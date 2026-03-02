ETV Bharat / business

मिडिल ईस्ट में युद्ध का असर, तेल की कीमतों में भारी वृद्धि, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई बाधित

FactSet के अनुसार, सोमवार सुबह ब्रेंट क्रूड $78.55 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था, जो शुक्रवार की ट्रेडिंग प्राइस से 7.8% अधिक था.

US-Israel Iran War Oil prices rise sharply after attacks in Middle East Disrupt Global Energy Supply
मिडिल ईस्ट में युद्ध का असर, तेल की कीमतों में भारी वृद्धि, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई बाधित (AP)
By AP (Associated Press)

Published : March 2, 2026 at 12:13 PM IST

न्यूयॉर्क: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के कारण सोमवार को तेल की कीमतों में भारी वृद्धि देखी गई. खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के जवाबी हमलों से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन पर असर पड़ा है.

ट्रेडर्स को लग रहा है कि ईरान और मिडिल ईस्ट में दूसरी जगहों से तेल की सप्लाई धीमी हो जाएगी या रुक जाएगी. मिडिल ईस्ट में हुए हमलों ने, जिसमें फारस की खाड़ी के पतले मुहाने, होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले दो जहाजों पर हमले भी शामिल हैं, खाड़ी देशों की बाकी दुनिया को तेल निर्यात करने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है. ऊर्जा विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो कच्चे तेल और गैसोलीन की कीमतें बढ़ सकती हैं.

सीएमई ग्रुप के डेटा के मुताबिक, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जो अमेरिका में बनने वाला हल्का, मीठा कच्चा तेल है, सोमवार सुबह लगभग $72 प्रति बैरल पर बिक रहा था, जो शुक्रवार के लगभग $67 प्रति बैरल के ट्रेडिंग प्राइस से लगभग 7.3% अधिक है.

फैक्टसेट (FactSet) के अनुसार, सोमवार सुबह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ब्रेंट क्रूड $78.55 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था, जो शुक्रवार के $72.87 के ट्रेडिंग प्राइस से 7.8% अधिक था, जो उस समय सात महीने का सबसे अधिक था.

दुनिया भर में एनर्जी की ज्यादा कीमतों की वजह से उपभोक्ताओं को पेट्रोल पंप पर अधिक पैसे देने पड़ सकते हैं और किराने का सामान और अन्य चीजों के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, ऐसे समय में जब कई लोग पहले से ही महंगाई का असर महसूस कर रहे हैं.

रिस्टैड एनर्जी (Rystad Energy) के अनुसार, हर दिन लगभग 15 मिलियन बैरल कच्चा तेल — दुनिया के तेल का लगभग 20% — होर्मुज जलडमरूमध्य से भेजा जाता है, जिससे यह दुनिया का सबसे जरूरी तेल चोकपॉइंट बन जाता है. जलडमरूमध्य से गुजरने वाले टैंकर जहाज, जो उत्तर में ईरान से घिरा है, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, UAE और ईरान से तेल और गैस ले जाते हैं.

ईरान ने फरवरी के बीच में होर्मुज जलडमरूमध्य के कुछ हिस्सों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि देश एक मिलिट्री ड्रिल कर रहा था, जिससे अगले कुछ दिनों में तेल की कीमतें लगभग 6% बढ़ गईं.

इस पृष्ठभूमि में, OPEC+ के आठ देशों ने रविवार को घोषणा की कि वे क्रूड ऑयल का उत्पादन बढ़ाएंगे. युद्ध शुरू होने से पहले प्लान की गई मीटिंग में, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ने कहा कि वह अप्रैल में प्रोडक्शन 206,000 बैरल प्रति दिन बढ़ाएगा, जो विश्लेषकों की उम्मीद से अधिक था. उत्पादन बढ़ाने वाले देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं.

रिस्टैड के वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के प्रमुख जॉर्ज लियोन ने एक ईमेल में कहा, "दुनिया भर में तेल आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है, जो दुनिया भर के व्यापार के लिए एक जरूरी रास्ता है. इसका मतलब है कि बाजार इस बात को लेकर अधिक परेशान हैं कि कागज पर मौजूद अतिरिक्त क्षमता के बजाय बैरल आगे बढ़ पाएंगे या नहीं."

उन्होने कहा, "अगर खाड़ी से तेल का निर्यात कम होता है, तो ज्यादा उत्पादन से तुरंत सीमित राहत मिलेगी, जिससे हेडलाइन आउटपुट टारगेट के बजाय एक्सपोर्ट रूट तक पहुंच अधिक जरूरी हो जाएगी."

ईरान हर दिन लगभग 1.6 मिलियन बैरल तेल निर्यात करता है, ज्यादातर चीन को. अगर ईरान का तेल निर्यात रुकता है, तो चीन को सप्लाई के लिए कहीं और देखना पड़ सकता है. यह एक और वजह है जिससे एनर्जी की कीमतें बढ़ सकती हैं.

