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अमेरिका-ईरान में महायुद्ध की आहट, $79 के पार निकला कच्चा तेल; आम जनता की जेब पर लगेगा तगड़ा झटका

नई दिल्ली: अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए नए सैन्य हमलों के बाद वैश्विक तेल बाजार में भारी उबाल आ गया है. मिडिल ईस्ट में आपूर्ति बाधित होने की ताजा चिंताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड की कीमतें तेजी से बढ़कर 79 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गईं.

गुरुवार को ब्रेंट क्रूड वायदा 0.95 प्रतिशत (0.74 डॉलर) की बढ़त के साथ 78.68 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जबकि पिछले सत्र में यह 78.02 डॉलर पर बंद हुआ था. कारोबार के दौरान इसने 79.15 डॉलर प्रति बैरल के उच्चतम स्तर को छू लिया. दूसरी ओर, अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 0.92 प्रतिशत की तेजी के साथ 74.22 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.

ट्रंप के बयान से भड़की तनाव की आग

तेल की कीमतों में यह उछाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने नाटो (NATO) शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान के साथ आठ सप्ताह से चल रहे संघर्षविराम को "समाप्त" घोषित कर दिया. ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व पर बातचीत के दौरान बार-बार रुख बदलने का आरोप लगाया और उन्हें "कुकू" (अस्थिर) कहा. ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि जरूरत पड़ी तो वाशिंगटन ईरान पर और अधिक सैन्य हमले करने से पीछे नहीं हटेगा. इस बयान के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर नए हवाई हमलों की पुष्टि की.