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अमेरिकी संसद में रूस प्रतिबंध बिल पर घमासान, क्या भारत पर लगेगा 100% टैक्स?

वॉशिंगटन: अमेरिकी सांसदों के पास रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक में संशोधन करने के लिए समय बहुत कम बचा है. इसमें एक प्रस्ताव जहां भारत समेत अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों का नाम सीधे तौर पर शामिल करने की मांग करता है, वहीं दूसरा प्रस्ताव इस टैक्स वाले हिस्से को ही पूरी तरह से हटाने की वकालत कर रहा है.

यह पूरा मामला 'लिंडसे ओ. ग्राहम सेंशनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट' से जुड़ा है, जिसे पिछले महीने अमेरिकी सीनेट ने 86-11 के भारी बहुमत से पारित किया था. इस कानून का मुख्य उद्देश्य न केवल रूस के शीर्ष नेतृत्व और ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाना है, बल्कि जहाजों के उस 'शैडो फ्लीट' पर भी कार्रवाई करना है जो रूस को तेल की डिलीवरी करने में मदद करते हैं.

दोनों प्रस्तावों में क्या है?

अमेरिका का मानना है कि रूस का कच्चे तेल का यह व्यापार यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध को फंड कर रहा है. यह विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार भी देता है कि वे रूस के सबसे बड़े तेल खरीदारों जिनमें चीन और भारत शामिल हैं पर 100 फीसदी तक का ट्रेड टैरिफ लगा सकें.

संसद के पास बचा है बहुत कम समय

सीनेट द्वारा 7 अगस्त को पास किए गए इस मूल बिल में सीधे तौर पर किसी देश का नाम नहीं लिखा है, बल्कि केवल वॉल्यूम (मात्रा) के हिसाब से तेल और गैस का आयात करने वाले 5 सबसे बड़े देशों का जिक्र किया गया है. कानून बनने के लिए इस बिल का प्रतिनिधि सभा से पास होना जरूरी है, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा. हालांकि, 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों की छुट्टियों पर जाने से पहले अमेरिकी संसद के पास केवल चार कामकाजी दिन बचे हैं.