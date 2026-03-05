ETV Bharat / business

ईरान-इजरायल युद्ध: '1 से 3 हफ्ते' में खत्म हो सकता है संघर्ष, अर्थशास्त्री ने शेयर बाजार और तेल की कीमतों पर दी बड़ी रिपोर्ट

तेहरान में बमबारी के बाद मलबे पर झंडा लगाते नागरिक की तस्वीर. ( AP )

कृष्णानंद

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में गहराते सैन्य संकट के बीच वैश्विक शेयर बाजारों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है. ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के बाद निवेशकों में चिंता तो है, लेकिन बाजार ने अभी तक किसी बड़ी गिरावट या घबराहट के संकेत नहीं दिए हैं. आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, निवेशकों ने इस स्थिति को फिलहाल एक 'अस्थायी संकट' के रूप में देखा है. शेयर बाजारों का रुख: एशिया में डर, पश्चिम में भरोसा

ETV भारत द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, 4 मार्च 2026 को दुनिया भर के बाजारों में अलग-अलग रुझान देखे गए. एशियाई बाजारों में सुस्ती: युद्ध के केंद्र के करीब होने और सप्लाई चेन बाधित होने के डर से एशियाई शेयर बाजारों में गुरुवार को गिरावट रही. भारत के BSE और NSE निफ्टी, जापान के निक्केई, और चीन के शंघाई कंपोजिट जैसे प्रमुख सूचकांक लाल निशान में कारोबार करते दिखे. पश्चिमी बाजारों में हरियाली: इसके विपरीत, अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में सकारात्मक रुख रहा. अमेरिका के डाओ जोंस, नैस्डैक और एसएंडपी 500 बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. वहीं, यूरोप के प्रमुख सूचकांक जैसे FTSE, DAX और CAC 40 में भी तेजी देखी गई. कच्चे तेल और सुरक्षित निवेश की स्थिति

हमलों की खबर मिलते ही निवेशकों ने सोना, अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड्स जैसे सुरक्षित ठिकानों की ओर रुख किया. कच्चे तेल की कीमतों में इस तनाव का सीधा असर दिखा. हमले से पहले ब्रेंट क्रूड लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर था, जो 3 मार्च को बढ़कर 80 डॉलर के पार पहुंच गया. हालांकि, अगले ही दिन इसमें थोड़ी नरमी आई और यह 78 डॉलर प्रति बैरल के आसपास स्थिर हुआ. विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार फिलहाल तेल की 'कमी' से नहीं, बल्कि सप्लाई रूट में आने वाली 'रुकावट' से डरा हुआ है.