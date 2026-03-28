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US-Iran War: ग्लोबल मार्केट में बड़ा 'रोल रिवर्सल', अमेरिकी बाज़ार चमके, यूरोप और EM बेहाल

कृष्णानंद

नई दिल्ली: मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक वित्तीय बाजारों के समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है. ताज़ा आर्थिक रिपोर्टों और 'ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स' के विश्लेषण के अनुसार, इस युद्ध की सबसे भारी कीमत यूरोपीय संघ और उभरते बाजारों को चुकानी पड़ रही है. जहां अमेरिकी बाजार एक सुरक्षित निवेश केंद्र के रूप में उभर रहे हैं, वहीं यूरोप और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं ऊर्जा संकट और गिरती विकास दर के दोहरे दबाव में हैं.

बाजारों का 'रोल रिवर्सल': अमेरिका को फायदा, यूरोप को नुकसान

युद्ध की शुरुआत से पहले वैश्विक बाजारों की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी. फरवरी 2026 तक, निवेशक यूरोपीय और उभरते बाजारों में सुधार की उम्मीद कर रहे थे. उस समय अमेरिकी इक्विटी का रिटर्न लगभग -4% (नकारात्मक) था, जबकि उभरते बाजारों का रिटर्न 10% और यूरोपीय बाजारों का रिटर्न लगभग 4% सकारात्मक था.

लेकिन युद्ध छिड़ने के बाद यह स्थिति पूरी तरह पलट गई है. डॉलर में मापे गए रिटर्न के अनुसार, अमेरिकी बाजार अब +2% की बढ़त पर हैं, जबकि यूरोपीय और उभरते बाजारों के रिटर्न में भारी गिरावट आई है. आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह 'रोल रिवर्सल' लंबे समय तक बना रह सकता है.

यूरोप की दुखती रग: ऊर्जा निर्भरता

यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण इसकी बाहरी ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भरता है. खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण तेल और प्राकृतिक गैस की वैश्विक आपूर्ति बाधित हुई है. एशिया के देश अब बड़े पैमाने पर एलएनजी खरीदने की होड़ में हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें आसमान छू रही हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, यूरोप का गैस भंडार वर्तमान में केवल 25% क्षमता पर है, जो 2011 के बाद का सबसे निचला स्तर है. हालांकि रूस के पास पाइपलाइन के जरिए यूरोप की 64% गैस जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण यह विकल्प राजनीतिक रूप से असंभव बना हुआ है. यदि युद्ध लंबा खिंचता है, तो यूरोप को अपने गैस भंडार को दोबारा भरने में भारी कठिनाई होगी, जिससे वहां महंगाई और बढ़ेगी.