व्हाइट हाउस का बड़ा एलान, जल्द फाइनल होगा भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता

व्हाइट हाउस के अनुसार, यह कदम अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को संतुलित, पारस्परिक और दीर्घकालिक रूप से लाभकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है.

व्हाइट हाउस ने इसे ‘समृद्ध भविष्य की राह’ का कदम बताते हुए कहा कि इससे अमेरिकी उत्पादकों को नए बाजार मिलेंगे और दोनों देशों के बीच व्यापारिक असंतुलन को कम किया जा सकेगा.

इस समझौते के तहत भारत अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और खाद्य-एवं-कृषि उत्पादों पर लगाए गए शुल्क को समाप्त या घटाएगा. इसमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड सोरघम, ट्री नट्स, ताजे और प्रसंस्कृत फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स शामिल हैं.

समझौते का उद्देश्य और महत्व व्हाइट हाउस की जारी फैक्ट शीट में कहा गया है कि यह अंतरिम समझौता दोनों देशों के व्यापारिक हितों को संतुलित करने और अमेरिकी निर्यातकों के लिए भारत के बाजार में पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है.

न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हालिया बातचीत के बाद अमेरिका और भारत ने पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement - BTA) के अंतरिम ढांचे को अंतिम रूप देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है. व्हाइट हाउस के मुताबिक, आने वाले हफ्तों में दोनों देश शेष मुद्दों को सुलझाकर समझौते को स्थायी रूप देने पर सहमत होंगे.

शेष मुद्दों पर बातचीत जारी

दस्तावेज़ में कहा गया है कि दोनों देश अब भी निम्नलिखित मुद्दों पर बातचीत करेंगे:

शेष शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करना

व्यापार में प्रौद्योगिकी अवरोध और सीमा शुल्क सुधार

अच्छे नियामक व्यवहार और व्यापार सुधार

सेवाओं और निवेश, बौद्धिक संपदा, श्रम, पर्यावरण, सरकारी खरीद

सार्वजनिक उद्यमों की व्यापार-विकृत या अनुचित प्रथाओं का समाधान

विशेष रूप से, भारत प्राथमिक क्षेत्रों में गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने और डिजिटल सेवा कर हटाने के लिए तैयार है. इसके अलावा, दोनों देश द्विपक्षीय डिजिटल व्यापार नियमों पर भी चर्चा करेंगे.

ग्लोबल व्यापार पर असर

विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और भारत के बीच यह समझौता केवल द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता और प्रौद्योगिकी सहयोग को भी बढ़ावा देगा. व्हाइट हाउस ने बताया कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी उत्पादों के व्यापार में वृद्धि होगी और संयुक्त तकनीकी सहयोग को विस्तारित किया जाएगा.

यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई हालिया बैठक का परिणाम है. बैठक में दोनों नेताओं ने पारस्परिक व्यापार पर अंतरिम समझौते के ढांचे पर सहमति जताई थी और इसके स्थायी रूप पर बातचीत की प्रतिबद्धता दोहराई थी.

व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि भारत ने रूसी तेल की खरीद रोकने की प्रतिबद्धता के अनुरूप अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क को हटाने पर सहमति जताई. इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया.

व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि इस समझौते से अमेरिकी निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार में पहुंच मिलेगी. वहीं, भारतीय अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह कदम भारत के लिए भी नई तकनीक, निवेश और रोजगार के अवसर लाएगा. विशेषज्ञों के अनुसार, समझौते से दोनों देशों को साझा राष्ट्रीय सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी सहयोग में लाभ होगा.

