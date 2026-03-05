ETV Bharat / business

ईरान-इजरायल युद्ध: '1 से 3 हफ्ते' में खत्म हो सकता है संघर्ष, अर्थशास्त्री ने शेयर बाजार और तेल की कीमतों पर दी बड़ी रिपोर्ट

ईरान पर अमेरिका-इजरायल हमलों से तेल की कीमतें बढ़ीं और एशियाई बाजार गिरे, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह सैन्य संघर्ष जल्द ही समाप्त होगा.

तेहरान में बमबारी के बाद मलबे पर झंडा लगाते नागरिक की तस्वीर. (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 5, 2026 at 3:40 PM IST

कृष्णानंद
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में गहराते सैन्य संकट के बीच वैश्विक शेयर बाजारों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है. ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के बाद निवेशकों में चिंता तो है, लेकिन बाजार ने अभी तक किसी बड़ी गिरावट या घबराहट के संकेत नहीं दिए हैं. आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, निवेशकों ने इस स्थिति को फिलहाल एक 'अस्थायी संकट' के रूप में देखा है.

शेयर बाजारों का रुख: एशिया में डर, पश्चिम में भरोसा
ETV भारत द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, 4 मार्च 2026 को दुनिया भर के बाजारों में अलग-अलग रुझान देखे गए.

एशियाई बाजारों में सुस्ती: युद्ध के केंद्र के करीब होने और सप्लाई चेन बाधित होने के डर से एशियाई शेयर बाजारों में गुरुवार को गिरावट रही. भारत के BSE और NSE निफ्टी, जापान के निक्केई, और चीन के शंघाई कंपोजिट जैसे प्रमुख सूचकांक लाल निशान में कारोबार करते दिखे.

पश्चिमी बाजारों में हरियाली: इसके विपरीत, अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में सकारात्मक रुख रहा. अमेरिका के डाओ जोंस, नैस्डैक और एसएंडपी 500 बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. वहीं, यूरोप के प्रमुख सूचकांक जैसे FTSE, DAX और CAC 40 में भी तेजी देखी गई.

कच्चे तेल और सुरक्षित निवेश की स्थिति
हमलों की खबर मिलते ही निवेशकों ने सोना, अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड्स जैसे सुरक्षित ठिकानों की ओर रुख किया.

कच्चे तेल की कीमतों में इस तनाव का सीधा असर दिखा. हमले से पहले ब्रेंट क्रूड लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर था, जो 3 मार्च को बढ़कर 80 डॉलर के पार पहुंच गया. हालांकि, अगले ही दिन इसमें थोड़ी नरमी आई और यह 78 डॉलर प्रति बैरल के आसपास स्थिर हुआ. विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार फिलहाल तेल की 'कमी' से नहीं, बल्कि सप्लाई रूट में आने वाली 'रुकावट' से डरा हुआ है.

विशेषज्ञों का आकलन: कितना लंबा खिंचेगा युद्ध?
लंदन स्थित प्रमुख थिंक टैंक ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्रियों ने इस युद्ध को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण साझा किया है. वैश्विक मैक्रो स्ट्रैटेजिस्ट कैसिडी एन्सवर्थ-ग्रेस के अनुसार, यह हमला जून 2025 में हुए पिछले हमले की तुलना में कहीं अधिक तीव्र और बड़े पैमाने पर है.

उन्होंने कहा, "ईरानी नेतृत्व को निशाना बनाना सत्ता के लिए अस्तित्व का संकट पैदा करता है. इसके बावजूद, हमारा अनुमान है कि यह सैन्य संघर्ष 1 से 3 सप्ताह तक चलेगा. बहुत अधिक बढ़ने पर भी इसके दो महीने से ज्यादा खींचने की संभावना कम है."

ऊर्जा सुरक्षा और उत्पादन पर संकट
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) इस स्थिति पर करीब से नजर रख रही है. IEA की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि तेल उत्पादन के बुनियादी ढांचे को सीधा नुकसान नहीं पहुँचा है, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के माध्यम से होने वाली आपूर्ति में बाधा के कारण कुछ ऑपरेटरों ने उत्पादन बंद करना शुरू कर दिया है. इसका असर न केवल कच्चे तेल पर, बल्कि रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति पर भी पड़ रहा है.

फिलहाल वैश्विक अर्थव्यवस्था एक नाजुक मोड़ पर है. यदि यह संघर्ष अनुमान के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में शांत हो जाता है, तो बाजार जल्द ही सामान्य स्थिति में लौट आएंगे. लेकिन यदि सप्लाई रूट (होर्मुज जलडमरूमध्य) लंबे समय तक बंद रहता है, तो यह वैश्विक महंगाई को फिर से बढ़ा सकता है.

संपादक की पसंद

