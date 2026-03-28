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US-Iran War: ग्लोबल मार्केट में बड़ा 'रोल रिवर्सल', अमेरिकी बाज़ार चमके, यूरोप और EM बेहाल

यूएस-ईरान युद्ध से ऊर्जा संकट गहराया, जिससे यूरोपीय और उभरते बाजार घाटे में हैं, जबकि अमेरिकी बाजार सुरक्षित निवेश के रूप में उभरे.

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सांकेतिक फोटो (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 28, 2026 at 1:41 PM IST

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कृष्णानंद
नई दिल्ली: मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक वित्तीय बाजारों के समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है. ताज़ा आर्थिक रिपोर्टों और 'ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स' के विश्लेषण के अनुसार, इस युद्ध की सबसे भारी कीमत यूरोपीय संघ और उभरते बाजारों को चुकानी पड़ रही है. जहां अमेरिकी बाजार एक सुरक्षित निवेश केंद्र के रूप में उभर रहे हैं, वहीं यूरोप और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं ऊर्जा संकट और गिरती विकास दर के दोहरे दबाव में हैं.

बाजारों का 'रोल रिवर्सल': अमेरिका को फायदा, यूरोप को नुकसान
युद्ध की शुरुआत से पहले वैश्विक बाजारों की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी. फरवरी 2026 तक, निवेशक यूरोपीय और उभरते बाजारों में सुधार की उम्मीद कर रहे थे. उस समय अमेरिकी इक्विटी का रिटर्न लगभग -4% (नकारात्मक) था, जबकि उभरते बाजारों का रिटर्न 10% और यूरोपीय बाजारों का रिटर्न लगभग 4% सकारात्मक था.

लेकिन युद्ध छिड़ने के बाद यह स्थिति पूरी तरह पलट गई है. डॉलर में मापे गए रिटर्न के अनुसार, अमेरिकी बाजार अब +2% की बढ़त पर हैं, जबकि यूरोपीय और उभरते बाजारों के रिटर्न में भारी गिरावट आई है. आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह 'रोल रिवर्सल' लंबे समय तक बना रह सकता है.

यूरोप की दुखती रग: ऊर्जा निर्भरता
यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण इसकी बाहरी ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भरता है. खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण तेल और प्राकृतिक गैस की वैश्विक आपूर्ति बाधित हुई है. एशिया के देश अब बड़े पैमाने पर एलएनजी खरीदने की होड़ में हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें आसमान छू रही हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, यूरोप का गैस भंडार वर्तमान में केवल 25% क्षमता पर है, जो 2011 के बाद का सबसे निचला स्तर है. हालांकि रूस के पास पाइपलाइन के जरिए यूरोप की 64% गैस जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण यह विकल्प राजनीतिक रूप से असंभव बना हुआ है. यदि युद्ध लंबा खिंचता है, तो यूरोप को अपने गैस भंडार को दोबारा भरने में भारी कठिनाई होगी, जिससे वहां महंगाई और बढ़ेगी.

बुनियादी कमजोरी और घटती विकास दर
युद्ध के अलावा, यूरोप की अपनी आंतरिक आर्थिक स्थिति भी चिंताजनक है. जर्मनी जैसे औद्योगिक पावरहाउस में विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्री कैसिडी एन्सवर्थ-ग्रेस का कहना है कि भले ही युद्ध का सैन्य चरण जल्द समाप्त हो जाए, लेकिन यूरोप पर इसका ढांचागत दबाव बना रहेगा. बढ़ती ब्याज दरें और कर्ज चुकाने में असमर्थता यूरोपीय क्रेडिट मार्केट के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रही है.

अमेरिका की मजबूत स्थिति
इस संकट में अमेरिका एक विजेता के रूप में उभरा है. एक शुद्ध ऊर्जा निर्यातक होने के नाते अमेरिका को वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि से उतना नुकसान नहीं हो रहा है जितना यूरोप को. साथ ही, अनिश्चितता के माहौल में निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए अमेरिकी डॉलर और वहां के शेयर बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं.

यूरोपीय संघ, जिसकी जीडीपी वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 15% है, वर्तमान में एक गंभीर आर्थिक भंवर में फंसा हुआ है. उच्च ऊर्जा लागत, घटती औद्योगिक गतिविधि और कमजोर उपभोक्ता खर्च ने इस क्षेत्र को मंदी की ओर धकेल दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और भू-राजनीतिक स्थिरता बहाल नहीं होती, तब तक यूरोपीय और उभरते बाजारों में सुधार की गुंजाइश कम है.

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