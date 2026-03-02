ETV Bharat / business

मिडिल ईस्ट में युद्ध का असर, तेल की कीमतों में भारी वृद्धि, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई बाधित ( AP )

न्यूयॉर्क: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के कारण सोमवार को तेल की कीमतों में भारी वृद्धि देखी गई. खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के जवाबी हमलों से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन पर असर पड़ा है.

ट्रेडर्स को लग रहा है कि ईरान और मिडिल ईस्ट में दूसरी जगहों से तेल की सप्लाई धीमी हो जाएगी या रुक जाएगी. मिडिल ईस्ट में हुए हमलों ने, जिसमें फारस की खाड़ी के पतले मुहाने, होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले दो जहाजों पर हमले भी शामिल हैं, खाड़ी देशों की बाकी दुनिया को तेल निर्यात करने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है. ऊर्जा विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो कच्चे तेल और गैसोलीन की कीमतें बढ़ सकती हैं.

सीएमई ग्रुप के डेटा के मुताबिक, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जो अमेरिका में बनने वाला हल्का, मीठा कच्चा तेल है, सोमवार सुबह लगभग $72 प्रति बैरल पर बिक रहा था, जो शुक्रवार के लगभग $67 प्रति बैरल के ट्रेडिंग प्राइस से लगभग 7.3% अधिक है.

फैक्टसेट (FactSet) के अनुसार, सोमवार सुबह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ब्रेंट क्रूड $78.55 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था, जो शुक्रवार के $72.87 के ट्रेडिंग प्राइस से 7.8% अधिक था, जो उस समय सात महीने का सबसे अधिक था.

दुनिया भर में एनर्जी की ज्यादा कीमतों की वजह से उपभोक्ताओं को पेट्रोल पंप पर अधिक पैसे देने पड़ सकते हैं और किराने का सामान और अन्य चीजों के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, ऐसे समय में जब कई लोग पहले से ही महंगाई का असर महसूस कर रहे हैं.

रिस्टैड एनर्जी (Rystad Energy) के अनुसार, हर दिन लगभग 15 मिलियन बैरल कच्चा तेल — दुनिया के तेल का लगभग 20% — होर्मुज जलडमरूमध्य से भेजा जाता है, जिससे यह दुनिया का सबसे जरूरी तेल चोकपॉइंट बन जाता है. जलडमरूमध्य से गुजरने वाले टैंकर जहाज, जो उत्तर में ईरान से घिरा है, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, UAE और ईरान से तेल और गैस ले जाते हैं.