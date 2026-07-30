ETV Bharat / business

Apple को अमेरिकी सांसदों की चेतावनी, चीनी कंपनियों से चिप खरीदी तो बढ़ेगी मुश्किल

नई दिल्ली: अमेरिकी सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने दिग्गज तकनीकी कंपनी एप्पल से कड़ा आग्रह किया है कि वह चीनी कंपनियों से मेमोरी चिप खरीदने की अपनी योजनाओं को तुरंत रद्द करे. सांसदों का मानना है कि ऐसा न करने पर अमेरिकी सुरक्षा और वैश्विक तकनीकी बाजार को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.

रिपब्लिकन सीनेटर जिम बैंक्स और डेमोक्रेटिक सीनेटर चक शूमर के नेतृत्व में लिखे गए इस पत्र में एप्पल के सीईओ टिम कुक को सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है. सांसदों ने कहा है कि एप्पल को चीनी सेमीकंडक्टर कंपनियों, विशेष रूप से 'चांगक्सिन मेमोरी टेक्नोलॉजीज' (CXMT) और 'यांगत्से मेमोरी टेक्नोलॉजीज' (YMTC) से चिप नहीं खरीदनी चाहिए. यह प्रतिबंध उन आईफोन और अन्य उपकरणों पर भी लागू करने की मांग की गई है जो केवल चीनी बाजार में बेचे जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं.

पेंटागन की ब्लैकलिस्ट और सुरक्षा का खतरा

इस विरोध का सबसे बड़ा कारण यह है कि CXMT और YMTC दोनों ही कंपनियां अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) की उस सूची में शामिल हैं, जो चीनी सेना की मदद करने वाली संस्थाओं पर नजर रखती है. सांसदों का तर्क है कि दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का ऐसी फर्मों पर निर्भर होना बेहद खतरनाक है, जिन्हें अमेरिकी सरकार ने चीनी सैन्य कंपनियों के रूप में नामित किया है. पत्र में इस कदम को "अदूरदर्शी" और एक बड़ी "गलती" बताया गया है.