंदी को आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अध्याय VII (Chapter VII) के तहत मंजूरी की आवश्यकता होती है. 1990 में इराक के खिलाफ की गई नाकेबंदी कानूनी रूप से इसलिए वैध थी क्योंकि उसे UNSC प्रस्ताव 661 का समर्थन प्राप्त था. इसके विपरीत, 2026 की इस नाकेबंदी के पास ऐसा कोई वैश्विक जनादेश नहीं है.

2. सैन रेमो मैनुअल (San Remo Manual)

प्रस्तावक इसे 1994 के 'सैन रेमो मैनुअल' के आधार पर सही ठहरा रहे हैं, जो सशस्त्र संघर्ष के दौरान समुद्र में लागू होने वाले नियमों को परिभाषित करता है. इसके तहत एक 'युद्धरत' (Belligerent) राष्ट्र नाकेबंदी कर सकता है, बशर्ते वह इसकी औपचारिक घोषणा करे और इसे निष्पक्ष रूप से लागू करे.

3. विशेषज्ञों की आपत्ति

कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट शाश्वत सिंह गौर के अनुसार, "मुक्त समुद्र को किसी भी शक्ति द्वारा बंद नहीं किया जा सकता." उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका द्वारा समर्थित 'नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था' (Rules-based International Order) का यह कदम खुद उन्हीं सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जिनका अमेरिका दक्षिण चीन सागर में समर्थन करता रहा है.