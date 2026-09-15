अमेरिकी संसद में रूस प्रतिबंध बिल पर घमासान, क्या भारत पर लगेगा 100% टैक्स?
अमेरिकी संसद में रूस प्रतिबंध बिल पर बहस तेज; भारत समेत 10 देशों पर 100% टैक्स लगाने और इसे हटाने के विरोधी प्रस्ताव आए.
Published : September 15, 2026 at 10:00 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी सांसदों के पास रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक में संशोधन करने के लिए समय बहुत कम बचा है. इसमें एक प्रस्ताव जहां भारत समेत अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों का नाम सीधे तौर पर शामिल करने की मांग करता है, वहीं दूसरा प्रस्ताव इस टैक्स वाले हिस्से को ही पूरी तरह से हटाने की वकालत कर रहा है.
यह पूरा मामला 'लिंडसे ओ. ग्राहम सेंशनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट' से जुड़ा है, जिसे पिछले महीने अमेरिकी सीनेट ने 86-11 के भारी बहुमत से पारित किया था. इस कानून का मुख्य उद्देश्य न केवल रूस के शीर्ष नेतृत्व और ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाना है, बल्कि जहाजों के उस 'शैडो फ्लीट' पर भी कार्रवाई करना है जो रूस को तेल की डिलीवरी करने में मदद करते हैं.
दोनों प्रस्तावों में क्या है?
अमेरिका का मानना है कि रूस का कच्चे तेल का यह व्यापार यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध को फंड कर रहा है. यह विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार भी देता है कि वे रूस के सबसे बड़े तेल खरीदारों जिनमें चीन और भारत शामिल हैं पर 100 फीसदी तक का ट्रेड टैरिफ लगा सकें.
संसद के पास बचा है बहुत कम समय
सीनेट द्वारा 7 अगस्त को पास किए गए इस मूल बिल में सीधे तौर पर किसी देश का नाम नहीं लिखा है, बल्कि केवल वॉल्यूम (मात्रा) के हिसाब से तेल और गैस का आयात करने वाले 5 सबसे बड़े देशों का जिक्र किया गया है. कानून बनने के लिए इस बिल का प्रतिनिधि सभा से पास होना जरूरी है, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा. हालांकि, 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों की छुट्टियों पर जाने से पहले अमेरिकी संसद के पास केवल चार कामकाजी दिन बचे हैं.
स्टेनी होयर का प्रस्ताव: भारत समेत 10 देशों को नामजद करने की मांग
इस बीच, डेमोक्रेटिक सांसद स्टेनी होयर ने एक संशोधन पेश किया है. इसमें मांग की गई है कि इस कानून में चीन, भारत, तुर्की, अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाक रिपब्लिक, यूएई (UAE), सिंगापुर, कजाकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक का नाम सीधे तौर पर शामिल किया जाए ताकि इन देशों पर 100% टैक्स लगाया जा सके.
ग्रेगरी मीक्स का विरोध: टैक्स वाले हिस्से को ही हटाने की मांग
इसके विपरीत, डेमोक्रेटिक सांसद ग्रेगरी मीक्स राष्ट्रपति ट्रंप को इतने व्यापक टैक्स लगाने के अधिकार देने के सख्त खिलाफ हैं. उन्होंने एक अन्य संशोधन पेश कर इस बिल की पूरी धारा 113 को ही हटाने की मांग की है, जो राष्ट्रपति को व्यापारिक साझेदारों पर भारी टैक्स लगाने की ताकत देती है. मीक्स के इस प्रस्ताव को तीन अन्य सांसदों का भी समर्थन मिला है, और संसद की रूल्स कमेटी ने सोमवार को इन सभी संशोधनों को सार्वजनिक किया है.
सांसद मीक्स ने एक और प्रस्ताव भी दिया है, जिसके तहत यदि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हो, तो राष्ट्रपति किसी भी विदेशी व्यक्ति या संस्था को 90 दिनों के लिए इन प्रतिबंधों से छूट दे सकते हैं, जिसे आगे भी 90-90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकेगा. इसके साथ ही, मीक्स ने यूक्रेन को सैन्य उपकरण और सेवाएं खरीदने के लिए 15 अरब अमेरिकी डॉलर का सीधा लोन देने की भी मांग की है.
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